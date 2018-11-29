موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 برقم الطلب أو السجل

موعد صرف المساعدة المقطوعة نقدمه عبر موقعنا نجوم مصرية، حيث أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن صرف الدفعات الموجودة على قوائم الانتظار والخاصة بشهر 9، وشهر 10 للعام الهجري 1438، ويذكر أن المساعدة المقطوعة التي يقدمها الضمان الاجتماعي إلى محدودي الدخل من السعوديين تهدف إلى توفير حياة معيشية سهلة ولتخفيف أعباء الحياة عليهم.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أنه تم صرف المساعدة لدفعة 16_10_1438 ، وبلغ عدد المستفيدين من هذا الدعم أكثر من 15 ألف، وأنه من المنتظر أن يتم صرف باقي الدفعات من تاريخ 17_10_1438 وحتى تاريخ 10_11_1438 بداية من شهر ربيع الأخر.

الضمان الاجتماعي المقطوعة

ومن المنتظر أيضا أن يتم صرف المساعدة المقطوعة للمتقدمين من تاريخ 11_11 حتى 5_12 1438 مع مطلع شهر جمادي الأول 1440،بينما يتم صرف المقطوعة للمتقدمين في باقي شهر12 بداية من شهر جمادى الأخر 1440، ولمعرفة موعد الصرف في الوقت المحدد يمكنك الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 عبر هذا الرابط.

كما يمكنك الاستعلام عن المساعدة برقم الطلب المُقدم من خلال هذا الرابط، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

أولا قم بالاتصال بأحد الأرقام التالية من خلال الهاتف المحمول أو الأرضي” 001222777، 0112915588″.

عليك إدخال رقم السجل المدني، ثم الضغط على رقم 2 الخاص بالمساعدات.

ثم يتم اختيار المساعدة المقطوعة عبر الضغط على رقم 1.

فور سماع رقم الطلب الخاص بك قم بتدوينه.

قم بإدخال رقم الطلب الخاص بك في الرابط الموجود بالأعلى وأحصل على كافة البيانات التي تريدها.

شروط الحصول على المعاشات المقطوعة 1440

يتم صرف المساعدة المقطوعة على حسب الشروط والضوابط التي أقرها الضمان الاجتماعي وهى كالتالي:

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم المقطوع عاطل عن العمل.

أن يكون المتقدم لطلب المقطوعة موظف أعزب محدود الدخل ولا يتعدى راتبة 3000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم لطلب المساعدة موظف متزوج وراتبه لا يتعدى 8680 ريال.

أما عن الحد المانع للحصول على المعاشات المقطوعة فهي كالتالي: