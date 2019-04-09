موعد صرف المساعدات المقطوعة شهر شعبان 1440 .. الآن ميعاد مقطوعة الضمان الاجتماعي .. جداول تفصيلية دقيقة وكاملة

موعد صرف المساعدات المقطوعة شهر شعبان وهي مساعدات من الضمان الاجتماعي يقوم بتقديمها للأسر السعودية التي تحتاج لدعم الدولة لتواجه ظروفها المعيشية بكرامة، وذلك في إطار الضمان الاجتماعي المقدم من الدولة للمواطن السعودي، ويمكن لك أن تعرف عليها من خلال استعلام الضمان الاجتماعي للأفراد والأسر المحتاجة، وتكون تلك المساعدات شهرية، وهذه المساعدات هي عبارة عن منحة تمنح مرة للأسرة التي تعانى من الاحتياج لمواجهة الحياة، وسنعرض لكم فيما يلي شروط الحصول على هذه المساعدة ورابط الاستعلام عن الضمان الاجتماعي.

موعد صرف المساعدات المقطوعة شهر شعبان وتوضيح من الضمان الاجتماعي

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية بالسعودية قررت صرف المساعدة المقطوعة لعدد يقارب 30 ألف مواطن سعودي مستفيد، وذلك من على قوائم الانتظار، حيث تقوم اللجان المختصة بوزارة العمل والتنمية بالعمل بجد، وذلك بدراسه الحالات الخاصة بهم ، ومن الجدير بالذكر أنه قد تم الموافقة على صرف المساعدة المقطوعة للمستحقين لدفعه ربيع أول 1440، الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة، وستصرف هذه المساعدات لمقدمي الطلبات في الشهور السابقة وحالات من العام 1438 الاستثنائية الأخري الذين قدموا طلباتهم إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لصرف المقطوعة.

المساعدات المقطوعة لشهر شعبان 1440

المركز الإعلامي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

استعلم عن المساعدات المقطوعة برقم الهوية أو رقم السجل المدني، وسجل على موقع العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال رابط استعلام الضمان الاجتماعي من خلال الرابط التالي:

رابط الاستعلام عن المساعدات المقطوعة

اللوائح المنظمة لصرف المساعدة المقطوعة

توجد عدة لوائح منظمة لعملية صرف برنامج المساعدات المقطوعة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي كالآتي:

يتم معاملة المتقدم للبرنامج وفق الإجراءات والضوابط التي يتعامل بها المتقدم لطلب معاش الضمان الاجتماعي مثل الدخل، والعمالة، والسجلات التجارية.

لا يتم النظر لأي طلب يخص الديون التي تتراكم على المتقدم وذلك لأنه لا يوجد علاقة لوكالة الضمان الاجتماعي بذلك.

يتم بحث حالة المتقدم من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بكافة المستندات التي تؤيد الصرف إلكترونياً.

إمكانية صرف المساعدة المقطوعة للحالات التي تشمل معاش الضمان الاجتماعي كل عام لمن ليس له دخل سوي معاش الضمان.

يمكن لمن يعاني من عجز مؤقت أن يقوم بالتقديم للحصول على المساعدة المقطوعة.

موعد صرف المساعدات المقطوعة شهر جماد أول 1440



الحالات الاستثنائية تم تعجيل موعد صرف المقطوعة الخاص بهم من وزارة التنمية الاجتماعية بعد أن قاموا بمراسلة الوزارة بتعجيل الصرف الخاص بهم والتأكد على حاجتهم للمساعده المقطوعة بعد أن قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدراسة الحالات الاستثنائية وإرسال باحثين اجتماعيين لمعرفة حالاتهم وظروفهم وقد تمت الموافقة بالصرف لهم في اسرع وقت على أن يتم إيداع المساعدة المقطوعة في خلال 72 ساعه .

شروط وضوابط المساعدات المقطوعة

يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي حسب العديد من الشروط والضوابط:

أن يكون المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عاطل عن العمل

أن يكون المتقدم موظف أعزب محدود الدخل، يقل راتبه عن 3000 ريال

أن يكون المتقدم موظف متزوج ويكون راتبه اقل من 8680 ريال.

عدد الأفراد مقدار المساعدة بالريال مقدار الدخل الشهري 1 10.400 2000 2 11.800 2.405 3 13.200 2810 4 14.600 3215 5 16.000 3620 6 17.400 4025 7 18.800 4430 8 20.200 4835 9 21.600 5240

للأسرة أكثر من 9 أفراد

10 22.000 5.645 11 24.400 6.050 12 25.800 6455 13 27.200 6860 14 28.600 7265 15 30.000 7670

خطوات الاستعلام عن المساعدات

الاستعلام على خطوات المساعدات بالطرق الأتية:

الاستعلام عن طريق السجل المدني

استخراج رقم الطلب المقدم للحصول على المساعدة

يقوم الضمان الاجتماعي بالإسهام في توجيه التطوير الاجتماعي في المملكة توجيها متزنا يهدف إلى رفع وعي المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم وتهيئة مقومات الحياة الكريمة لهم في إطار المحافظة على القيم الروحية والخلقية وتدعيمها لبناء مجتمع ناهض متكامل.

وفي عام 1425 هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (27) القاضي بفصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارتين مستقلتين تسمى الأولى وزارة العمل والثانية وزارة الشؤون الاجتماعية بحيث تتولى الوزارة الأولى مسؤولية جميع النشاطات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال، في حين تتولى الوزارة الثانية النشاطات المتعلقة بالشأن الاجتماعي.

يتم تحديد موعد صرف المستحقات المالية في اقرب وقت بعد استيفاء جميع البيانات الخاصة بالمواطن، وذلك يتم في آلية متميزة لضمان وصول المبالغ للمستحقين الذين تمت دراسة حالاتهم بشكل كامل.

يتم استعلام المواطن عن المساعدات المقطوعة للضمان الاجتماعي من خلال الدخول على رابط الاستعلام، ووضع البيانات المطلوبة وتحديث البيانات من وقت لآخر وذكر الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، وقد قامت وزارة العمل والتنمية والاجتماعية بإيداع مبالغ كبيرة للمساعدات.

وقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتسهيل على مستحقي المساعدات من الأرامل اللاتي ليس لها معيل، وكبار السن من الرجال والنساء، والأرامل مع أولادها، ، وذلك من خلال طرح بوابة إلكترونية شاملة لجميع المستعلمين.

الدعم النقدي يقدم من خلال مبالغ مالية توضع حساب المواطن السعودي بشكل شهري حيث لا يتأثر من ارتفاع أسعار الطاقة والمياه والوقود، وذلك نتيجة لإصلاحات الاقتصادية طبقاً لرؤية المملكة 2030 وهي مقدمة من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ويمكن للمواطن الاستعلام عن المساعدات المقطوعة وعن رصيد الضمان عن هذا الشهر لعام 1440 هجرياً، وعن الخدمات المقدمة من وزارة العمل ولتنمية الاجتماعية لدعم المواطن السعودي.

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لا يوجد موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة داعية المستفيدين للانتظار حتى يتم الصرف، وقابل حساب خدمة العملاء في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سيل الأسئلة عن موعد صرف المساعدة المقطوعة: برسالة واحدة جاء فيها : عزيزي المستفيد : لا يوجد وقت محدد لصرف المساعدة المقطوعة يرجى الانتظار لحين الصرف ، شاكرين تواصلك، وكان عدد كبير من مستفيدي المساعدة المقطوعة اشتكوا تأخر إيداع مبالغ الدعم منذ شهرين دون توضيح من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

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