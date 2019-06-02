موعد صرف الدفعة 19 من حساب المواطن ، صرح برنامج حساب المواطن من خلال حسابه الراسمى علي تويتر، أنه قد تم تخصيص موعد نزول حساب المواطن ليكون العاشر من كل شهر ميلادي وما يوافقه للتقويم الهجري ونفس الوقت هو نفسه الموعد التي تم تخصيصه للتسجيل للحصول على الدعم الذي يقدمه البرنامج في الشهر التالي، وقد تم إطلاق هذا برنامج حساب المواطن لهدف مساعدة الأسر والأفراد محدودة الدخل في المملكة العربية السعودية لمساعدتهم على تحمل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها المملكة بهدف رؤية المملكة 2030 من خلال مجموعه من الإصلاحات الاقتصادية الهامة، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة موعد صرف حساب المواطن بالهجري الدفعة 19.

موعد صرف الدفعة 19 من حساب المواطن

سوف يتم إيداع الدفعة 19 دفعة يونيو بعد موعد عيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية حيث يأتي عيد الفطر يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو على يتم صرف حساب المواطن الدفعة التاسعة عشر يوم الاثنين العاشر من يونيو 2019 .للاستفسار عن اى شئ خاص ببرنامج حساب المواطن يمكن من خلال الاتصال على رقم تليفون حساب المواطن 19912 ويتلقى حساب المواطن كل الاستفسارات من المواطنين من يوم الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحا إلى العاشرة صباحا ويمكن ترك اى استفسار يخص التسجيل في حساب المواطن أو مواعيد صرف الدفعات.

البيانات المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن

الدخول على موقع التسجيل الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية من هنا.

إدخال رقم الهوية الوطنية وكرت العائلة.

معلومات عن العمل ومعلومات عن الراتب.

معلومات الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

رقم الحساب البنكي وأن يكون الحساب نشطًا.

يحق التسجيل للطالب المستقل الذي يسكن بمفرده ويملك بطاقة أحوال والعاطل عن العمل والموظف الحكومي والقطاع الخاص.

ألا يتجاوز راتبه 20 ألف ريال.

الفئات المستفيدة من حساب برنامج المواطن

الأسر السعودية.

الأفراد المستقلين.

حاملي بطاقات التنقل.

‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.

شروط حساب المواطن

يجب أن يكون المستفيد من سعودي الجنسية باستثناء الابنة.

والزوج غير السعودي المتزوج من أمراه سعوديه.

والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

وحاملي بطاقات التنقل.

أن يكون المستفيد مقيما بشكل دائم داخل المملكة.

عدم وجود المستفيد في أي ملاجئ أو سجون حكوميه.

تأكيد البيانات المفصح عنها ببيانات الأطراف المعنية.

شروط الأهلية في حساب المواطن

أن يكون المواطن سعودي الجنسية أصل ومنشأ.

يتم استثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية.

المواطنين حاملو بطاقات التنقل.

إقامة المستفيد بشكل دائم داخل المملكة وألا يقيم خارجها لمدة تزيد عن اكثر من 90 يوم خلال الـ12 شهر الماضية.

ألا يتواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون أو يكون قد سبق الحكم عليه في آي قضية مخلة بالأمانة والشرف.

أن تتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

تحديد معايير الاستحقاق على أساس إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام.

معرفة قيمة دعم حساب المواطن

أولا الدخول على موقع حساب المواطن.

اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.

عليك كتابة عدد أفراد الأسرة الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة وما فوق.

تسجيل إدخال الدخل الإجمالي للأسرة.

بعد ذالك سيظهر لك قيمة الدعم الخاص بك.

شروط الحصول على الدعم

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويتم استثناء الزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والمتزوج بسعودية.

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مقيم بشكل دائم داخل المملكة.

يجب أن تكون جميع البيانات مطابقة لبيانات جهات الاختصاص.

ألا يكون المستفيد في دور الإيواء الحكومي أو السجن.

يستثنى حاملي بطاقة التنقل.

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