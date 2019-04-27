موعد شهر رمضان 2019 ميلادي -1440 هجري في السعودية والعالم العربي

رمضان 2019 من المتوقع أن يكون يوم الاثنين 6 مايو 2019 وفقًا للمملكة العربية السعودية ونهايته يوم الثلاثاء 4 يونيو 2019 أي أن عيد الفطر 2019 سيكون يوم الأربعاء 5 يونيو 2019. وهذه المواعيد الفلكية والتي لابد من التحقق منها برؤية الأهلّة فوارد جدًا أن تتغير خاصة وأن رؤية هلال رمضان 2019 هي التي تحدد ذلك، وشهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري (1440 هجريًا)، وعدد أيام شهر رمضان 2019 وارد جدًا أن تكون 29 أو 30 يومًا على حسب رؤية شهر شوال الذي يكون فيه بدء عيد الفطر 2019 ويبدأ من 1 شوال.

موعد رمضان 2019 وما الذي يفعله المسلمون حول العالم في هذا الشهر الفضيل؟!

موعد بدء رمضان 2019 ليلة يوم الأحد 5 مايو 2019 نهاية رمضان 2019 ليلة الثلاثاء 4 يونيو 2019

موعد عيد الفطر 2019 الأربعاء 5 يونيو 2019

كما قلنا إن شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، ويعتبر من أكثر الشهور بركة في الاسلام ويصوم فيه المسلمون طوال الشهر ويكثرون من ذلك الله سبحانه وتعالى، ويعقب شهر رمضان احتفال المسلمين بعيد الفطر أو العيد الصغير كما يسمونه المصريون، ويحتفلون فيه ويخرجون الزكاة.

وسواء في شهر رمضان 2019 أو أي شهر آخر يحرص المسلمون على ختم القرءان الكريم من ناحية القراءة وصلاة التراويح ومن خلال الصوم يتعلم المسلمون التسامح ومعنى الرحمة على الفقير ويمتنع المسلم عن الأكل والشراب وممارسة الجنس أو الشهوات الحلال من الفجر حتى آذان المغرب حيث يسمح له بالأكل والشراب. والمسلم مطالب بعدم السب أو الغضب أثناء الصيام.

كيف يصوم المسلمون ؟

الصوم يمنع المسلمين من الأكل والشراب والشهوات الحلال من آذان الفجر حتى آذان المغرب، وبالتأكيد ممنوع فعل أي معاصي أو أخطاء ومخالفات دينية في الوقت العادي ويشدد ذلك في وقت الصوم. ويسن لدى المسلمين تناول السحور وهي وجبة من الطعام والشراب تكون قبل صلاة الفجر أي قبل موعد بدء الصوم، والله سبحانه تعالى يفتح أبواب الجنة ويغلق أبواب النار في شهر رمضان كما يسلسل الشياطين وفق الحديث النبوي المذكور في صحيح البخاري ( الحديث رقم 1899).

سنة السحور في شهر رمضان 2019

السحور عبارة عن تناول الإنسان المسلم وجبة من الطعام والشراب قبل صلاة الفجر أي قبل بداية الصوم وهذه وجبة مهمة جدًا خاصة وأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قد أكد على أهمية السحور ففيه بركة من الله سبحانه وتعالى ويساعد على أن يكون الجسم صحيحًا أثناء الصيام.

موعد الفطور في شهر رمضان 2019

أما عن موعد الفطور في شهر رمضان فهو مع آذان المغرب ويسن أن يدع المسلم ربه في هذا التوقيت فهو توقيت يقبل فيه الدعاء، وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفطر على ثلاث تمرات عادة وكذلك الماء، وفي العديد من الدول العربية والاسلامية تقام مجموعة من السرادقات للفطور الجماعي المجاني بتبرعات من أثرياء تلك الدول.

أهمية قراءة القرءان في شهر رمضان 2019

يسن للمسلمين قراءة القرءان الكريم ويكون هناك تشجيع على ذلك فرمضان هو الشهر الذي نزل فيه القرءان الكريم الهادي للبشرية جمعاء، كما يصلي المسلمون صلاة التراويح أو صلاة القيام في المساجد ويختمون القرءان الكريم في هذه الصلاة المستحب إقامتها والتي لها من الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وبعض المساجد في العالم العربي تقرأ جزء واحد بصورة يومية في الـ 30 يوم من أيام شهر رمضان المعظم.

ليلة القدر التي ينتظرها الجميع في شهر رمضان 2019

ليلة القدر خير من ألف شهر وهي الليلة التي تفتح فيها أبواب الاستجابة لجميع الأدعية وهي ليلة نورانية يستجيب الله فيها لعباده ويعتق مجموعة من العصاة من النار ليدخلهم الجنة إكرامًا لهذه الليلة التي يعتقد أنها في الليالي الفردية من العشر الأواخر من شهر رمضان 2019 وهناك مجموعة من الصفات التي تميز هذه الليلة وهناك دعاء ليلة القدر الذي يحب أن يقوله المسلمون.

صلاة التراويح 2019 ما هي وكيف يصليها المسلمون؟

صلاة التراويح أو صلاة القيام هي صلوات اضافية وليست إلزامية يصليها المسلمون سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتقام بعد صلاة العشاء حتى قبل صلاة الفجر ويقيمها المسلمون في المساجد ويبلغ عددها 11 ركعة ومهمة جدًا لأنها تساعد في زيادة الحسنات لدى المسلمين والأجر العظيم من الله للمصلين.

الاعتكاف في شهر رمضان 2019

الاعتكاف هو سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الانقطاع عن الحياة الدنيا والعمل على الصلاة وذكر الله تعالى وهي سنة مهمة جدًا خلال شهر رمضان تنقي فيها الروح وتقرب الانسان أكثر من الله سبحانه وتعالى وهي سنة مؤكدة وعادة ما يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، أي بداية من بعد غروب الشمس ليوم 20 رمضان وتنتهي مع ظهور قمر العيد، وأهل السنة يظلون معتكفين سواء 29 أو 30 يومًا.

زكاة رمضان 2019

الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، وأركان الاسلام هي خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الصلاة،وصوم رمضان وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا. والزكاة عبارة عن عمل خيري مفروضة في شهر رمضان على جميع المسلمين عاقل أو غير عاقل صغير وكبير من أجل تصفية الانسان وتنقيته من الذلل الذي ربما يحدث في رمضان، والزكاة تعطى للفقراء والمحتاجين، ويمكنكم حساب زكاة الفطر بصاع من شعير أو صاع من تمر.

← إقرأ أيضاً: