موعد حساب المواطن راتب مايو 2019 الدفعة 18 .. تعرف على الشروط

ينتظر مواطني المملكة موعد حساب المواطن راتب مايو 2019 الدفعة 18 من أجل الحصول على الاستحقاق النقدي من الحكومة السعودية، حيث تم توفير برنامج حساب المواطن لخدمة غير المستحقين ولمواكبة الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار الذى حدث في الفترة الأخيرة، ومن المؤكد أن موعد حساب المواطن راتب مايو 2019 الدفعة 18 يكون في يومي 9 و10 من الشهر الميلادي وقد يسبق يوم أويأخذ في يوم بعده في حال تزامن هذا التاريخ الإجازة الرسمية للهيئات الحكومية بالمملكة، ومن المحدد أن صرف راتب مايو الدفعة الجديدة من حساب المواطن تكون يوم الخميس 9 مايو نظرًا لأن 10 مايو يوافق يوم الجمعة.

شروط برنامج حساب المواطن

أوضح سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن عن 4 شروط أساسية يجب توافرها في المستفيد من دعم الاستحقاق النقدي، وهما على النحو الآتي:

أن يكون المستفيد من أبناء المملكة أي سعودي الجنسية، مع مراعاة استثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

إقامة المستفيد في مختلف مدن المملكة بشكل دائم بمعنى أدق عدم غيابه عن المملكة أكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

ألا يوجد المتقدم في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، ويشترط أن تتوافق بياناته مع الجهات المتعلقة بالمذكور.

تحسب معايير الاستحقاق النقدي في برنامج حساب المواطن على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار المستفيدين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تسجيل حساب المواطن راتب مايو

تعتبر طريقة تسجيل حساب المواطن راتب مايو المنتظر من أسهل طرق التعامل مع البرامج الخدمية، ويأتي ذلك في إطار حرص القائمين عليه بتسهيل المهمة على المتقدمين، والخطوات كتالي:

ادخل على برنامج حساب المواطن من هنـــــــــــــــــا

مطابقة شروط برنامج حساب المواطن على بيانات المتقدم.

إضافة المعلومات المطلوبة.

انقر على كلمة تقدم الطلب.

نحرص على تذكركم قبيل موعد حساب المواطن راتب مايو 2019 الدفعة 18 بالشروط وطريقة التسجيل حتى تتمكنون من الاستفادة بالدعم النقدي في موعده.

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