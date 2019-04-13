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موعد حساب المواطن راتب مايو 2019 الدفعة 18 .. تعرف على الشروط

كتب Mostafa El masry آخر تحديث

ينتظر مواطني المملكة موعد حساب المواطن راتب مايو 2019 الدفعة  18 من أجل الحصول على الاستحقاق النقدي من الحكومة السعودية، حيث تم توفير برنامج حساب  المواطن لخدمة غير المستحقين ولمواكبة الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار الذى حدث في الفترة الأخيرة، ومن المؤكد أن موعد حساب المواطن راتب مايو 2019 الدفعة  18 يكون في يومي  9 و10 من الشهر الميلادي وقد يسبق يوم أويأخذ في يوم بعده في حال  تزامن هذا التاريخ الإجازة الرسمية للهيئات الحكومية بالمملكة، ومن المحدد أن صرف راتب مايو الدفعة الجديدة من حساب المواطن تكون يوم  الخميس 9 مايو نظرًا لأن 10 مايو يوافق يوم الجمعة.

موعد حساب المواطن راتب مايو 2019 الدفعة 18 .. تعرف على الشروط
حساب المواطن راتب مايو 2019 الدفعة 18

شروط برنامج حساب المواطن

أوضح سلطان القحطاني، المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن عن 4 شروط  أساسية يجب توافرها في المستفيد من دعم الاستحقاق النقدي، وهما على النحو الآتي:

  • أن يكون المستفيد من أبناء المملكة أي سعودي الجنسية، مع مراعاة استثناء ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
  • إقامة المستفيد في مختلف مدن المملكة بشكل دائم بمعنى أدق عدم غيابه عن المملكة أكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
  • ألا يوجد المتقدم في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، ويشترط أن تتوافق بياناته مع الجهات المتعلقة بالمذكور.
  • تحسب معايير الاستحقاق النقدي في برنامج حساب المواطن على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار المستفيدين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تسجيل حساب المواطن راتب مايو

تعتبر طريقة تسجيل حساب المواطن راتب مايو المنتظر من أسهل  طرق  التعامل مع البرامج الخدمية، ويأتي ذلك في إطار حرص القائمين عليه بتسهيل المهمة على المتقدمين، والخطوات كتالي:

نحرص على تذكركم قبيل موعد حساب المواطن راتب مايو 2019 الدفعة  18 بالشروط وطريقة التسجيل حتى  تتمكنون من الاستفادة بالدعم النقدي في موعده.

 

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عن الكاتب

Mostafa El masry

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