موعد التسجيل لكلية الملك خالد العسكرية 1440 رابط التسجيل .. كافة شروط التقديم والتفاصيل الدقيقة

التسجيل لكلية الملك خالد العسكرية لعام 1440هـ وشروط التسجيل، تعلن لجنة القبول والتسجيل في فتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة للعام 1440هـ ، وذلك في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2019، كما تعلن اللجنة أن التسجيل والتقديم لكلية الملك خالد العسكرية سيكون من خلال الموقع الإلكتروني لموقع لجنة القبول والتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، كما تعلن كلية الملك خالد العسكرية أن التسجيل سيبدأ في اليوم الذي ستعلن عنه اللجنة قريباً في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر يوم بداية التسجيل ويستمر باب التسجيل مفتوح لمدة أسبوع كامل كما حدث في العام السابق.

ومن الجدير بالذكر أن موقع التسجيل سيكون مفتوح على مدار الأربع وعشرين ساعة طوال مدة التقديم والتسجيل، حيث يتم لمن تنطبق علية الشروط أن يقوم بملاء نماذج التسجيل على الموقع الإلكتروني بالبيانات الصحيحة والدقيقة، حيث أن الطالب مسئول مسئولية كاملة عن صحة البيانات التي يقوم بتسجيلها، الموجودة في الموقع، وتعلن اللجنة أنه لن يتم النظر في الطلبات الغير كاملة البيانات.

التسجيل لكلية الملك خالد العسكرية لعام 1440

ولمعرفة شروط التسجيل والقبول يمكن الرجوع لموقع اللجنة عبر الرابط التالي هنا أو الاتصال على الرقم 0114918326

التسجيل لكلية الملك خالد العسكرية لعام 1440 وشروط التسجيل للطلاب حملة الثانوية العامة

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ( يستثنى من ولد أو نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة ). أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. و ألا يكون مطروداً من إحدى الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب. أن يكــون حاصلاً على شــهـادة الثانويـة العامة التابعة لوزارة التعليم ( انتظام نهاري ) تخصص( العلوم الطبيعية – العلـوم الإداريــة والاجتماعيــة – العلــوم الشرعية والعربية – نظام المقررات ) فقــط ومن خريجي هذا العام 1439هـ ولا يقبــل خريجـو الأعوام السابقة. ألا يقل المعدل التراكمي العام عــن( 80 % )لتخصـص العلوم الطبيعية ونظام المقررات تخصص علوم طبيعية و ( 85 % ) لتخصص (العلوم الإدارية و الاجتماعية والعلوم الشرعية والعربية ونظام مقررات تخصص علوم إنسانية ) . أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة و أن يكون حاصلا على درجة لا تقل عن 60 . أن يتناسب طوله مع وزنه بحيث الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ) . أن لا يقل عمر الطالب عن (17) عاماً ولا يزيد عن (22) عاماً عند بدء العام الدراسي بموجـب بطاقـة الهوية الوطنية . سوف يتم الاستبعاد نهائيا لأي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة.

التعليمات الواجبة التسجيل لحملة الثانوية

يفضل استخدام متصفح إنترنت اكسبلورر 8 فأعلي .

لا تتعدى عملية التسجيل مدة الساعة (60 دقيقة) .

يرجى تجهيز صورة من الماسح الضوئي للشهادة الثانوية (بحيث تكون صيغة الصورة من نوع jpg ولا يتعدى حجم الصورة ال800 كيلو بايت ).

التأكد من جميع الحقول وملاحظة الخانات المطلوبة ( عرض نجمة حمراء بجانب الحقل تعنى وجود خطاء في البيانات المدخلة

كتابة أحرف رمز التحقق المعروض باللغة الإنجليزية

بعد ضغط زر التسجيل سوف يتم عرض رقم الطلب (عدم عرض رقم الطلب يعني عدم أكتمال عملية التسجيل)

سيتم إرسال رسالة نصية برقم الطلب على الجوال بعد إتمام عملية التسجيل

تستطيع التعديل عن طريق الموقع من خيار “تعديل بيانات طلب”

كما يمكنكم الاستفسار عن أي شيئ يتعلق بالتقديم لكلية الملك خالد العسكرية من خلال الرابط التالي:

تعليمات للطلبة الجامعين المقبولين

أولا على الطـلبة الجامعين المقبولين مراجعة اللجنة يوم الاثنين الموافق 02/12/1439هـ وذلك في مقرها الساعة التاسعة صباحا(الرياض- جنوب وزارة الحرس الوطني تقاطع الدائري الشرقي مع طريق خريص – مخرج 13) .

ثانيا- الإثباتات المطلوبة من الطـلبة الجامعين المقبولين إحضارها في ملف علاقي أخضر اللون كما يلي :

نسخة من الهوية الوطنية للطالب.

أصل الشهادة الجامعية .

أصل المعادلة من التعليم للشهادة الجامعية من الخارج موضح فيها تاريخ التخرج والمعدل أو مشهد من الجامعة موضح فيها تاريخ التخرج و المعدل.

أصل السجل الأكاديمي.

أصل شهادة الامتياز ( للتخصصات الصحية ) أو مشهد موضح فيه تاريخ التخرج .

أصل التصنيف المهني ( للتخصصات الصحية ) .

نسخة مصدقة من بطاقة التسجيل المهني ( سارية الصلاحية ) ( للتخصصات الصحية )

عدد 4 صور شمسية ملونة حديثة مقاس 3×4 بالزي الوطني.

الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية

يتم الاستعلام عن نتيجة القبول بكلية الملك خالد العسكرية من خلال الرابط التالي:

التسجيل لكلية الملك خالد العسكرية لعام 1440 وتعليمات للطلبة المقبولين

أولا- الحضور في اليوم المحدد لمراجعة الطالب الساعة السابعة صباحاً بالزي الرياضي :

في مقر لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية (الرياض- جنوب وزارة الحرس الوطني تقاطع الدائري الشرقي مع طريق خريص – مخرج 13)

ثانيا- الإثباتات المطلوبة من الطالب عند الحضور لمقر اللجنة كما يلي :

إحضار أصل الهوية الوطنية

كرت المراجعة .

كما أكدت اللجنة على أن هذا القبول لا يعتبر نهائياً ، ولن يطلب أصل الشهادة والوثائق الرسمية حتى يجتاز الطالب اختبار الفحص والتحاليل المخبرية، وحسب التوجيهات الكريمة فقد تم إقفال باب القبول تماماً ولن يقبل أي طلب التحاق أو مراجع

نتائج القبول لحملة الثانوية

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول لحملة الثانوية العامة من خلال الرابط السابق مباشرة، كما يمكن الاستفسار عن لأي شيئ يتعلق بالتقديم لكلية الملك خالد العسكرية بإحدى الطرق التالية:

عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

عن طريق رابط الموقع استفسار

عن طريق الاتصال على 0114918326

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