موعد إيداع حساب المواطن الدفعة القادمة، يتساءل الكثير من المواطنين بالمملكة عن موعد نزول دفعات حساب المواطن، وأعلن الموقع الرسمي لحساب المواطن عبر تويتر أنه سيتم إيداع المبالغ المالية من حساب المواطن دورة شهر نوفمبر يوم 10 نوفمبر 2018، ويمكنكم معرفة استحقاق حساب المواطن عن طريق استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية لمعرفة القيمة التقديرية للدعم من الدفعة القادمة، وقد أعلن حساب المواطن الموقع الرسمي في تويتر عبر تغريده عن ظهور نتائج الأهلية لدورة شهر نوفمبر، حيث يمكنكم الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن السعودية للاستعلام عن نتائج أهلية الدفعة الحالية من حساب المواطن، كما ذكر الموقع الرسمي لحساب المواطن عن مواصلة البرنامج استقبال طلبات التسجيل في حساب المواطن الدفعة الجديدة حتى يوم 10 نوفمبر 2018.

وكشف حساب المواطن عبر تويتر عن أحقية المرأة المطلقة في الجمع بين معاش الضمان الاجتماعي ودعم حساب المواطن، حيث أعلن برنامج حساب المواطن أن المرأة المطلقة بإمكانها التسجيل في حساب المواطن الموقع الإلكتروني للحصول على الدعم مع حصولها على دعم الضمان الاجتماعي، أوضح برنامج حساب المواطن عبر تويتر قبل ساعات من موعد صرف الدفعة الثالثة من بدلات حساب المواطن أن إفصاح المستفيد عن إجمالي الدخل الحقيقي له يمكنه من معرفة قيمة الاستحقاق الصحيح الذي سيحصل عليه من برنامج حساب المواطن السعودي، ويتم ذلك من خلال استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية عبر موقع حساب المواطن الرسمي.

تاريخ نزول حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عبر تغريده على تويتر أن موعد صرف حساب المواطن بالهجري يوافق 3 ربيع الأول 1440.

ما موعد نزول حساب المواطن بالميلادي الأحد 11 نوفمبر 2018 بدلًا من 10 نوفمبر 2018 لأن يوم 10 يوم عطله رسمية حيث يوافق يوم السبت.

موعد صرف حساب المواطن دفعة شهر ديسمبر سيكون يوم 10 ديسمبر 2018.

يستمر التسجيل في حساب المواطن حتى يوم 10/12/2018 موعد صرف الدفعة القادمة.

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