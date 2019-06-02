موعد إجازة عيد الفطر المبارك بالمملكة العربية السعودية 2019 – 1440هـ

موعد إجازة عيد الفطر المبارك بالمملكة، الموظفين بالمملكة العربية السعودية من القطاع الحكومي من المدنيين والعسكريين يترقبون توجيهان خادم الحرمين الشريفين بخصوص مواعيد اجازة العيد بالمملكة لهذا العام الحالي حتى يتعرفوا متى تبدأ الإحارة الرسمية ومتى تنتهى وعودة الموظفين الحكوميين إلى العمل عقب الانتهاء من الإحارة الرسمية ومن خلال موقعنا موقع ثقفني فسوف نعرض لكم موعد الإحارة الرسمية حسب تقويم ام القرى 1440 فور صدور التوجيهات الملكية من خلال واس على ان تصدر هذه التوجهات خلال الأيام القليلة القادمة، وبحسب تقوم ام القرى فاليوم الثلاثاء 28 مايو 2019 الموافق 23 رمضان 1440 فمن المقرر وفقا للتقويم الفلكي ان عيد الفطر المبارك للعام الحالي سيكون بمشيئة الله يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019، وبذلك يكون عدد أيام شهر رمضان المبارك 29 يوما ولان الموظفين من القطاع الحكومي العام من المدنيين والعسكريين تترقب مدة اجازة العيد الرسمية لعيد الفطر 1440.

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية عن طريق بعض الردود على بعض المواطنين عن مدة الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وجاء الرد ان مدة ألأجازه ستكون 10 أيام، قامت لجنة الاستهلال الديني في المملكة العربية السعودية بتحديد موعد صلاة العيد بالمملكة بعد ان حددت أول أيام عيد الفطر المبارك وانه سيكون يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2019 ويكون موعد صلاة العيد في الساعة 5:20 صباحًا، ونعرض لكم من خلال هذه المقالة كافة التفاصيل الخاصة ب موعد عيد الفطر.

مدة إجازة عيد الفطر 1440

إجازة العيد تبدأ اعتباراً من نهاية دوام يوم الأربعاء بتاريخ 24 رمضان 1440هـ الموافق لتاريخ 29 مايو 2019م.

على ان تنتهي إجازة عيد الفطر 2019 بنهاية يوم 5 شوال 1440هـ.

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