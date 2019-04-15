يحرص الكثيرون على مطالعة مواعيد قطار الحرمين السريع وكيفية الحجز إلكترونيًا عبر hhr.sa قبل اتخاذهم أي قرار بالتنقل بين مدن المملكة العربية السعودية، وقد انطلق قطار الحرمين من أجل التيسير على مواطنى المملكة السفر بدلاً من ركوب السيارة لمسافات طويلة حيث يتميز قطار الحرمين السريع من اسمه بالسرعة والراحة وقد تم انطلاقه منذ شهور قليلة ضمن خطوات التطوير والتقدم في كافة النواحى التى تشهده المملكة، ودائما ما يتسائل المواطنين عن كيفية حجز قطار الحرمين السريع وعن مواعيد قطار الحرمين السريع ورحلاته المتنوعة بين المدن، ولذلك نعرض كيفية الحجز إلكترونيًا عبر hhr.sa من أجل الإجابة على استفسارات متابعينا من المملكة، فضلاً عن توضيح كيفية حجز وشراء تذاكر قطار الحرمين السريع.

مواعيد قطار الحرمين السريع

نعرض مواعيد قطار الحرمين السريع في مختلف مدن المملكة العربية السعودية بداية من المدن الرئيسية “مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة” وغيرهم من باقى المدن المذكورة في الصورة التالية:

كيفية حجز قطار الحرمين السريع

نقدم لكم كيفية حجز قطار الحرمين السريع إلكترونيًا من أجل التيسير على المسافرين بعيدًا عن الطرق التقليدية المعتادة، وإليكم الخطوات على النحو التالي:

تسجيل الدخول على موقع قطار الحرمين السريع sa من هنــــــــــا

إضافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها “ذهاب، ذهاب وعودة”.

تحديد تاريخ الوصول.

تحديد تاريخ المغادرة.

وضع درجة السفر.

تحديد عدد أفراد الرحلة

ذكر عدد الأطفال أن وجد

الضغط على إتمام عملية الحجز.

شراء تذاكر قطار الحرمين

بعد مطالعة مواعيد قطار الحرمين السريع وكيفية الحجز إلكترونيًا عبر hhr.sa يمكنكم شراء تذاكر قطار الحرمين أونلاين عبر موقع الحرمين السريع، وذلك في سياق التسهيل على مواطني المملكة إجراءات السفر داخل المدن.

نتمنى أن يكون قد تم الإجابة على تساؤلاتكم حول مواعيد قطار الحرمين السريع وكيفية الحجز إلكترونيًا عبر hhr.sa وفى حال أن وقعت مشكلة معكم أثناء حجز قطار الحرمين السريع عليكم التعليق لنا على هذا الموضوع ونعمل جاهدين على مساعدتكم حتى اتمام عملية الحجز.

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