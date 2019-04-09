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مواعيد صرف رواتب الموظفين بالمملكة مايو 2019 بالتقويم الميلادي والهجري والأبراج وزارة المالية السعودية

كتب تامر أمين آخر تحديث

مواعيد صرف رواتب الموظفين بالمملكة 2019 ميلادي 1440 هجري  كما أعلنت عنها وزارة المالية السعودية اليوم بمواعيد مواعيد صرف رواتب الموظفين العاملين بالمملكة العربية السعودية، وذلك في العام المالي الحالي 2019، والتي ينتظرها جميع العاملين، ويرتفع اليوم البحث على المواعيد الخاصة بالصرف على مدار شهور العام، ابتداء من يناير وحتى انتهاء ديسمبر.

وتقوم المملكة العربية السعودية بالعديد من الإصلاحات والإعلان عن البيانات، وقد أعلنت على هذا وزارة المالية السعودية مقدما، في وقت مبكر من العام بمواعيد صرف رواتب العاملين فيها، والتي تبدأ الصرف ابتداء من هذا الشهر، يناير، في يوم 27 يناير 2019.

مواعيد ضرف الروات السعودية بالهجري والميلادي
مواعيد صرف رواتب الموظفين بالمملكة

والجدول التالي يوضح مواعيد صرف رواتب الموظفين بالمملكة لعام 2019

مواعيد صرف رواتب الموظفين بالمملكة

مسلسلاليومالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجري
1الأحد27 يناير 201921 جمادي الأولى 1440
2الأربعاء27 فبراير 201922 جمادي الثانية 1440
3الأربعاء27 مارس 201920 رجب 1440
4الأحد28 أبريل 201923 شعبان 1440
5الاثنين27 مايو 201922 رمضان 1440
6الخميس27 يونيو 201924 شوال 1440
7الأحد28 يوليو 201920 ذو القعدة 1440
8الثلاثاء27 أغسطس 201926 ذو الحجة 1440
9الخميس26 سبتمبر 201927 محرم 1441
10الأحد27 أكتوبر 201928 صفر 1441
11الأربعاء27 نوفمبر 201930 ربيع الأول 1441
12الخميس26 ديسمبر 201929 ربيع الثاني 1441

مواعيد صرف الرواتب خلال عام 2019 بالهجري والميلادي

مواعيد صرف الروات السعودية بالهجري والميلادي الآن
مواعيد صرف الروات السعودية بالهجري والميلادي الآن

قامت وزارة المالية السعودية اليوم بالإعلان عن جميع مواعيد صرف رواتب الموظفين العاملين بالمملكة، وقامت بالتوضيح أنه في حال كان يوم قبض الراتب في يوم 27 من الشهر الميلادي في يوم سبت، يتم استلام هذا الراتب بعدها بيوم، يوم الأحد، الذي يليه، وإذا كان يوم استلام الراتب في يوم جمعة يقوم الموظف السعودي باستلامه قبلها بيوم، يوم الخميس، ويأتي الإعلان عن مواعيد صرف الرواتب في إطار الإعلان الملكي بتوحيد مواعيد صرف الرواتب للعاملين والموظفين بالمملكة، والتي تقرر بدايتها في يوم 27 من كل شهر.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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