نشرت وزارة التعليم مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية الحكومية عبر بوابة القبول والتسجيل لكل جامعة، وذلك للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1439-1440 بجميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، وتحدد فترات التقديم على الجامعات الحكومية من حيث مواعيد فتح وإغلاق بوابة القبول الإلكترونية سواء كان ذلك للطلاب أو الطالبات والتي سنوضحها من خلال الجدول المرفق وبالصور.

أشارت العديد من الجامعات السعودية منذ عدة أيام وعقب صدور نتائج الثانوية العامة والشهادات المعادلة في المملكة العربية السعودية، للتفاصيل الخاصة بـ مواعيد التقديم على كلياتها المختلفة، بخلاف الإجراءات النظامية حتى إعلان أسماء المرشحين للقبول، ومواعيد اتمام باقي إجراءات القبول والتسجيل ومن بينها المقابلات الشخصية للكليات التبي يتطلب الالتحاق بها ذلك، وسنجمل لكم مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية الحكومية من خلال العرض أدناة.

متابعة مواعيد التسجيل في الجامعات

أوضحت وزارة التعليم من خلال الجدول المرفق أدناة مواعيد التسجيل في الجامعات الحكومية السعودية 1439-1440، حيث يتضح اقتراب انتهاء عملية التسجيل لبعض الجامعات مثل جامعة طيبة وأم القرى، والجامعة الإسلامية، وجامعة الملك عبد العزيز، حيث تغلق بوابة القبول خلال شهر شوال الجاري، ويمكن زيارة الروابط الإلكترونية لعمادة القبول والتسجيل والتعرف على التفاصيل لكيفية التسجيل ومقدار حساب النسبة الموزونة للقبول .

التحديثات المقبلة سنوفر لكم روابط بوابة القبول والتسجيل للجامعات لسهولة الوصول إليها ومتابعة إجراءات التقديم والتسجيل والقبول، والتوقيتات الزمنية المعلنة ضمن مواعيد التسجيل في الجامعات السعودية الحكومية.

تحديث: خلال الساعات المقبلة سنرفق لكم المواعيد الجديدة الخاصة بالقبول والتسجيل في الجامعات السعودية للعام الدراسي المقبل 1440-1441 وفق ما سيصدر بصفة رسمية من بوابة عمادة القبول والتسجيل لكل جامعة.

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