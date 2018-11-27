من هو سلطان البرقان اللاعب السعودي الذي توفى اليوم الثلاثاء 27/11/2018

من هو سلطان البرقان اللاعب السعودي الذي توفى اليوم هو سؤال الجميع الآن ليس في السعودية فقط ولكن الجميع في كل دول الخليج العربي والمنطقة العربية، وذلك بعد تصدر وسم وفاة سلطان البرقان ترند الوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة موقع تويتر، وتوفى اللاعب السابق اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 بعد معاناة مع المرض، مرض سعد البرقان بدأ في وقت سابق من هذا العام حيث تعرض لجلطة شديدة في القلب وفي الدماغ دخل على أثرها للمستشفى العسكري، وفي منتصف نوفمبر الجاري طالب الكابتن سامي الجابر كل الجماهير بالدعاء لسلطان البرقان لأن حالته متأخرة، وقد توفي اليوم الثلاثاء.

من هو سلطان البرقان اللاعب السعودي الذي توفى اليوم

سلطان البرقان من مواليد 15 نوفمبر 1983 توفى عن عمر يناهز 35 عام، كان لاعب كرة قدم سعودي دولي، كان يلعب في مركز الوسط، كان لاعب سريع الحركة وصاحب تمريرات متقنة جدا، هو إبن من أبناء نادي الهلال الزعيم السعودي حيث لعب له منذ مرحلة الشباب ثم مثل الفريق الكبير ومنه مثل المنتخب السعودي الأول.

في عام 2010 إنتقل سلطان البرقان من نادي الهلال لنادي الاتفاق، وعند هبوط نادي الاتفاق لدوري الدرجة الأولى لنادي الشعلة، ثم انتقل بعد ذلك لنادي الرائد، وبعده اعتزل كرة القدم، عمل بعد ذلك في مجال الإعلام الرياضي كمحلل وناقد رياضي متميز، رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان.

وفاة سلطان البرقان