من هوا الملك سلمان بن عبد العزيز الملك السابع للمملكة العربية السعودية

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،ملك بلاد الحرمين الشريفين “مملكة السعودية العربية”،تولى حكم المملكة في٢٣ يناير٢٠١٥.

ولد سلمان بن عبدالعزيز في ٣١ ديسمبر ١٩٣٥، ٥شوال ١٣٥٤ هجرية وتلقى تعليمه في الرياض في مدرسة كان يديرها عبد الله خياط أمام وخطيب مسجد الحرام، وختم سلمان القرآن في سن العاشرة،وتلقى تعليمه مبكرا في مدرسة الأمراء بالرياض.

وتمت مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكا للمملكة العربية السعودية في٣ربيع الثاني ١٤٣٦هجرية الموافق ٢٣ يناير ٢٠١٥ بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز.

دخل الملك سلمان إلى عالم السياسة في عام ١٩٥٤ عندما عين أمير لمنطقة الرياض عام ١٩٥٥الموافق ١٣٧٤ هجرية بنيابة عن أخيه الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وظل في إمارة منطقة الرياض إلى ١٩٦٠ الموافق ١٣٨٠ هجرية.

وفي ٤ فبراير عام ١٩٦٣ أصدر الملك سعود بن عبدالعزيز مرسوما ملكيا بتعينه أميرا لمنطقة الرياض مرة أخرى،واصبح وزيرا للدفاع في ٥نوڨمبر ٢٠١١ الموافق ذو الحجة ١٤٣٢ هجرية،بعدما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بتعيينة وزيرا للدفاع في المملكة والتي تشمل القوات [الجوية، والبحرية، والبرية، والدفاع الجوي].

واصبح وزيرا للدفاع بعد وفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام،وبتاريخ ١٨يونيو ٢٠١٢اصدر العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا باختيارة ولي للعهد وتعيينة نائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وفي ٣ربيع الثاني ١٤٣٦هجرية الموافق ٢٣ يناير ٢٠١٥،تمت مبايعة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكا للمملكة العربية السعودية بعد وفاة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

واخوته هم :فهد بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية الخامس{توفي}

سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد و وزير الدفاع السابق {توفي}

عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع السابق {توفي}

تركي الثاني بن عبدالعزيز آل سعود {توفي}

نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ووزير الداخلية السابق {توفي}

أحمد بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية السابق

سعد الأول بن عبدالعزيز آل سعود {توفي}

الجوهرة بنت عبدالعزيز آل سعود

لطيفة بنت عبد العزيز آل سعود

لؤلؤة بنت عبد العزيز آل سعود {توفيت}

مضاوي بنت عبد العزيز آل سعود {توفيت}

فلوة بنت عبد العزيز آل سعود {توفيت}

شعيع بنت عبد العزيز آل سعود {توفيت}

موضي بنت عبد العزيز آل سعود {توفيت}

جواهر بنت عبد العزيز آل سعود {توفيت}

وحصل على العديد من الجوائز من أبرزها

[وسام الصليب الأكبر للاستحقاق المدني، نجم جمهورية إندونيسيا، نيشان الإقحوان، وسام الحسين بن علي ، وسام اللاستحقاق المدني، قلادة مبارك الكبيرة، وسام زايد، نيشان الدولة للجمهورية التركية، وسام عبد العزيز آل سعود، نيشان الأمير يارسولاف الحيكم من الرتبة الأولى، قلادة النيل العظمى.

Source: موقع إمارة منطقة الرياض