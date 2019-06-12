من هم الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية اليوم أعلنت عن الفئات الحاصلة على المساعدة المقطوعة من برامج الضمان الاجتماعي السعودي وذلك من اجل أن تقضي وكالة الضمان الاجتماعي علي نسبة الفقر التي تتزايد بشكل كبير في الشهور القليلة الماضية، حيث حددت الوزارة الفئات المستحقة المساعدة المقطوعة لكي تساعدهم في شراء المستلزمات الخاصة بهم علي مدار الشهر، من خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا علي الفئات الحاصلة على الدعم والمساعدات المقطوعة من خلال هذا التقرير الإخباري المبسط فرجاءً تابعونا.

الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة

وزارة الضمان الاجتماعي السعودي حددت من هم المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المساعدات المقطوعة وهم الأسر السعودي من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في المملكة العربية السعودية وكذلك كبار السن وخاصة الحالات العجز المؤقت والكلي، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وغيرهم لهم الحق في الحصول علي الدعم المتكامل سواء كان المادي أو الاجتماعي.

وزارة العمل أوضحت طريقة التقديم على المساعدة المقطوعة عن طريق النت حتي يستطيع جميع المواطنين الغير قادرين على العمل ولديهم ظروف صحية حيث يمكن التسجيل في البرامج المساندة والمساعدات المقطوعة التابعة لوكالة الضمان الاجتماعي، حيث يمكن الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العمل من خلال الرابط التالي استعلام عن مقطوعه الضمان الاجتماعي، وختاما ستقوم الوزارة بدارسة جميع الحالات ومراجعة المستندات وسوف تقوم بالكشف عن الفئات التي تستحق المساعدة المقطوعة، حيث قدمنا لكم تقرير مبسط يوضح من هم المستحقين للمساعدة المقطوعة، حيث يمكن استعجال المساعدة المقطوعة عن طريق الطريقة الصحيحة للاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

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