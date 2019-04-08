منصة نظام أبشر تسجيل دخول لاستخراج تصريح السفر من المنزل إلكترونيًا

نظام ابشر هو اهم ما يبحث عنه المواطنين في دول الخليج حيث يسهل نظام ابشر الإلكتروني العديد من الخدمات الإلكترونية التي لا غني عنها ومن اهم هذه الخدمات استخراج تصريح السفر بكل سهولة وهم في منازلهم دون الحاجة للذهاب إلي مصلحة الجوازات وتوفير الوقت والجهد ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على خطوات استخراج تصريح السفر للتابعين لدول الخليج عبر نظام ابشر الإلكتروني بالإضافة إلى تسجيل الدخول على رابط نظام ابشر.

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خطوات استخراج تصريح السفر على منصة أبشر الإلكتروني:

الدخول على رابط منصة ابشر الإلكترونية

وإدخال رقم الهوية الخاص بك أو اسم المستخدم الذي تم تسجيله في نظام ابشر الإلكتروني وادخل كلمة المرور

قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة شديدة

اكتب رمز التأكيد المرسل على الهاتف المحمول

اختار من قائمة الجوازات “تصاريح السفر للتابعين”

اختار أصدار تصريح الهوية الوطنية

كتابة البيانات المطلوبة بعناية وحرص

اضغط على أصدار تصريح السفر

التأكد من صحة المعلومات التي أدخلتها

ثم اضغط على تأكيد وسوف تتمكن من استخراج تصريح السفر بكل سهولة

وفي حال لم تستطيع التعامل مع نظام ابشر أو واجهت أي مشكلة برجاء ترك تعليق اسفل هذا المقال بالمشكلة وسيتمكن موقع نجوم مصرية بالمساعدة في حلها في اقرب وقت.

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