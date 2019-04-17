منصة سكني الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية ومنتجات وزارة الإسكان المدعومة

إطلاق منصة سكني الحجز الإلكتروني لوحدة سكنية من منتجات وزارة الإسكان المدعومة، ويعد نظام الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية من أحدث الخدمات التي تقدمها حملة سكني للمستفيدين من برامج الحلول السكنية الجديدة، ويهدف منها حجز 135 ألف وحدة سكنية ما بين الوحدات الجاهزة، أو تلك التي لا تزال تحت الإنشاء وفق برامج الشراكة مع القطاع الخاص، وتتيح خدمة حجز وحدات سكني الإلكترونية للمستفيد الإطلاع على التفاصيل الخاصة بالمشروع السكني، منا سنوضح في مزايا تلك الخدمة لمستفيدي سكني.

أعلنت حملة سكني الإسكان في موسمها الثالث، عن أحدث خدماتها للمستفيدين من الدعم السكين 2019، عقب إطلاق الحلول السكنية الستة لمن سيستفيد من الدعم خلال العام الجاري والقدر عددهم بحوالي 200 ألف مستفيد، وتوفر منصة سكني الحجز الإلكتروني الآلية لإتمام إجراء حجز الوحدات إلكترونيا، مع عدم الحاجة لتوجه المستفيد إلى مقرات أو مواقع المبيعات، ويستطيع المستفيد الحصول على عرض سعر تقدمه مؤسسة التمويل المعنية.

رابط منصة سكني الحجز الإلكتروني

تهدف منصة سكني الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية لتمكين المستفيد من إنهاء كافة الإجراءات إلكترونياً بكل سهولة ويسر، هذا بجانب توافر الخدمات التقليدية المتبعة في حجز الوحدات لمن يرغب في ذلك، ومنها زيارة موقع المشروع والتعرف على كافة تفاصيل المنتج السكني، ويمكن الدخول على رابط نظام الحجز الإلكتروني والإطلاع على كافة المشاريع التي تشرف عليها الحملة والاستفادة من المزايا الموضحة فيما بعد، ولمن سجل على موقع سكني يمكنه الدخول برقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة به، أو التسجيل من جديد في رابط تسجيل سكني الإسكان.

مزايا خدمة الحجز السكني الإلكترونية

المنصة الإلكترونية للحجز السكني توفر للمستفيد عدة أمور، منها الإطلاع على المشاريع السكنية والتي قد تجاوز 100 مشروع، التعرف على تفاصيل المشروع السكني ومنها نوعية مواد البناء، ومستوى التشطيبات وجودة الخامات، التمكن من الحجز الإلكتروني للوحدة التي يرغب بها المتقدم، التعرف على نسبة الدعم السكني وقيمة التمويل العقاري المستحق، وطابعة عروض الأسعار، بما ينعكس على تسهيل إجراءات خدمة التملك والتي تعتمد على التطوري السريع في التقنيات المستخدمة، وكل ذلك بدون الحاجة للتوجه لمقر المبيعات.

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