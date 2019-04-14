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مكة المكرمة : أمسية جديدة وفريدة من نوعها بعنوان شغفك ثروة

كتب أشرف قطب آخر تحديث

أقيمت بمكة المكرمة أمسية جديدة وفريدة من نوعها بعنوان شغفك ثروة
لاكتشاف الشغف واستخراج ثروات النفس المكنونة وتحويلها إلى ثروة حسية ومعنوية .
تخلل اللقاء عدد من التدريبات العملية لاكتشاف الشغف الذاتي وكيفية تطويره ، ثم تحويله إلى ثروة حقيقية عبر أُسس عمل المشاريع وأسباب نجاحها .

مكة المكرمة : أمسية جديدة وفريدة من نوعها بعنوان شغفك ثروة

وقد تزين اللقاء باستضافة عدد من المبدعات اللاتي نجحن في اكتشاف شغفهن وتحويله إلى مصدر دخل لهن ، وهن : مصممة الجرافيك براءة كوين
المصورة الفوتغرافية بتلات
الكاتبة أحلام حسين
وصانعة الحلوى سلمى اسويت

تناغم في تقديم الأمسية كلاً من الكوتش : ابتسام شفيق آل بكر
والمدربة المعتمدة : فردوس عبد الخالق

الجدير بالذكر أن الأمسية كانت مليئة بالحيوية والنشاط والتفاعل الكبير من الحضور الذين بلغ عددهم ( ٤٠ ) متدربة

وانتهت الدورة بعبارة :
شغفك هو حبك الضائع .. به تسمو وتحلق في فضاءات السعادة والثراء

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عن الكاتب

أشرف قطب

كاتب في الصحف والجرائد المصرية والعربية،أهتم بالكتابة في مختلف المجالات متذوق للشعر وعاشق للأدب، عملي الاساسي استشاري بيئي وحصلت على العديد من الدورات المحلية والدولية، أعبر عن رأي وخواطري الشخصية، وأفخر بالانتماء لموقع نجوم مصرية كصرح عربي متميز يجمع كوكبة من المبدعين.

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