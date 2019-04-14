مكة المكرمة : أمسية جديدة وفريدة من نوعها بعنوان شغفك ثروة

أقيمت بمكة المكرمة أمسية جديدة وفريدة من نوعها بعنوان شغفك ثروة
لاكتشاف الشغف واستخراج ثروات النفس المكنونة وتحويلها إلى ثروة حسية ومعنوية .
تخلل اللقاء عدد من التدريبات العملية لاكتشاف الشغف الذاتي وكيفية تطويره ، ثم تحويله إلى ثروة حقيقية عبر أُسس عمل المشاريع وأسباب نجاحها .
وقد تزين اللقاء باستضافة عدد من المبدعات اللاتي نجحن في اكتشاف شغفهن وتحويله إلى مصدر دخل لهن ، وهن : مصممة الجرافيك براءة كوين
المصورة الفوتغرافية بتلات
الكاتبة أحلام حسين
وصانعة الحلوى سلمى اسويت
تناغم في تقديم الأمسية كلاً من الكوتش : ابتسام شفيق آل بكر
والمدربة المعتمدة : فردوس عبد الخالق
الجدير بالذكر أن الأمسية كانت مليئة بالحيوية والنشاط والتفاعل الكبير من الحضور الذين بلغ عددهم ( ٤٠ ) متدربة
وانتهت الدورة بعبارة :
شغفك هو حبك الضائع .. به تسمو وتحلق في فضاءات السعادة والثراء
← آخر خبر:
- برعاية رئاسة الوزراء تعقد مؤسسة المبدعين العرب الملتقى رقم ( 14 ) بعنوان "الطفولة المصرية بعد ثورات المئوية "( رؤية تحليلية ونظرة مستقبلية )
التعليقات