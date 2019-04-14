مكة المكرمة : أمسية جديدة وفريدة من نوعها بعنوان شغفك ثروة

أقيمت بمكة المكرمة أمسية جديدة وفريدة من نوعها بعنوان شغفك ثروة

لاكتشاف الشغف واستخراج ثروات النفس المكنونة وتحويلها إلى ثروة حسية ومعنوية .

تخلل اللقاء عدد من التدريبات العملية لاكتشاف الشغف الذاتي وكيفية تطويره ، ثم تحويله إلى ثروة حقيقية عبر أُسس عمل المشاريع وأسباب نجاحها .

وقد تزين اللقاء باستضافة عدد من المبدعات اللاتي نجحن في اكتشاف شغفهن وتحويله إلى مصدر دخل لهن ، وهن : مصممة الجرافيك براءة كوين

المصورة الفوتغرافية بتلات

الكاتبة أحلام حسين

وصانعة الحلوى سلمى اسويت

تناغم في تقديم الأمسية كلاً من الكوتش : ابتسام شفيق آل بكر

والمدربة المعتمدة : فردوس عبد الخالق

الجدير بالذكر أن الأمسية كانت مليئة بالحيوية والنشاط والتفاعل الكبير من الحضور الذين بلغ عددهم ( ٤٠ ) متدربة

وانتهت الدورة بعبارة :

شغفك هو حبك الضائع .. به تسمو وتحلق في فضاءات السعادة والثراء

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