مقطوعة شهر شوال، أعلنت وزارة العمل عن إيداع مبلغ 2.13 مليار ريال سعودي لمعاشات الضمان وبدل غلاء معيشة عن شهر شوال القادم. معاشات الضمان هذه المبالغ والمساعدات المقطوعة النقدية لأجل الغذاء ومن اجل تسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية. وهذا ما ورد عن الضمان الاجتماعي. كما قال وكيل وزارة الضمان الاجتماعي “المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك” بخصوص هذه المبالغ إن تقديم موعد صرف المعاشات جاء مراعاة لاحتياجات المستفيدين والتزاماتهم المادية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومن اجل أدخال البهجة والسرور عليهم.

مقطوعة شهر شوال

مقطوعة شهر شوال كما أضاف وكيل الضمان الاجتماعي. أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2,013,376,468 ريالاً، وتشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,383,877,816ريالاً، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191,408,784ريالاً، بينما تم صرف 101,489,868 ريالاً لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 336,600,000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية اليوم بشكل مباشر. بدء من اليوم ويمكنكم الاستفسار عن المقطوعة برقم الهوية هنا أيضا.

بوابة زكاتي الإلكترونية

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أوضحت أن الهيئة العامة للزكاة والدخل قامت بتوفر خدمة اختيارية لأفراد المجتمع تمكنهم من إخراج زكاتهم إلكترونياً من داخل المملكة أو خارجها وذلك عن طريق “بوابة زكاتي الإلكترونية ZAKATY.GOV.SA“، وتطبيق “زكاتي الإلكتروني” للجوال، وأن هذه الأموال المحصلة سوف يتم صرفها على كافة الفئات المستحقة في مختلف برامج الضمان الاجتماعي المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. من اجل دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وفق منظومة وشراكة استراتيجية قائمة بين الوزارة والهيئة في هذا الشأن.

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