رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من مقطوعة شهر ربيع الأول برقم الهوية 1440هـ

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن أسماء المواطنين السعوديين المستفيدين من مقطوعة شهر ربيع الأول برقم الهوية 1440هـ، وصرحت وزارة العمل أنها قامت بإيداع قيمة المساعدة المقطوعة في الحسابات البنكية للمستحقين لها مباشرة، وقالت أن الأسماء التي تم اختيارها كانت حسب أولوية التقديم، وأن هذه الأسماء تمثل جزء من الحالات الموجودة على قوائم انتظار مقطوعة الضمان الاجتماعي، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية بعرض شروط وقواعد الحصول على المساعدة المقطوعة، وكذلك رابط التسجيل والاستعلام عن المساعدات المقطوعة.

شروط الحصول على مقطوعة شهر ربيع الأول برقم الهوية 1440هـ

ألا يقل عمر المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عن 35 عاماً. أن الحد الأقصى لمساعدات الضمان الاجتماعي 30 ألف ريال سعودي. قالت وزارة العمل السعودية أن الهدف الأساسي من برنامج المساعدات المقطوعة هو تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطن السعودي محدودي الدخل. تحدد قيمة المساعدة المقطوعة حسب الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة. يجب ألا يتخطى راتب المواطن السعودي المتقدم لمقطوعة الضمان الاجتماعي الحد المانع للصرف. على كل مواطن يرغب في الحصول على المساعدة المقطوعة التسجيل في موقع وزارة العمل الخاص بمقطوعة الضمان.

رابط الاستعلام عن أسماء المواطنين المستفيدين من مقطوعة شهر ربيع الأول برقم الهوية 1440هـ

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية، أنها قامت بتخصيص رابط للتسجيل والاستعلام عن المساعدات المقطوعة، وكان الهدف من توفير هذا الرابط، هو توفير جهد ووقت المواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة، في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة للتسجيل أو الاستعلام عن مقطوعة وزارة العمل، ويقوم الضمان الاجتماعي بدراسة الحالات المتقدمة للحصول على المقطوعة، ومن خلال هذه الدراسة يتم اختيار الحالات الأكثر احتياجاً إلى إعانات عاجلة، ودعت الوزارة المواطنين السعوديين الدخول على رابط المساعدات المقطوعة الذي خصصته وزارة العمل، وصرحت وزارة العمل أن قيمة المساعدات المقطوعة عن شهر ربيع الأول 1440هـ بلغت 199،992،451 ريال، وبلغ عدد المستفيدين منها 15.415 مواطن سعودي.