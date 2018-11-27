صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بأنها قامت بإيداع مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية عن شهر ربيع الأول 1440هـ، في حسابات المستفيدين البنكية مباشرة، وتقوم وزارة العمل دائماً بحث المواطنين السعوديين على التسجيل في المساعدة المقطوعة، وخاصة أصحاب معاش الضمان الاجتماعي والمواطنين محدودي الدخل، وكل من تنطبق علية شروط الحصول على المساعدات المقطوعة، ويقوم الضمان الاجتماعي السعودي بعمل دراسة حالة لكل مواطن متقدم للحصول على هذه المساعدات وتحديد الحالات الأكثر احتياجاً، ووضعها في أولوياته للحصول على المساعدة المقطوعة، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية، بتوضيح الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، ورابط التسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية شهر ربيع الأول 1440هـ

لا يتخطى راتب المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة الحد المانع للصرف. لا يقل عمر المواطن المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عن 35 عاماً. تحدد قيمة المساعدات المقطوعة بحسب راتب المتقدم، وعدد أفراد أسرته. تعطى مقطوعة الضمان الاجتماعي للأسر السعودية الأكثر احتياجاً. يستطيع المواطن السعودي الحصول على المساعدات المقطوعة مرة أخرى ولكن بعد مرور سنة من تاريخ الحصول عليها آخر مرة. يمكن الاستعلام والتقديم للمساعدات المقطوعة من خلال الرابط الذي حددته وزارة العمل السعودية.

رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية عن شهر ربيع الأول 1440هـ

قامت وزارة العمل السعودية، بتدشين رابط للتسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وذلك لتجنيب المواطنين السعوديين معاناة الذهاب لمكاتب الضمان الاجتماعي للتسجيل والاستعلام عن المساعدات المقطوعة، وتوفير والوقت والجهد، من خلال تكوين قاعدة بيانات شاملة عن كل مواطن يمكن الرجوع إليها في تحديد الحالات الأكثر احتياجاً لمقطوعة الضمان الاجتماعي، بكل شفافية ووضوح وموضوعية دون تحيز أو مجاملة لأحد، وقالت الوزارة أنه يمكن التسجيل والاستعلام من خلال رابط المساعدة المقطوعة المخصص لذلك.

مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية عن شهر ربيع الأول 1440هـ

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بأنها قامت بإيداع مبالغ مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الهوية عن شهر ربيع الأول 1440هـ، وقال وكيل وزارة الضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم عبد الشافي، أن قيمة المبالغ التي تم إيداعها في حسابات الحالات المستفيدة بلغ 199،992،451 ريال، وأن عدد المواطنين المستفيدين من هذا الدعم بلغ 15.415 مواطن وهى تمثل جزء من الحالات الموجودة على قوائم انتظار المساعدة المقطوعة، وصرح الدكتور إبراهيم عبد الشافي أن المساعدات المقطوعة تأتي ضمن البرامج المساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي.