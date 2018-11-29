صرح الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي وكيل الضمان الاجتماعي، عن أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب عن شهر ربيع الأول 1440هـ، وطالبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية المواطنين الراغبين في الحصول على المساعدة المقطوعة، التسجيل عن طريق الرابط الذي خصصته للمساعدات المقطوعة، ويقوم الضمان الاجتماعي السعودي بدراسة حالة المتقدمين وتحديد الفئات التي تستحق الدعم المالي، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية، بتوضيح الشروط الواجب توافرها للحصول على المساعدة المقطوعة، ونشر رابط الاستعلام والتسجيل.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب 1440هـ

تمنح المساعدات المقطوعة للأسر السعودية الأكثر احتياجاً للدعم المالي. يتم صرف المساعدة المقطوعة حسب أولوية التقديم لها. تصرف مرة واحدة خلال العام، ويمكن التقديم لها مرة أخرى بشرط مرور عام على صرفها. لا يكون راتب المتقدم أعلى من الحد المانع للصرف. أن يكون سن المتقدم للمساعدة المقطوعة 35 عاماً.

رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلب شهر ربيع الأول 1440هـ

قال الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي وكيل الضمان الاجتماعي، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أودعت المبالغ المالية الخاصة بالمساعدة المقطوعة عن شهر ربيع الأول 1440هـ، في حسابات المستفيدين البنكية مباشرة، وبلغ مجموع هذه المبالغ التي تم إيداعها 199.992.451 ريال ، وبلغ عدد المواطنين المستفيدين من هذه المساعدات 15.415 مواطن، وقال أن هذه الحالات تمثل جزء من مجموع الحالات الموجودة على قوائم انتظار المقطوعة، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذه المساعدات عن طريق رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي.