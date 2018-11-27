رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني شهر ربيع الأول 1440هـ

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، عن أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني عن شهر ربيع الأول 1440هـ، وقالت الوزارة أنها قامت بوضع قيمة هذه المساعدات في الحسابات البنكية للمواطنين المستفيدين منها مباشرة، وذلك بعد قيام الضمان الاجتماعي السعودي، بعمل دراسات عن الحالات المتقدمة وتحديد الحالات التي تحتاج إلى إعانات عاجلة، ووضعها على قوائم الانتظار، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية، بتوضيح الشروط التي يجب أن تتوفر في الحالات التي تستحق للمساعدات المقطوعة، ورابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذه الحالات.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني شهر ربيع الأول 1440هـ

تصرف المساعدات المقطوعة للأسر السعودية الأكثر احتياجاً. تصرف لأصحاب الضمان الاجتماعي. لا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة عن 35 عاماً. ألا يتعدى راتب المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة الحد المانع للصرف. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي. تحدد قيمة المساعدة المقطوعة حسب راتب المتقدم وعدد أفراد الأسرة. يمكن الحصول على المساعدات المقطوعة مرة أخرى، بشرط مرور عام من تاريخ الحصول عليها أخر مرة.

رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني عن شهر ربيع الأول 1440هـ

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بتحديد رابط للاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة، وذلك لتوفير وقت وجهد المواطنين للذهاب لمكاتب الضمان الاجتماعي للتسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وأيضاً لتوفير قاعدة بيانات عن كل مواطن يتقدم للحصول على المساعدات المقطوعة، يمكن الرجوع إليها مرة أخرى، وهذه البيانات تضمن لنا الشفافية والموضوعية في الاختيار دون تحيز لأحد، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط المساعدة المقطوعة الذي خصصته وزارة العمل.

مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني شهر ربيع الأول 1440هـ

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي السعودي، أنها قامت بإيداع المساعدات المقطوعة عن شهر ربيع الأول 1440هـ، في الحسابات البنكية للمواطنين المستحقين لهذه المساعدات، وقالت أن الحالات المستحقة للمساعدة المقطوعة تمثل جزء من الحالات الموجودة على قوائم الانتظار، وصرح الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي وكيل وكالة الضمان الاجتماعي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها بلغت 199،992،451 ريال سعودي، وإجمالي عدد المواطنين المستفيدين من هذه المساعدات بلغ 15،415 مواطن.