رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي شهر ربيع الأول 1440هـ برقم السجل

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن مقطوعة الضمان الاجتماعي شهر ربيع الأول 1440هـ، والمساعدة المقطوعة من أهم برامج الضمان الاجتماعي السعودي، ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن السعودي محدود الدخل، وسوف نعرض على حضراتكم من خلال موقع نجوم مصرية، شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، ورابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين عن شهر ربيع الأول 1440هـ.
رابط وشروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي
صرحت وزارة العمل السعودية، أن من شروط الحصول على المساعدة المقطوعة مرة أخرى، هو مرور عام من تاريخ الحصول عليها، وألا يقل عمر المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي عن 35 عاماً سواء كان أعزباً أو متزوجاً، وأن الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي وتصرف للأسر الأشد فقراً واحتياجاً، وخاصة أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل، والمطلقات، وترتبط المقطوعة بعدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري للأسرة، والظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين، ويشترط الحصول عليها أيضاً أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع للصرف، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط المساعدة المقطوعة.
قيمة مقطوعة الضمان الاجتماعي شهر ربيع الأول 1440هـ
صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها قامت بإيداع مبالغ المساعدة المقطوعة عن شهر ربيع الأول 1440هـ، في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين المستفيدين منها مباشرة، وقالت وزارة العمل أن هذه الحالات تمثل جزء من مجموع الحالات الموجودة على قوائم الانتظار، وأن هذه الحالات تم اختيارها وفق قواعد الضمان الاجتماعي، وقال وكيل وزارة العمل للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن قيمة المساعدات المقطوعة بلغت 199،992،451 ريال سعودي، وعدد المواطنين المستفيدين من المساعدات بلغ 15،415 مواطن.
قواعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي للحالات المشمولة بمعاش الضمان
- يتم التعامل مع المتقدم للمساعدة المقطوعة كالمتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي.
- لا يتم النظر إلى الطلبات التي تتعلق بالديون لأنها ليست لها علاقة بالضمان الاجتماعي.
- القيام بدراسة حالة المتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة من جميع الجوانب مع الاحتفاظ بالمستندات إلكترونياً للرجوع إليها في أي وقت.
- يجوز تكرار صرف المقطوعة للمشمولين بمعاش الضمان الاجتماعي في حالتين الأولى تصرف المساعدة المقطوعة كل عام للمتقدمين إذا لم يكن لديهم دخل غير معاش الضمان، والحالة الثانية تصرف المساعدة المقطوعة كل عامين إذا كان المتقدم لدية دخل آخر مع معاش الضمان الاجتماعي.
- يجوز الحصول على المساعدة المقطوعة مرة واحدة لأصحاب العجز المؤقت، بشروط معينة وهي أن يكون صاحب المعاش أسرة ضمانيه، ولا تقل مدة العجز عن عام.
- تصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي على عدد أفراد الأسرة بحد أقصى 30 ألف ريال سعودي.
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