رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي شهر ربيع الأول 1440هـ برقم السجل

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية عن مقطوعة الضمان الاجتماعي شهر ربيع الأول 1440هـ، والمساعدة المقطوعة من أهم برامج الضمان الاجتماعي السعودي، ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطن السعودي محدود الدخل، وسوف نعرض على حضراتكم من خلال موقع نجوم مصرية، شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي، ورابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين عن شهر ربيع الأول 1440هـ.

رابط وشروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

صرحت وزارة العمل السعودية، أن من شروط الحصول على المساعدة المقطوعة مرة أخرى، هو مرور عام من تاريخ الحصول عليها، وألا يقل عمر المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي عن 35 عاماً سواء كان أعزباً أو متزوجاً، وأن الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي وتصرف للأسر الأشد فقراً واحتياجاً، وخاصة أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل، والمطلقات، وترتبط المقطوعة بعدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري للأسرة، والظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين، ويشترط الحصول عليها أيضاً أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع للصرف، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط المساعدة المقطوعة.

قيمة مقطوعة الضمان الاجتماعي شهر ربيع الأول 1440هـ

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنها قامت بإيداع مبالغ المساعدة المقطوعة عن شهر ربيع الأول 1440هـ، في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين المستفيدين منها مباشرة، وقالت وزارة العمل أن هذه الحالات تمثل جزء من مجموع الحالات الموجودة على قوائم الانتظار، وأن هذه الحالات تم اختيارها وفق قواعد الضمان الاجتماعي، وقال وكيل وزارة العمل للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن قيمة المساعدات المقطوعة بلغت 199،992،451 ريال سعودي، وعدد المواطنين المستفيدين من المساعدات بلغ 15،415 مواطن.

قواعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي للحالات المشمولة بمعاش الضمان