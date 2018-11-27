رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي عن شهر ربيع الأول 1440هـ

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بالإعلان عن أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي عن شهر ربيع الأول 1440هـ، وصرحت الوزارة أن هدف المساعدة المقطوعة هو الارتفاع بالمستوى المعيشي للأسرة السعودية محدودة الدخل، وخاصة المواطنين السعوديين أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل، والمطلقات، ويتم تحديد الفئات التي تستحق هذه المساعدات، من خلال قيام الضمان السعودي بعمل دراسة حالة عن المواطنين المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة، ووضع الحالات التي تحتاج إلى مساعدات عاجلة على قوائم الانتظار، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية بشرح شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي

لا يقل عمر المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عن 35 سنة. يتم صرف المساعدات المقطوعة حسب أسبقية التقديم لها. تصرف المقطوعة مرة واحدة في السنة، ويمكن صرفها مرة أخرى بعد مرور عام من تاريخ صرفها. لا يتجاوز راتب المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة عن الحد المانع للصرف. أعلى قيمة يمكن الحصول عليها للمساعدة المقطوعة في العام 30 ألف ريال سعودي. يتم حساب قيمة المساعدة المقطوعة من خلال معرفة عدد أفراد الأسرة وراتب المتقدم للحصول عليها.

رابط الاستعلام عن مقطوعة الضمان

قامت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، بتخصيص رابط للتسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وذلك حرصاً منها على تسهيل إجراءات الحصول مساعدات الضمان الاجتماعي، وتوفير وقت وجهد المواطنين في الذهاب لمكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وهناك حالات لا تستطيع الذهاب لمكاتب الضمان الاجتماعي نظراً لكبر سنهم أو ظروفهم الصحية لا تسمح بذلك، ويمكن الاستعلام عن طريق رابط المساعدة المقطوعة.

مقطوعة الضمان الاجتماعي عن شهر ربيع الأول 1440هـ

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، أنها قامت بإيداع المبالغ المالية الخاصة بالمساعدات المقطوعة عن شهر ربيع الأول 1440هـ وبلغ مجموع هذه المبالغ 199،992،451 ريال سعودي، وإجمالي أعداد المواطنين المستفيدين من هذه المساعدات 15.415 مواطن، وتم إيداع هذه المبالغ في الحسابات البنكية للمستفيدين منها مباشرة، وقال الدكتور إبراهيم عبد الشافي أن برنامج المساعدة المقطوعة هو أحد البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي.