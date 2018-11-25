معرفة رقم الآبيان – مصرف الراجحي .. كيفية الحصول على رقم آبيان الحساب البنكي الدولي

الحصول على رقم الايبان من مصرف الراجحي أمر سهل جدا، حيث يحتاج الكثر رقم ايبان الحساب البنكي وخاصة في إرسال واستقبال الحوالات الدوية، ومن خلال هذه المقالة نوضح طريقة معرفة رقم ايبان الحساب الخاص بك من مصرف الراجحي بسهولة، حيث يعرف رقم الآبيان باسم “رقم الحساب البنكي الدولي” وترجمته هو “International Bank Account Number” ويعتبر رقم الايبان هو تعريف رقمي للمعاملات البنكية الدولية، والذي يسهل عمليات التحويل الإلكترونية، حيث يسهل التعامل معه والقراءة وزيادة نسبة الأمان بشكل آلي، كما انه يسهل التحويلات المالية المختلفة، ومن خلال هذه المقالة نوضح طريقة معرفة رقم الايبان لمصرف الراجحي وكيفية الحصول على رقم الايبان الراجحي بطريقة سهلة وميسرة.

معرفة رقم الايبان مصرف الراجحي

يمكنك معرفة رقم الايبان الخاص بك في مصرف الراجحي وذلك بالدخول على المباشر للأفراد بالموقع الرسمي لبنك الراجحي. وبعدها الدخول على حسابك البنكي الخاص بك في مصرف الراجحي بعد كتابة اسم المستخدم وكلمة السر، ومن خلال تفحص كشف الحساب الخاص بك سوف يظهر لك رقم الايبان الخاص بحسابك البنكي ويظهر بجانبه رقم الحساب القديم.

الحصول على رقم الايبان الراجحي

وهناك طريقة اخرى في معرفة رقم ايبان مصرف الراجحي من خلال إدخال رقم الهاتف الخاص بك من خلال أجهزة صراف الراجحي، ثم الذهاب إلى قائمة تعديل العنوان وبعدها كتابة رقم الجوال الخاص بك، ومن ثم تصلك رسالة عبر جوالك للتأكيد، وبعدها تصل رسالة تحتوى على رقم الايبان من الراجحي والتي توضح لك رقم الايبان الخاص بحسابك البنكي والذي تستطيع من خلاله اجراء التعاملات الدولية بسهولة في إرسال واستقبال الأموال.

معرفة رقم الايبان من الراجحي بطرق اخرى

هناك عدة طرق لكى تعرف رقم الايبان الخاص بحسابك البنكي من مصرف الراجحي بسهولة، حيث يمكنك الحصول على رقم الايبان الراجحي من خلال زيارة اقرب فرع من فروع مصرف الراجحي وطلب معرفة رقم الايبان من الموظف المختص.

كما يمكنكم أيضا الحصول على رقم الايبان من خلال كشف الحساب المطبوع، من كشوف الحسابات البنكية الخاصة بكم في مصرف الراجحي.