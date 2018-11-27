معاملات وأهمية وظيفة كاتب العدل بدولة الإمارات والفرق بين كاتب العدل الخاص والعام

الكثير منا يكون في حاجة إلى عمل توكيل ما ولا نملك الوقت الكافي للذهاب لمكتب كاتب العدل العام أو نريد إنجازه بأسرع وقت ممكن ، بشكل خاص في تلك الأوقات حيثُ كثرت عمليات البيع والشراء، ولم يُصبح لدى الأفراد وخصوصًا رجال الأعمال والمستثمرين وقت لإجراء مثل تلك الأمور بأنفسهم.

ومن هنا تظهر أهمية وظيفة كاتب العدل في أي دولة؛ فمن هو ذلك الشخص؟ وما هي مهامهُ؟ وما الصفات التي يجب أن تتوافر به؟ هذا ما سوف نعرفهُ معًا من خلال هذا المقال.

من هو كاتب العدل الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة؟

تُعد وظيفة كاتب العدل الخاص ليست بالجديدة على مسامعنا، بل جاء بها القران الكريم مُنذ زمن بعيد في اية من آياته فقال تعالى ” وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ”، ومازالت تلك الوظيفة قائمة حتى يومنا هذا.

ومن الصعب وضع تعريف محدد لوظيفة كاتب العدل، ولكن يُمكننا ذكر ذلك التعريف الذي حددهُ محامي في دبي وهو ” كاتب العدل عبارة عن موظف من موظفي الحكومة، يعمل بشكل أكثر تحديدًا في وزارة العدل، ويتم توكيلهُ للقيام بعدد من المهام وفقًا لما يحددهُ القانون”.

أهمية وظيفة كاتب العدل

وجدير بالذكر أنهُ لكي يلتحق شخص ما بتلك الوظيفة لابد أن يحصل على الأقل على درجة بكالوريوس في القانون أو حاصل على ليسانس الشريعة الإسلامية، ويتم تحديد ذلك وفقًا لنظام كل دولة من الدول ومن المكاتب المختصة بكتابة العدل في دبي مكتب حسن حميد السويدي للمحاماة.

ولعلك تتساءل الآن عن مهام كاتب العدل، وفي الحقيقة يتولى ذلك الشخص تقديم عدد كبير من المهام للمراجعين، فنجد أنهُ يتولى مهمة عمل الوكالات المختلفة سواء كانت وكالات خاصة أو عامة، كما يتولى مهمة توجيهِ كافة الإنذارات العدلية، ويتولى كاتب العدل أبو ظبي تحرير كافة سندات الديون وكذلك تحرير العقود، أي أن كافة الأوراق سابقة الذكر لا تكتسب الصفة القانونية إلا بعد توقيعها من قِبل كاتب العدل، أي أنهُ يمكننا القول بأن كاتب العدل الخاص يُعد حلقة وصل لضمان حقوق كافة الأطراف.

معاملات كاتب العدل

ما هي موضوعات الإقرارات التي يمكن أن أصدقها لدى الكاتب العدل ؟

أي إقرار لا تكون هناك جهة رسمية أخرى مختصة بالتصديق عليه أو إصداره وليس متعلقاً بالاحوال الشخصية للمسلمين أو الوقف أو أن يكون موضوعه انشاء حق عيني عقاري أصلي أو تبعي أو تغييره أو زواله. هل يجوز أن يكون الموقع على الاقرار اكثر من مُقرٍّ واحد ؟

نعم. أسمع أن الوكالة نوعان خاصة وعامة ما معنى ذلك ؟ هذا صحيح والوكالة الخاصة أن تكون الصلاحيات المعطاة للوكيل بموجبها مقتصرة على موضوع واحد أو اكثر بتحديد واضح.

والوكالة العامة هي المتعارف على التوسع في الصلاحيات المعطاة للوكيل بموجبها بحيث يشمل جميع ما يجوز للوكيل القيام به بالنيابة عن الموكل. هل يجوز أن أعطي وكالة لشخص وأحمله مسؤوليات وتبعات التصرفات والاجراءات التي يقوم بها بموجب هذه الوكالة ؟ الوكيل مادام ينفذ الوكالة في حدود ما فيها من الصلاحيات تكون جميع مسؤوليات وتبعات التصرفات والاجراءات التي قام بها على الموكل وإذا تجاوز الوكيل صلاحياته المنصوص عليها في الوكالة يتحمل المسؤولية والتبعات خصوصاً إذا كان ما قام به كان بسوء نية. هل يمكن أن أوكل شخصاً ليقوم عني بأجراء ما أو توثيق ما يخصني لدى محكمة الأحوال الشخصية ؟ نعم باستثناء التمثيل باجراءات التقاضي الا إذا كان الوكيل من أقاربك و الاصهار حتى الدرجة الرابعة أو أن يكون محامياً مرخصاً. هل يجوز أن يكون الوكيل إمرأة ؟

نعم باستثناء ما يمتنع على المرأة القيام به بذاتها لذاتها شرعاً كأن تكون وكيلة عن الزوجة في عقد زواج. للتعرف على باقي معاملات كاتب العدل الرئيسية من الموقع الرسمي لوزارة العدل اضغط هنا.

الصفات التي يجب توافرها فمن يتولى مهمة كاتب العدل:

تُعتبر وظيفة كاتب العدل في دبي ليست بالوظيفة الهينة أو البسيطة، بل هي من أكثر الوظائف الحساسة في أي دولة، لذا يجب عليك اخذ الحيطة عند التعامل. لذلك يجب أن يتوافر فمن يتولى تلك المهمة عدد من الصفات الرئيسية، منها ما يلي: –