مشروع مستشفى جامعي في القيروان “أهمّ اتفاقيات التعاون بين تونس والسعودية”

في اليوم الثاني للزيارة الرسمية التي يؤديها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى تونس، ضمن وفد كبير من الأمراء والوزراء وكبار المسئولين في السعودية، تمّ إبرام اتفاقيات تعاون بين تونس والسعودية، لعل أهمها مشروع مستشفى جامعيّ بمدينة القيروان.

وتمّ التأكيد على “إضفاء مزيد من الزخم على العلاقات الثنائية، والتأسيس لمرحلة جديدة من التعاون الوثيق، ودفع نسق الشراكة، والاستثمار في شتى المجالات خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين”.

وتمّ توقيع اتفاقيتين من قبل وزيري خارجية تونس والسعودية، تتعلق الأولى بقرض من الصندوق السعودي للتنمية يُخصّص لحماية المدن التونسية من الفيضانات، والثانية لتمويل صادرات سعودية لصالح الشركة التونسية لصناعات التكرير”ستير”.

مستشفى جامعي في القيروان

وتمّ إزاحة الستار لوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان، وإطلاق مشروع ترميم جامع عقبة بن نافع، والمدينة العتيقة بالقيروان، ومشروع ترميم جامع الزيتونة المعمور.

وشدّد كل من الرئيس الباجي قائد السبسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على أهمية أن تخرج القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين، التي تحتضنها تونس، بقرارات من شأنها أن تخدم القضايا العربية، وتعزّز وحدة الصفّ، وتدعم العمل العربي المشترك، وتساهم في إخراج المنطقة تدريجيًا من أزماتها المستعصية.

وتحتضن تونس من 26 وإلى غاية 31 مارس الجاري فعاليات القمة العربية الثلاثين بحضور عدد كبير من القادة والرؤساء العرب.