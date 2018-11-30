يمكنكم مشاهدة الحلقة 125 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك، ومتابعتها على القنوات الناقلة لها قناة تي ار تي التركية، إضافة إلى مشاهدتها عبر قناة الدعوة، والتي أعلنت عن إذاعتها مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس، ويتم العرض في توقيتات وأيام مختلفة تتيح للمشاهدين متابعة ارطغرل الذي سرق قلوب الملايين، وذلك بعد نجاح الجزء الأول من ارطغرل وكذلك الجزء الثاني والثالث والرابع.

وتهتم تركيا بهذا النوع من المسلسلات التاريخية، والتي تبرز ما عاناه المسلمين في هذه الفترة من صراعات وغدر وخيانة، وهي الأمور التي تترك آثارا في صدور المسلمين، فلا زالوا يعانون الانقسام والغدر والتحالف مع الأعداء، وهي المشكلات التي يعالجها دراميا مسلسل ارطغرل بحرفية وجودة عالية.

وتحكي قصة مسلسل قيامة ارطغرل حكاية ارطغرل الغازي، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وهي حكاية تاريخية موجودة بالتراث التركي إلا أن الدلائل العلمية عليها قليلة، وبأية حال فالمسلسل يستند إلى بعض الوقائع التاريخية ولكن الحبكة الدرامية هي أساس السيناريو.

ومن المتوقع أن يكون الجزء الخامس ملئ بالأحداث الشيقة والممتعة، والتي سيرويها المسلسل خلال حلقاته، ونتمنى لكم مشاهدة طيبة لحلقات المسلسل.

الحلقة 125 قيامة ارطغرل

يظهر ارطغرل في برومو الحلقة 125 وهو مجتمع برجال اللحى البيضاء، مشيرًا إلى الخطر المحيط بحياة ابنه غوندوز، ويظهر ممسكًا بخنجر غوندوز الذي استخدم في قتل أومور.

يحاول غوندوز الخروج من القلعة لتنظيف اسمه واسم أبيه، إلا أن الوقت لم يسعفه.

يظهر برومو الحلقة 125 غوندوز بعد أن وقع في أيدي رجال إيلبلغي، الذين أشبعوه ضربًا ثم سلموه إلى إيلبلغي لتقطع رأسه، فهل ستنجح؟ على ما يبدو لا.

إذ خرج ارطغرل ورجاله بحثًا عن غوندوز وتمشيط سوغوت وما حول القبيلة للعثور عليه.

كما خرجت إيرين لتنقذ حبيبها، وقد تدلى بشهادة تغير من مجرى الأحداث، خاصة وأن أرطغرل قد أرسل فرقة للبحث عن قاتل أومور للانتقام منه؟

وقد أثارت قفزة ارطغرل في الحلقة 125 إعجاب الكثير من المشاهدين، وقد كانت قفزة رهبية لا يبدو فيها استخدام دوبلير، تذكرنا بقفزات شاروخان وجاكيشان فلا تفوتك متابعة هذه الحلقة.

ملخص الحلقة 124 من مسلسل قيامة ارطغرل

تتساءل إيلبلغي أين كان غوندوز وقت حدوث جريمة أبيها أومور، ولا يرد غوندوز حفاظًا على سر حبه بإيرين، مما يجعل التهمة ثابتة عليه أكثر.

يأمر اطغرل بحبس غوندوز، ويخرج مسرعًا بحثًا عن عثمان وأخيه ، بعد أن عرف أنهما خرجا للصيد.

يتمكن غوندوز من الهرب بمساعدة أحد أعوان دراغوس إلى قلعة فلكه.

تتوعد إيلبلغي بقتل غوندوز الذي حاول قتل أبيها وتعرف مكانه في القلعة.

يتحالف أورمور مع أرطغرل .

ارطغرل الجزء الخامس

وفي الجزء الخامس من مسلسل ارطغرل العديد من المفاجآت الجديدة والمثيرة في نفس الوقت، وقد حولت الجودة العالية والحرفية الشديدة التي صنعت بها حلقات ارطغرل المسلسل، إلى واقع يعيشه المشاهدين ويتفاعلون معه بطرق غير متوقعة ومفاجئة، حتى أن البعض استدعى ارطغرل في ذهنه لتحرير الأقصى، والآن يمكنكم مشاهدة الحلقة 125 من مسلسل أرطغرل على موقع النور.

وقد صرح بطل قيامة ارطغرل الفنان التركي أنغين ألتان دوزياتان بأنه سعيد بالنجاح الذي حققه ارطغرل الجزء الخامس، وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع ذلك النجاح، وهو يرى أن السبب في نجاح عمله هو توق العرب والمسلمين إلى شخصية القائد والبطل، والتي جسدها أرطغرل.

ويأتي مسلسل قيامة ارطغرل في وقت يعاني فيه المسلمون من فترة ضعف وضياع للحقوق، بينما يعرض المسلسل فترة كان يستخدم فيها المسلمون القوة، الأمر الذي أعطى المسلسل دفعة قوية جعلته في مصاف الأكثر مشاهدة على مستوى العالم.