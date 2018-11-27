رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي عن شهر ربيع الأول 1440هـ

قامت وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، أن اختيار المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي يأتي وفق الشروط والقواعد التي وضعتها الوزارة، وبعد قيام الضمان الاجتماعي السعودي بعمل دراسة شاملة عن كل متقدم للحصول على هذه المساعدات، وتحديد الحالات التي تحتاج إلى إعانات عاجلة، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية، بتوضيح شروط وقواعد التقديم في المساعدة المقطوعة، ورابط التقديم الذي خصصته وزارة العمل للتسجيل والاستعلام.

شروط وقواعد الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي

لا يتعدى راتب المواطن المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة الحد المانع للصرف. أن يكون عمر المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة 35 عاماً. تحدد قيمة مساعدة الضمان حسب راتب المتقدم وعدد أفراد أسرته. تمنح المساعدات المقطوعة للمواطنين السعوديين الأكثر احتياجاً. يمكن الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي مرة أخري، لكن بعد مرور عام من تاريخ الحصول عليها آخر مرة. يتم الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال الرابط الذي خصصته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لذلك.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من مساعدة الضمان الاجتماعي

قامت وزارة العمل السعودية، بتخصيص رابط للاستعلام والتسجيل في المساعدة المقطوعة، وذلك للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد الذي يبذله المواطن في الذهاب لمكاتب الضمان الاجتماعي السعودي للتسجيل والاستعلام عن المساعدات المقطوعة، وساعد رابط التسجيل أيضاً في عملية الاختيار للحالات التي تحتاج إلى مساعدات مقطوعة، وتحديد الحالات الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال قاعدة بيانات شاملة لكل مواطن يمكن الرجوع إليها، ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط المساعدة المقطوعة عن شهر ربيع الأول 1440هـ.

مساعدة الضمان الاجتماعي عن شهر ربيع الأول 1440هـ

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بأنها قامت بإيداع مساعدة الضمان الاجتماعي عن شهر ربيع الأول 1440هـ، وصرح الدكتور إبراهيم عبد الشافي وكيل وزارة الضمان الاجتماعي السعودي، أن إجمالي قيمة المبالغ المالية التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين البنكية بلغت 199،992،451 ريال، وأن إجمالي عدد المستفيدين من هذه المساعدات بلغ 15.415 حالة تمثل جزء من مجموع الحالات الموجودة على قوائم الانتظار، وقال الدكتور إبراهيم عبد الشافي أن برنامج المساعدة المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي يقدمها الضمان الاجتماعي.