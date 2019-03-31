مسابقة الحلم 2019 الجائزة 3.000.000$ عبر mbc أرقام التواصل لجميع الدول العربية واعرف موعد وكيفية الإشتراك

مسابقة الحلم 2019, من منا لم يحلم بالفوز بالملايين ليحقق كل ما يتمناه ويسعى إليه فهو أمل لكل الأعمار ويراود الكبير والصغير, خاصة وأن طريقة الإشتراك سهلة وغير مكلفة لإي شخص, عبارة عن إرسال رسالة نصية من موبايلك يكتب فيها كلمة (حلم أو Dream أو reve) ثم تأتي لك رسالة على رقمك ويطلب منك الإجابة على سؤال واحد فقط بشكل صحيح أو الإتصال برقم المسابقة من بلدك, وتعد مسابقة الحلم 2019 من أكبر المسابقات في الوطن العربي ويبحث عنها الكثيرون من أجل المشاركة, وقد أعلنت مجموعة ام بي سي عن الموسم الثالث عشر للمسابقة على قناة MBC هذا العام بمبلغ ثلاثة مليون دولار.
مسابقة الحلم 2019.
يقدم المسابقة الإعلامي الفلسطيني مصطفى الأغا، على فضائية MBC ويؤكد الأغا أن إختيار الفائز ليس به أي تلاعب وأن طاقم برنامج “صدى الملاعب” لا يتدخل في اختيار الفائز ويعتمد فرز المشتركين والفوز على الحظ فقط, بدأت المسابقة يوم 7-1-2019 وتنتهي 13-9-2019 ثم يتم الإغلاق وأي إشتراك بعد هذا الموعد يعتبر لاغي, ونجحت MBC في إدارة وتنظيم المسابقة ومن أحكام المسابقة منع إشتراك أقارب العامليين بالبرنامج من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم وأزواج أفاربهم حتى الدرجة الرابعة أيضا.
- الصفحة الرسمية لـمسابقة الحلم على توتير
- الصفحة الرسمية لمسابقة الحلم
- الصفحة الرسمية لمسابقة الحلم على الفيس بوك
كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2019
- تقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” أو “reve” أو الإتصال على الرقم المختصر الخاص بالمسابقة، فبهذا أصبحت مشتركا، ثم تقوم بالموافقة على استقبال الرسائل القصيرة والعروض الإعلانية و أي حملات أخرى تأتي إليك من المسابقة على الهاتف.
- ثم تأتي إليك رسالة ترحيب بها كيفية التعامل مع المسابقة ورسالة أخرى مع السؤال والأجوبة المحتملة إجابة واحدة صحيحة والأخرى خاطئة يجب عليك أن تجيب على السؤال عن طريق إرسال رسالة قصيرة
- جميع الرسائل الترويجية المتعلقة بالمسابقة والمرسلة للمشاركين مجانية.
- مع كل إجابة صحيحة على السؤال يحصل المشارك على فرص تضاف إلى رصيده خلال المسابقة
أرقام الإشتراك لدول شمال أفريقيا.
|الدولة
|الشركة
|رقم
|التكلفة
|مصر
|Etisalat
|95450
|5 جنيهات مصرية
|مصر
|Vodafone
|95450
|5 جنيهات مصرية
|مصر
|Orange
|95450
|5 جنيهات مصرية
|موريتانيا
|Mauritel
|1559
|400 أوقية موريتانية
|المغرب
|Inwi
|9669
|9 دراهم مغربية
|المغرب
|Orange
|9669
|9 دراهم مغربية
|تونس
|Tunisie Telecom
|85988
|1.44 دينار تونسي
|تونس
|Ooredoo
|85988
|1.44 دينار تونسي
|تونس
|ORANGE
|85988
|1.44 دينار تونسي
دول الشام وشمال العراق
|الدولة
|الشركة
|رقم
|التكلفة
|العراق
|Asiacell
|2266
|1500 دينار عراقي
|العراق
|Korek
|2180
|1 دولار
|العراق
|Zain
|2833
|1200 دينار عراقي
|الأردن
|Orange
|98880
|70 قرش
|الأردن
|Umniah
|98858
|70 قرش
|الأردن
|Zain
|98858
|70 قرش
|فلسطين
|Jawwal
|1623
|3.5 NIS
|فلسطين
|Wataniya
|6750
|3.5 NIS
|سوريا
|MTN
|1736
|75 ليرة سورية
|سوريا
|Syriatel
|1736
|75 ليرة سورية
|الكويت
|gsm
|4141
|السعودية
|Mobily
|650444
|5 ريال سعودي
|السعودية
|Zain
|755505
|5 ريال سعودي
|الإمارات
|Etisalat
|6070
|الإمارات
|du
|3636
|البحرين
|Zain
|94000
|البحرين
|Batelco
|94000
|البحرين
|VIVA
|98885
الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 لدول الخليج
|الدولة
|الشركة
|رقم
|التكلفة
|البحرين
|VIVA
|98885
|500 فلس
|البحرين
|Batelco
|94000
|500 فلس
|السعودية
|Zain
|755505
|5 ريالات
|السعودية
|Mobily
|650444
|5 ريالات
|السعودية
|LEBARA
|313131
|5 ريالات
|السعودية
|Virgin Mobile
|300300
|5 ريالات
|السعودية
|Thuraya
|0088216101074
|حسب تعريفة شركة ثريا
|الكويت
|Zain
|96922
|500 فلس
|الكويت
|VIVA
|50640
|500 فلس
|الكويت
|GSM
|4141
|500 فلس
|الإمارات
|Etisalat
|6070
|5 دراهم
|الإمارات
|Du
|3636
|5 دراهم
|عمان
|GSM
|90434
|500 فلس
سحوبات الحلم تقدر قيمة كل منها بمائة الف دولار امريكي (100,000$) بينما هناك سحب خاص بمناسبة شهر رمضان على 5 أحلام تصل قيمتها الى خمسمائة ألف دولار امريكي بالمجموع (500,000$) أي مائة ألف دولار للحلم الواحد بالإضافة لسحب الحلم الأخير وقيمته مليون دولار أمريكي (1,000,000$).وفي أسابيع مختارة لا يتم فيها سحب الحلم سيتم سحب جائزة قيمتها عشرة ألف دولار أمريكي (10,000$) على الهواء مباشرة خلال فقرة خاصة بمسابقة الحلم في برنامج صدى الملاعب او عبر الاتصال بالرابح مباشرة في الفترة الزمنية من السنة التي لا يعرض فيها برنامج صدى الملاعب وسوف يكون هناك ايضا العديد من الفائزين بجوائز أخرى قد يعلن عنها المنظم عن طريق الرسائل أو موقع المسابقة مما يجعل مجموع الجوائز تصل الى حوالي ثلاثة ملايين دولار امريكي بالمجموع (3,000,000$).
التعليقات
حلم
لكوني. كفائز في المسابقه. /رقميص /+249111208997 /+249960552283 /التجاني ادريس ابراهيم /السودان
ليش مافي مسابقة الحلم بالجزائر شو نحنا مالنا نصيب
رقم الجزائر فين يا مصطفى
انا اسمي طيب خرافة العربي من الجزاىر شركت في مسابقت حلم معكم كذا من مرة وطلبتو رقم هاتفي. هوا 0793010795
حلمش شيك مليون استاذ مصطفى الأغا أنا من مصر
اين رقم الجزائر وليس الجزائر بصحة لي لزام تتكلم بهاتف وبقي
Name :- kanhiya dass dream2019 इंशाल्लाह+91 8920063305
+91 8929940319
00393335807894
حلمي شيك مليون دولار استاذ مصطفي الاغا 00963998903211 وشكرا لك ولا
مسابقة الحلم مصطفى الصيفي من سوريا
حلمي شيك مليون دولار استاذ مصطفي الاغا 00963998903211 وشكرا لك ولا مسابقة الحلم مصطفى الصيفي من سوريا
اين الرقم المخصص بالجزائر وردة
السلام عليكم الرقم لجميع انحاء العالم يرد انه خاطئ هل يوجد رقم خاص بالجزائر ام انها غير معنية لكن دول المغرب العربي موجودة هل من مجيب
ءلمقلشةحلمي هوحلمكم يا رب
اين رقم الجزاءر هل هي ليست دولة عربية
أين رقم ليبيا
وين رقم اللبنان
اكتب تعليقك هنا…حلم
اكتب تعليقك هنا…المسابقة تعد من اكبر المسابقات في الوطن العربي وكل يتمنون الفوز بها لتحقيق امانيهم اتمناالفوز لكل من راوده الحلم ٩٩٤٢٢٢٨٩٨ وشكرمن اخوكم محمد ا السو
كيف يمكنني المشاركة من سلوفينيا
السلام عليكم جزكم الله خيرا على تحقيق حلم كل إنسان أودو المشاركة و بحث كثيرا على رقم الخاص بلجزائر و هي الوحيد غيرى موجودة لماذا …..حلم كبير في هذه الدنيا
ربي يباركلكم نتوما تعاونو في الناس
احلامي لا تتوقف رغم كل الدنيا و خيباتها
0556796269
فؤاد الجزائر. ياااااا رب………….
رقم الجزائر
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته…انا من ليبيا هل يمكنني الإشتراك في مسابقة الحلم….شكرا
اين رقم الجزائر
اين رقم الجزائر من فضلكم
كيف اشارك انا من الجزاءر
حلم
انا مواطن سوري مقيم في لبنان لا يوجد رقم خاص بالبنان كيف يمكنني ارسال رساله بكلمه حلم
حلم حلم حلم حلم حلم انا طارق زياد الصرايرة من الاردن , رقم موبايل 00962796190361
حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم انا خديجة طويل من المغرب رقم هاتف 00212649521447
حلم حلم حلم حلم حلم انا خديجة طويل من المغرب رقم هاتف 00212649521447
حلم احمد بوذراع من الجزائر
حلمي شيك مليون دولار استاذ مصطفي الاغا 00963998903211 وشكرا لك ولا مسابقة الحلم مصطفى الصيفي من سوريا