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مسابقة الحلم 2019 الجائزة 3.000.000$ عبر mbc أرقام التواصل لجميع الدول العربية واعرف موعد وكيفية الإشتراك

كتب ناصر إبراهيم آخر تحديث

مسابقة الحلم 2019, من منا لم يحلم بالفوز بالملايين ليحقق كل ما يتمناه ويسعى إليه فهو أمل لكل الأعمار ويراود الكبير والصغير, خاصة وأن طريقة الإشتراك سهلة وغير مكلفة لإي شخص, عبارة عن إرسال رسالة نصية من موبايلك  يكتب فيها كلمة (حلم أو Dream أو reve) ثم تأتي لك رسالة على رقمك ويطلب منك الإجابة على سؤال واحد فقط بشكل صحيح أو الإتصال برقم المسابقة من بلدك, وتعد مسابقة الحلم 2019 من أكبر المسابقات في الوطن العربي ويبحث عنها الكثيرون من أجل المشاركة, وقد أعلنت مجموعة ام بي سي عن الموسم الثالث عشر للمسابقة على قناة  MBC هذا العام بمبلغ ثلاثة مليون دولار.

مسابقة الحلم 2019.

مسابقة الحلم 2019 الجائزة 3.000.000$ عبر mbc أرقام التواصل لجميع الدول العربية واعرف موعد وكيفية الإشتراك

 يقدم المسابقة الإعلامي الفلسطيني مصطفى الأغا، على فضائية MBC ويؤكد الأغا أن إختيار الفائز ليس به أي تلاعب وأن طاقم برنامج “صدى الملاعب” لا يتدخل في اختيار الفائز ويعتمد فرز المشتركين والفوز على الحظ فقط, بدأت المسابقة يوم 7-1-2019 وتنتهي 13-9-2019 ثم يتم الإغلاق وأي إشتراك بعد هذا الموعد يعتبر لاغي, ونجحت MBC في إدارة وتنظيم المسابقة ومن أحكام المسابقة منع إشتراك أقارب العامليين بالبرنامج من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة وأزواجهم وأزواج أفاربهم حتى الدرجة الرابعة أيضا.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2019

  • تقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم” أو “Dream” أو “reve” أو الإتصال على الرقم المختصر الخاص بالمسابقة، فبهذا أصبحت مشتركا، ثم تقوم بالموافقة  على استقبال الرسائل القصيرة والعروض الإعلانية و أي حملات أخرى تأتي إليك من المسابقة على الهاتف.
  • ثم تأتي إليك رسالة ترحيب بها كيفية التعامل مع المسابقة ورسالة أخرى مع السؤال والأجوبة المحتملة إجابة واحدة صحيحة والأخرى خاطئة يجب عليك أن تجيب على السؤال عن طريق إرسال رسالة قصيرة
  • جميع الرسائل الترويجية المتعلقة بالمسابقة والمرسلة للمشاركين مجانية.
  • مع كل إجابة صحيحة على السؤال يحصل المشارك على فرص تضاف إلى رصيده خلال المسابقة

 

أرقام الإشتراك لدول شمال أفريقيا.

الدولةالشركةرقم  التكلفة
مصرEtisalat95450جنيهات مصرية
مصرVodafone95450جنيهات مصرية
مصرOrange95450جنيهات مصرية
موريتانياMauritel1559400  أوقية موريتانية
المغربInwi96699  دراهم مغربية
المغربOrange96699  دراهم مغربية
تونسTunisie Telecom859881.44  دينار تونسي
تونسOoredoo859881.44  دينار تونسي
تونسORANGE859881.44  دينار تونسي

دول الشام وشمال العراق

الدولةالشركةرقمالتكلفة
العراقAsiacell22661500  دينار عراقي
العراقKorek21801  دولار
العراقZain28331200  دينار عراقي
الأردنOrange9888070  قرش
الأردنUmniah9885870  قرش
الأردنZain9885870  قرش
فلسطينJawwal16233.5 NIS
فلسطينWataniya67503.5 NIS
سورياMTN173675  ليرة سورية
سورياSyriatel173675  ليرة سورية
الكويتgsm4141
السعوديةMobily6504445 ريال سعودي
السعوديةZain7555055 ريال سعودي
الإماراتEtisalat6070
الإماراتdu3636
البحرينZain94000
البحرينBatelco94000
البحرينVIVA98885

الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 لدول الخليج

الدولةالشركةرقم التكلفة
البحرينVIVA98885500  فلس
البحرينBatelco94000500  فلس
السعوديةZain7555055  ريالات
السعوديةMobily6504445  ريالات
السعوديةLEBARA3131315  ريالات
السعوديةVirgin Mobile3003005  ريالات
السعوديةThuraya0088216101074حسب تعريفة شركة ثريا
الكويتZain96922500  فلس
الكويتVIVA50640500 فلس
الكويت GSM4141500 فلس
الإماراتEtisalat60705  دراهم
الإمارات Du36365  دراهم
عمان GSM90434500  فلس

سحوبات الحلم تقدر قيمة كل منها بمائة الف دولار امريكي (100,000$) بينما هناك سحب خاص بمناسبة شهر رمضان على 5 أحلام تصل قيمتها الى خمسمائة ألف دولار امريكي بالمجموع (500,000$) أي مائة ألف دولار للحلم الواحد بالإضافة لسحب الحلم الأخير وقيمته مليون دولار أمريكي (1,000,000$).وفي أسابيع مختارة لا يتم فيها سحب الحلم سيتم سحب جائزة قيمتها عشرة ألف دولار أمريكي (10,000$) على الهواء مباشرة خلال فقرة خاصة بمسابقة الحلم في برنامج صدى الملاعب او عبر الاتصال بالرابح مباشرة في الفترة الزمنية من السنة التي لا يعرض فيها برنامج صدى الملاعب وسوف يكون هناك ايضا العديد من الفائزين بجوائز أخرى قد يعلن عنها المنظم عن طريق الرسائل أو موقع المسابقة مما يجعل مجموع الجوائز تصل الى حوالي ثلاثة ملايين دولار امريكي بالمجموع (3,000,000$).

 

 

 


عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

التعليقات

  13. السلام عليكم الرقم لجميع انحاء العالم يرد انه خاطئ هل يوجد رقم خاص بالجزائر ام انها غير معنية لكن دول المغرب العربي موجودة هل من مجيب

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  18. اكتب تعليقك هنا…المسابقة تعد من اكبر المسابقات في الوطن العربي وكل يتمنون الفوز بها لتحقيق امانيهم اتمناالفوز لكل من راوده الحلم ٩٩٤٢٢٢٨٩٨ وشكرمن اخوكم محمد ا السو

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  20. السلام عليكم جزكم الله خيرا على تحقيق حلم كل إنسان أودو المشاركة و بحث كثيرا على رقم الخاص بلجزائر و هي الوحيد غيرى موجودة لماذا …..حلم كبير في هذه الدنيا

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