“السحب الليلة” مسابقة الحلم 2019 والجائزة 3 مليون دولار- ننشر موعد المسابقة وأرقام الاشتراك “مصر والسعودية وجميع الدول”

موعد مسابقة الحلم 2019 وأرقام الاشتراك بمسابقة الحلم 2019 أو رقم مسابقة الحلم مصر والسعودية والكويت وجميع الدول من أهم الكلمات البحثية التي يستخدمها الراغبين في فوز مسابقة الحلم MBC 2019، للموسم الثالث عشر على التوالي، بعد أن أكدت مجموعة قنوات ام بي سي أن مسابقة الحلم 2019 ستكون من أكبر الجوائز التي تم عرضها على مدار المواسم السابقة للمسابقة الحلم، والتي تقدر بقيمتها بثلاثة مليون دولار، ليزيد معها أحلام الراغبين في الفوز، حيث أن الفوز في مسابقة الحلم MBC، تعتمد على الحظ فقط من خلال إرسال رسالة على أرقام مسابقة الحلم 2019، ويكون الاختيار يوم السحب مسابقة الحلم 2019 عشوائي على الهواء مباشرة، ويتم عرضه على قناة MBC.
مسابقة الحلم 2019
تعد مسابقة الحلم 2019 من أكبر المسابقات التي تقدمها مجموعة ام بي سي في الوطن العربي وجميع دول الشرق الأوسط، لتصبح مسابقة الحلم أهم مسابقة بالوطن العربي لما تتضمن العديد من المزايا التي تجعلها من المسابقات الفريدة من نوعها ومنها:
- يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم لأي مواطن في أي دولة.
- كما تتميز مسابقة الحلم بسهولة الاشتراك فقط من خلال رسالة قصير.
- تستمر مسابقة الحلم 2019 لمده عام كامل، وبهذا تزيد فرص الفوز للمشتركين.
- كما تتيح مسابقة الحلم الفرصة للمشتركين في المواسم السابقة فرصة أكبر في الفوز.
- تزيد MBC قيمة الفوز في كل موسم عن الموسم الماضي.
- تضاعف مسابقة الحلم الفوز في شهر رمضان، حيث يبلغ يوم السحب مسابقة الحلم في رمضان بقيمة 500 ألف دولار.
- أما قيمة الفوز في مسابقة الحلم طوال العام بقيمة 100 ألف دولار للفائز الواحد.
- يكون السحب الأكبر لمسابقة الحلم بقيمة مليون دولار، يتم سحبها مره واحدة على مدار العام.
- يكون موعد السحب مسابقة الحلم 2019 في برنامج صدي الملاعب الذي يتم عرضه عبر قناة ام بي سي.
- تساهم مسابقة الحلم 2019 في تغير حياة العديد من المواطنين الفائزين.
- حيث تحمل قصص الفائزين مسابقة الحلم العديد من المواقف الإنسانية المؤثرة.
- فاز عوض الله صالح محمد أحمد من الخرطوم بحري من السودان بجائزة المليون دولار في مسابقة الحلم .
- يوم الخميس القادم سيتم السحب الخامس على الهواء مباشرة في برنامج صدي الملاعب.
موعد مسابقة الحلم 2019
حيث يشغل بال جميع الباحثين عن الفوز معرفة موعد مسابقة الحلم 2019، التي يمكنك الاشتراك فيها حتي يوم 30 أغسطس 2019، ولهذا فأن الإقبال في الوقت الحالي متزايد من جميع راغبي الاشتراك، من أجل التمكن من الفوز بمسابقة الحلم الموسم الجديد، الذي من المقرر أن ينطلق بعد انتهاء فترة الاشتراك بالمسابقة.
تحديث: أعلنت مسابقة الحلم أنه احتفالا بشهر مارس بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم فقد تم تخصيص جائزة مميزة وهي كيلو ذهب صافي احتفالا من أسرة الحلم 2019 بشهر المرأة.
أرقام اشتراك مسابقة الحلم 2019
|الدولة
|الشركة
|الرقم
|رقم الاشتراك مسابقة الحلم السعودية
|زين
|755505
|أرقام مسابقة الحلم بالسعودية
|موبايلي
|650444
|رقم اشتراك مسابقة الحلم مصر
|اتصالات
|95450
|أرقام مسابقة الحلم مصر
|فودافون
|95450
|أرقام الاشتراك مسابقة الحلم مصر
|أورنج
|95450
|أرقام مسابقة الحلم الكويت
|زين
|96922
|رقم اشتراك مسابقة الحلم الكويت
|فيفا
|50640
|أرقام مسابقة الحلم الإمارات
|اتصالات
|6070
|أرقام الاشتراك مسابقة الحلم الإمارات
|DU
|3636
كيفية الاشتراك بمسابقة الحلم 2019
يمكن لأي مواطن الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة بها كلمة “حلم” او ““Dream “أو “reve”، على الأرقام التي ترادف البلد التابع لها، كما نشير إلى أنه توجد عده أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 للبلد الواحدة على حسب نوع الشبكة.
وبمجدر إرسال الرسالة النصية تكون أصبحت مشترك في مسابقة الحلم 2019، ويمكنك إرسال العديد من الرسائل النصية لضمان الفوز في سحب مسابقة الحلم، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الراغبين في الالتحاق والاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الثالث عشر.
مسابقة الحلم مصطفي الأغا
يعد مصطفي الأغا من أفضل الإعلامين على مجموعة قنوات ام بي سي، كما أنه يقوم بتقديم مسابقة الحلم وإعلان اسم الفائز، ويمكنك إذا كنت ترغب في الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 أو معرفة أخر أخبار مسابقة الحلم، متابعة الصفح الرسمية لمسابقة الحلم على مواقع التواصل الاجتماعي.
- الصفحة الرسمية مسابقة الحلم على توتير
- الصفحة الرسمية لمسابقة الحلم
- الصفحة الرسمية لمسابقة الحلم على الفيس بوك
الحلم 2019
مسابقة الحلم مصر
حيث يشترك العديد من المواطنين الراغبين في الفور بمسابقة الحلم 2019 في جمهورية مصر العربية، خاصة بعد أن تمكن العديد من المصريين من الفوز في المواسم السابقة، وتغيرت حياتهم إلى الأفضل.
أعلن الإعلامي مصطفي الأغا فوز أحد المواطنين السعودين بأول جائزة في مسابقة الحلم 2019.
أعلنت قناة أم بي سي أنه سيتم اليوم الخميس الموافق الرابع من أبريل السحب التاسع لمسابقة الحلم 2019.
وبهذا نكون عرضنا في هذا التقرير موعد مسابقة الحلم 2019 وكيفيه الاشتراك بمسابقة الحلم 2019 ورقم مسابقة الحلم مصر والسعودية وجميع الوطن العربي.← آخر موضوع: تردد قناة الظفرة الجديد 2019 عبر القمر الصناعي نايلسات وتمتع بأقوي البرامج الترفيهية والمسلسلات
التعليقات
حلم ٢٠١٩ مازن عبدالله الحربي بِسم الله مجراها ومرساها
حلم ٢٠١٩مازن عبدالله الحربي ٠٥٧٧١٤٥٧٦٢بسم الله مجراها ومرساها
حلم شيك ملوكي مهدية رقم الجوال والهاتف 0553310814 من الجزائر
بالتوفیق
اين الجزائر⁉️
محفوظ عبد الدايم التنواجيوي موريتانيا رقم الهواتف المحمولة: 00222/38011757.. / . 00222/22007667
محمد احمد محمود سليمان القاهره المرج كفر الشرفا تليفون ٠١٠٩٦١٢٢٧١٢ ٠١١١١٨٩٠٠٧٧ حلم حلم حلم
حلم حلم
السلام عليكم
الحلم ومادريك مالحلم حلم
آن اسمي محمد لمين من نورتانيا
قد شاركة في عددة مسابقات لي قناتكم الموقره وقدسبق وقلتم لي اني حصلتو على جائزة ولاكن لم استلم شي وفي هاذ العام بذات لم تصلوني اي اعلان عن المسابقه رغم انها اكبر مسابقه في تاريخ القانات وهاذ هو رقي 002224695401. حلم
املي بلله كبير
حلم
خالد الربيع
0786234077
حلم حقق كل انا يتمناه يارب أكون من الفائزين 01228770143 انا ابراهيم السيد محمد ابوالاسعاد الجناينى
حلم حلم حلم محمد علي مقيم ب المملكه العربيه السعوديه 00996508275356
حلم 0557630109
اناسيدمحمد إبراهيم نانئيا من موريتانيا حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حد حلم رقمي 0022249121750نفسي أفوز معكم بلحلم إنشالله والله انا عندي كتير مشاكل وكتير أحلام وأنشالله أكون من ال
حلم حلم حلم حلم حلم حلم
حسين محمد أحمد إسماعيل
مقيم في السعوديه في جده
+966563813177
+966570327416
لقد جاءت رساله تقول لي اني الفائز رقم خمسه في مسابقه الحلم الحمد لله وشكرا لكم
سهام من الجزائر وينو رقم الجزائر
أنا وصلني رساله في نوفمبر 2018 ولم اتواصل بالجائزة ماذا افعل
01119853477 من جمهورية مصر العربية الاسماعيلية
حلمي الخاص أن أخذ والدتي البيت الله
حلمي الثاني بناء مدرسة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة الدمج مع الاسوياء لمنح هؤلاء الملائكة فرصة مميزة لخلق التواصل الاجتماعي
اسمي عادل بهاء أحمد
جات رسالة اني تم اختياري رقم 15
حلمي الخاص أن أذهب للحج انا ووالدتي وحلمي العام أن افتح مدرسة لتعليم ذوي الإحتياجات الخاص وأطفال الدمج بصورة مميزة للجميع علي حد سواء حتي نحقق حلم هؤلاء الملائكه للتعليم بصورة علمية
هذا هو حلمي واتمني أن احققة
انا مجاني اي سؤال.عشان ارد.عليهوا
انا محمد غالب قايد أحمد
من اليمن تعز انا فايز معكم
هذا رقمي
00967736577199
المائل استلم اجايزه وانا فايز معكم في يوم الخميس
أقدم شكوى الي من يهمه الإم
الاامرت من اليمن محافظة تعز
انا اسمي تسلم احمدو الخراشي من موريتانيا في مقاطعة انا من الفائزين نريد تفسير عن الفوز أنا قالولي فاءز في مسابقتين من قبيل اشيخ احمد ابن رأس فاءز ي كيلوذهب
متى موعد برنامج حلم من الساعة
اريدالاشتراك
سامح محمد السيد مصري اتمني من الله الفوز00966546174690
انا اتبعتتلى رساله انى فزت فى مسابقة الحلم هل هذا حقيقى ام خيال
نفسى اشارك فى المسابقة واكسب تفسى اوى ياريت الرد بس الفلوس بتجى الزى من على
مسابقة رائعة وتحقق كثيرا لما يريده كثيرا من الشباب العربي وتزدهر من سنة لاخرى
السلام عليكم اجتني رساله انتا الرابح مع مصطفى الاغا انتا الرابح بالحلم بشيك صحيح معقول اربح
رقمي٠١٠٦٥٣٣١٩٦٦
انا اتصلت من الجزاءر في 21 مارس 2019 .بعثوني فى البرنامج الحلم وفيه صورة مقدم البرنامج وقالوا فيها اربحت مبروك مليون دولار اتصل بنا على هذا الرقم+32468810000 .واتصلت بهم وقالت لي انك على المباشر ومبروك عليك مليون بعد ما شاركت في ثلاثة اسءلة و اعطيتهم رقم الهاتف والبلد المدينة .وقالت لي مبروك الف دولار غدا ياتون اليك لكي يتاكدو من الهوية والله ابكيت من الفرحة وقلت انته الفقر على عاءلتنا شكرا للحلم .الانمكان والوا راح الحلم
حلم اسمي احمد من مصر حلم ٠١١١٥٧٠٥٧٢٩
انا مشترك منذ أكثر من أربع سنوات واتمني ان يكون لي نصيب بالجائزة هذا العام
حلم ان من الجزائر0782782782
بالتوفيق
لو سمحت البرنامج هيتذاع الساعه كام
0023560773535
محمد موسي الجام
تشاد reve
حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم سيدمحمد إبراهيم نانئيا من موريتانيا حلم حلم حلم
حلم من صعيد مصر حلمى اكسب واحقق هذا الحلم من سوهاج نفسى اكسب انا محتاجة ضرورى اكسب عشان اجيب منزل لاهالى
الاسم/شيماء فاروق عشرى عبد المجيد
ت/009301271179005
A.s.w Ana huriya Ahmed min ethiopia harar madinatul habashe argukum ma andi raqemkum lekye atsile lakum
I need ethiopia number i want to participate on this program please for anything this is my number 251 975793663
انا من مشتركي شركة stc وهي غير موجوده من ضمن الشركات المشاركه في المسابقه. ما هي طريقة الاشتراك لنا في المسابقه. واكون شاكره.
كيف تتواصلون مع الفائز
هل هذا الرقم فائز على السحب
حلم من صعيد مصر حلمى اكسب واحقق هذا الحلم نفس اربح واحقق الحلم من سوهاج انا محتاجة ضرورى اكسب عشان اجيب منزل لاهالى
الاسم/شيماء فاروق عشرى
ت/009301271179005
سالم مسعود على فكرون (سليم فكرون)(بنغازي_ليبيا)(0917480850__0922911174)
سالم مسعود علي فكرون، (سليم فكرون)بنغازي_ليبيا (0917480850)_(0922911174)شاركت كثير في مسابقة الحلم وتصلني رسايل اني ربحت في المسابقة ونظر لضعف التواصل وانقطاع الكهرباء لم استطيع الاتصال بكم هل الرسايل حقيقبة ام وقعنا في مواقع النصب والاحتيال وشكرا استاذ مصطفي ولقناة ام بي سي ولكل العاملين
اناسيدمحمدإبراهيم نانئيا من موريتانيا حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم
حلم
سيدمحمد إبراهيم نانئيا من موريتاني ورسل إليكم تحياتي وانا مشارك معكم فلحلم وانت قلتو عني فعز معكم فل حلم رقمي 0022249121750
أنا الفاءزبماة الف دولار لم يتم التحويل البنكي على حساب Ben Hamouda nouri Tunisie 21624360437
ما هي الرسالة التي تبعث الفايز بمسابقة الحلم ٢٠١٩
انتظر تحقيق الحلم
رقمي 0022249121750
اناسيدمحمدإبراهيم نانئيا واتمنا عن عفوز بلحلم معكم إنشالله هاذا بقم هاتفي
حلم حلم انى انا اعانى نزف فى الشبكيه متواصل نفسى اعمل عمليه فى عينى والله المستعان يارب٠١٠٢٦٩٢١٣٧٦ من مصر الوادى الجديد \الخارجه
الاسم نادية عبد القادر محروس
اني حيدر محمد عكوش إجتني رساله منكم هسه بأن اني الفائز بل جائزه دا أدك عليكم مدا أحصل اني من العراق بغداد وهذا رقمي 07711408934
اناسيدمحمدإبراهيمنانئيا من موريتاني حلم حلم حلم رقم الهاتف 49121750 وإنشالله بكون من ليحق أحلامهم
أسم سيدمحمدإبراهيم نانئيا من موريتانيا وانا كنت بتراسل معكم من مسانجير وقدقلتم عني فاعز معكم بشك بس ماكنت بتوصل معكم لهيك انا بعد لهلا معكم وبحب أتواصل معكم ولله وشكر لكمج
تاتي الرسائل على الموبايل ولكن لايذكر مبلغ الجائزه المزمع السحب عليها وهذا يحد من المشاركين
انا سيدمحمدإبراهيم نانئيامن موريتانياكنت أرسل عليكم سلامي كلكم اناكنت أتراسل معكم من مسانجير وقد قلتم عني فاعزمعكم بجاعزت الحلم حلم حلم حلم حلم حلم اناحلمي عن أشتري بيت لأمي وأخواتي
اناسيدمحمدإبراهيم نانئيا من موريتانيا وكنت كمان مشارك بلحلم معالأغا بلحلم إنشالله بيتحقق حلمي بلحلم بيتحقق كل حلامي بس نشوف لأمي سعيد وهاذ هوحلمي حلم إنشالله بتحقق كل حلامي وتحياتي يا أغا
انا سيدمحمدإبراهيم نانئيامن موريتاني أرسل تحياتي لكم كنت أتراسل معكم من مسانجير وقدقلتم عني فاعز معكم بلحلم اناحلم حلم حلم حلم حلم
12/3/2019
9:45م الساعة
هبه محمد طه
01115249742
القاهرة
انا سيدمحمد إبراهيم نانيئ من موريتانيا كنت برسل معكم رسأل من مسانجير وانتو قلتو رابح معاكم بلحلم بس لهلئ ماتوصلناوانا حلمي عني أشتري بيت لأمي وخواتي واللهي بحب فوز بلحلم كنت متعبع الخلاتكم مع الفعزين بلحلم وتمنيت وألته يلت لوكنت مكانهم والله
9سنة وانا اشارك في الحلم ما فيه نصيب 0542207781 اعالج امي منزل مشروع دواجن أحمد ناجي
حلم حلمي أن تكون من نصيب وأشكرك منزل ومتابعت أولاد دراستهم
سيدمحمد إبراهيم نانئيامن موريتاني حلم إنشالله بيتحقق حلمي فيه الخير
حلم شيك جلالي الوردي من المغرب سيد قاسم0699655593
حلم شيك جلالي الوردي من المغرب 0699655593
يارب حلمي يتحقق
حلم 0535773362 من اليمن السعيد
حلم من صعيد مصر حلمى اكسب واحقق هذا الحلم من سوهاج حلمى اكسب واحقق هذا الحلم من سوهاج نفسى اكسب واحقق الحلم
ت/009301271179005
اني رقم مصر وهكسب ازاى
انا جتلي رسالة اني كسبت 100الف دوالار امريكي عاوز اعرف ده صح ولا غلط مع العلم اني بشترك في المسابقه ديه بقالي اربع سنين
حلم ٢٠١٩بسم الله مجراها ومرساها مازن عبدالله الحربي من السعودية
بوقندورة لحسن
من الجزائر
رقم 00213557444199او
00213670275422
حلم حلم حلم حلم
حلم السعادة
حلم من صعيد مصر حلمى اكسب واحقق هذا الحلم من سوهاج حلمى اكسب واحقق هذا الحلم نفسي اربح
ت/009301271179005
حلم من صعيد مصر حلمى اكسب واحقق هذا الحلم من سوهاج نفسى فى هذا الحلم لان محتاجة ضرورى
ت/009301271179005
حلم من صعيد مصر حلمى اكسب واحقق هذا الحلم من سوهاج نفسى فى هذا الحلم لان محتاجة اوى لان محتاجه اجيب منزل لاهالى ت/009301271179005
حلم من صعيد مصر حلمى اكسب واحقق هذا الحلم من سوهاج نفسى احقق هذا الحلم انا محتاجه لان اجيب منزل لاهالى
ت/009301271179005
يارب
عزت محمود عطية خطاب من مصران تم بعتلي انا الفائز 00201224235705
حلمي والله انا وعيال في مبلغ اشتري بيت واشيري سيار وسدد ديون على من سنه نصف واجيار في سنه رتبي شهر الايكفي مصاريف مدارس البنات ورتب وعندي اطفال فرجها على ديون تكفه تتوسل ثم تتوسل ثم تتوسل ثم تتوسل ثم تتوسل ثم تتوسل ثم تتوسل ابو اخوك محمد سعد محسن الدوسري من الدمام رقم جول ٩٦٦٠٥٣٧٨٦٣٩٢١اوجول
ياسر الخيطان من سوريا 3سنوات وانا مشترك هل اشارك من جديد
على ابراهيم مهران من جمهورية مصر العربية اشترك فى الحلم على شان اربح مبلغ لكى اكوم بتصليح جمع بجورنا و عندى اثنين من اولادى عايذ اجوزهم يارب اكسب فى الحلم
نفسي اشتري بيت لأمي وأخواتي
يا مصطفى نعيش العالم على حلم انا فلست وضيعت كل ادخارى فى الاتصال بدون أى نتيجة
اسلام عليكم اخي مصطفى انا مشارك من عام الفين وتسعه ايلا حدك والان ولم اصل وانا ماهمني الجايزه بس اشتي العالم يدري بمصداقية القناه فقط لاغير اخي الغالي مصطفى
السلام عليكم // لقد فزت في مسابقة حلم يوم 24 /2/ من الشهر الماضي ب500 الف دولار اعلن عنها ( مصطفى الاغا ) على شاشة m_bc ولم اتمكن من الدخول الى الموقع الالكتروني وارسلت كل المعلومات عن طريق المحادثة واحد الآن لم اتوصل باي شئ ماهو السبب؟؟؟؟؟؟!!!! دك
ي جماعة انا اشتركتا لكن موعد السحب متين وكيف الحصول على الجائزة لو فزتا
محمود من مصر اتمنى ان افوز 01000858585
سيد حمدا من موريتانيا لم أجد رقم أراسلكم عليه
هاتفيالجوال 0022241204103
ما هو الرقم الصحيح لمصر
سلام حابة اشارك في مسابقة الحلم حلمي اشتري بيت
ماعندي رصيد كافي للمشاركة 😭😭😭😭😭😭
حلم dream ياسمين الصديق عثمان ادم السودان 249916784988+
اتمناكثيرا ان افوز
لماذا لم تذكر الجزائر في مسابقة الحلم و كيف يستطيع مقيم في الجزائر المشاركة في المسابقة الحلم يا اخي مصطفى الاغا
سليمان عبد العبد . سوريا . الرقة
جوال . 00963992676220
جوال 00905375007305
سليمان عبد العبد . سوريا. الرقة
جوال 0096399267622ج
يا أختي هبة عاوز اشارك حلم بس معندي رصيد
حلم رقمي 0538444937 يارب ارزقني المال و العيال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى انا عبد الله قيساوي من المغرب عملة ورزازات رقم الهاتيف 00212666586983 حلم يارب
ان شاء الله خير الحلم
انا هيثم الكردي فزت بجائزة الشيك ١٠ آلاف دولار حلم دريم وانا رقمي ٠٩٣٠٩٩٤١٩٣٧٦٥ ولم احصل على شئ لانو المربع الاحمر لايستجيب لإدخال رقم الهاتف حتى ترسلوا رقم الشيك ارجوا المساعدة في ذللك ولكم الشكر
ا
انا امينة من المغرب المربع الاحمر لا يستجيب كي أسجل رقمي مادا افعل ارجو الرد هدا رقمي 0673798365
نفسي افوز انا رغدة اسماعيل من مصر نفسي اسدد الديون واساعد زوجي وامي واخي واعيش ولادي حياة كريمه لان الحياه صغبه جدااااا
حلم يارب يتحقق أنا من الجزائر
حلم جميل لازلت لم استفق منه لانك يااغاوعدتني انك وضعت الشيك في حسابي بالبنك لكني لم اتوصل باي شيئ منذ15/02/2019
حلم انا نفس افوز عشان اولادي سمير وايه حتي لو بشك بسط جدا لتغر حياة اولادي يا رب نفوز نقون سعيد بحلم
انا محمد عبد الحميد من مصر بشارع في مسابقة الحلم من زمان حوالي13سنة يارب افوز علشان اعالج اولادي وشكرا للام بي سي
الله اسهل كل الصعاب يارب ارجوكي هبة سالم محتجة اتعالج لي احضن طفل سعدوني ادخلوني ضمن المسابقة الله افرج عليك والله انا بكتوب هذا التعليق ودموعي نازلة .. انا من المغرب 0674292084
انا وفاء طبيب من الجزائر اتمنى ان افوز في مسابقة الحلم
ان شاء الله خير الحلم
اختي فازت ٤٠٠٠٠٠٠دولار وسيارة قال لها لتأصيل بنا لكن لا يتم الرد .الجزائر
650444 حلم من المملكه العربية السعودية
اناادم محمدمن السودان
حلم 2019
لو سمحتم انا اشتركت في حلم وانا مقيم فى الامارات العربية المتحدة وأرسلت الرسالة علة الرقم 3636 هل هذا هوة الرقم الصحيح وشكرا واللة يوافق الجميع
هل المسابقة مستمرة
انا خوكم منصور / باب من موريتانيا : اب لاربعة ابناء اشارك معكم منذ خمس سنوات من مسابقات الحلم والشيك وفي بعض الاحيان استلف لعل وعسى ان يكون هناك نصيب وفي المقابل يقول لي الطرف الاخر لا تتعب نفسك لان الامر محسوم مسبقا ، ولا ابالي لان ايماني بالقضية وثقتي بالاخ الفاضل السيد مصطفى الاغى كبيرة ، لكن في هذه السنة فوجئت بتغيير كبير على مستوى نظام المسابقات وهو : 1- اسم موريتانيا ليس ضمن قائمة الدول المذكورة ، 2-الرقم الدولي المذكور حينما اتصل به لايرد فماهو ردكم على هذا المشكل مع العلم انني لست الوحيد الذي لديه المشكل للتذكير ولعلمكم انني قد وصلت الى 1000000 فرصة في مسابقة الحلم الماضية وحدها رقم هاتفي هو 0022246425767،ارجوا ان لا تخيبوا ظني بكم.
الرقم العالمي لا يرد الفاضل عوض الكريم خالد السودان 00249914200315
نفسى افوز ولو بشى بسيط يغير حياتى للاحسن وحيات اولادى
من اليمن عبدالرحمن جازم نعمان عامر
أسأل من الله أن يوفقني الجائزه النهائيه لمسابقة الحلم،لهذا العام وإن شاءالله يكن عام أغاث فيه….
اذا كانت المسابقة للجميع
فلماذا لا توجد ارقام باقي الدول العربية والاسلامية
لماذا التحيز والتميز الاعراق
الحلم
الحلم ربي عارف بحالنا يارب حقق حلمنا
حلم
يارب حلم 💭
يارب الحلم من نصيبي
رقم ليبيا وين ولا نحنا مش علي الخريطه
حلم
من السودان ندي عوض اتمني ان افوز
انا نورة من المغرب الشقيق اتمنى من الله ان يوفقني في هذه المسابقة لاحقق احلامي يارب. “استغفر الله”
والله يوفقكم لفعل الخير
Ana ome tasenim mina lemarerib atamana âne oha9i9a omeniyati bitaderisi benataya wachirae manzzil sarire nasekono fihe
Khaled 0771984802 الجزائر
اسمي مروة من الصومال اتمنى يتحقق حلمي وحلم كل شخص مسلم امين
اتمني ان أفوز أنا وكل من عندهم طفلة أو طفل مريض يارب لا تخيب رجااناانت القادرعلي رالك
متمناه من ربي العالم بالحال
ياااااااااااااااااااارب فرجك٠١٢٩٤٦١٦١٨
حلم من اليمن السعيد 0535773362
نرجو منكم وضع رقم اللارسال او الاتصال من الجزائر
وشكرا +213775067532
شكرا اخي الكريم نرجو وضع رقم اتصال للجزائر
نرجو منكم وضع رقم اللارسال او الاتصال من الجزائر
وشكرا
ربي يحقق حلمنا
اكتب تعليقك هنا…اتمنى ان يحالفنى الحظ وأن اكون الفائز طموح كبير
انا من موريتانيا
انا من المغرب مدينة مراكش حب اوشرك في مسابقة الحلم حلمي ان اشتري لي اطفالي منزل اتمنا دالك 212662142975
اللى بيشترك فى المسابقه كل اسبوعين.وبيجاوب على الاسئله لازم عشان اشترك تانى ابعن حلم ولا تفعيل
يارب وانا افوز في تحقيق حلمي
حلم +213555168705
احنا في الجزائر نحبك كثير مصطفى اﻻغا……..وينو رقم بلدي ….نريد ان نشارك مثل الجميع وبرسائل نصية مش اتصال لانو غالي كثيرا…
ياكريم
ماهو رقم الجزائر …….اربد المشاركة.
اتمنى الفوز حلم 009567561329 يارب افوز واغير حياة أمى وابوي وافتح محل اصمم فيه ملابس
عوض من السوداني
0969605857
بالتوفيق ونتمنى الفوز لك في مسابقة الحلم
Rêve
قم بإرسال رسالة على أرقام مسابقة الحلم المذكورة في المقال
اتمنى انا افوز هذه السنه الثانيه عى التوالى
ونحن نتمنى لك أن تكون من الفائزين في مسابقة الحلم 2019
اين رقم الجزائر يا عرب ولا احنا مش محسوبين عرب
ممكن تبعت على الرقم الدولي بالتوفيق
الحلم انشاء الله من موريتاني تلفون+22222906390
+22247765846
إن شاء تكون من الفائزين في مسابقة الحلم 2019
صبرى محمد السيد حسين 0114573366//مصر/من/مصر
يارب تكون من الفائزين في مسابقة الحلم 2019
انا اسمي أمال من المغرب الشقيق وعندي امل ان أحظى بفرصة الفوز هذه السنة وأحقق حلمي وشكرا
إن شاء الله يا أمال تكوني من الفائزين
رقم الجزائر….ما هو الرقم الدولي..
ان وداد من المغرب حلمي بهده الجائزة كبير جدا إنشاء الله يتحقق حلمي للتحقيق احلام المسؤولين مني لأن حلمي مرتبط بتحقيق أحلامهم إنشاء الله
ربنا يحقق أحلامك يا وداد وتفوزي في مسابقة الحلم
أنا وداد من المغرب حلمي بهده الجائزة كبير جدا إنشاء الله يتحقق حلمي للتحقيق احلام المسؤولين مني لأن حلمي مرتبط بتحقيق حلمهم انشاء الله
حلم شيك حلم
انااحلم كل يوم حلم شيك بس اشتي ارقم السعودي سواء رقم المشاركه ابعثه لي علا لوتس اب00966550170846
السلام عليكم أنا وداد من المغرب حلمي بهده الجائزة كبير انشاء الله يتحقق حلمي لتحقيق حلم الناس المسؤولة مني لأن حلمي مرتبط بتحقيق أحلامهم إنشاء الله يا رب
اين رقم لجميع الدول
لو رقم بلدك مش متاح يمكن إرسال رسالة على الرقم الدولي للاشتراك في مسابقة الحلم
ايان رقم لجميع الدول
ا27/01/2019 -02:50 الساعة
انا امراةمتزوجة جزاءرية مغتربة انا امنيتي ان افرح عاءلتي،اطفالي وخاصة زوجي،تعبنا كتير انا وزوجي ودي لو اربح ولو القليل من المال لسد الدين،لأفرح زوجي الذي لطالما صبر عمله صعب وأخاف عليه وصحته تعبانة ،ودي كذلك ان اتصدق لاخواني و اخواتي المحتاجين الفقراء ديننا اوصانا،شكرا لقناة mbc على هذه الفرصة نحن كعرب ومسلمين نحتاج مثل هذه المسابقات وهذا السرور في قلوبنا التي تعبت من المآسي والحروب شكرا mbc
يارب تكوني من الفائزين في الموسم الجديد
عذرا انا من السودان مشاركه مع الاغا احلامه وشيكاته منذ اعوام طويلة ولكن ضاعت احلامى وطارت الشيكات بعيييييدة عنى ربنا كريم 0997825003
نتمني لكي الفوز يارب
انا من السودان مشتركه مع الاغا فى الاول من احلامه باسم ابنى وكان برقم زين وبعد سته من السنين برقم اريبا كما تسم فى السودان ومازلت مستمره وكان حلمى منزل اشتركت لاحد ما الاشتراك رفضنى ولكن مستمرة وشائله الامل وبكرة الاغا بحقق حلمى ولكن ما ادرى فى 2019 تنزلنى من سفينتك بخيبة املى والعالمى اخذ كل فلوسى لكن حنى العالمى حذف سمينك ابو العالم لان كل دول العالم عندك ودائما بتقول لا للتعصب نعم للاحلام
هل يوجد رقم للسودان
ابعت رسالة على الرقم الدولي
اين رقم بلد المليون ونصف شهيد
نعم اين رقم الجزائر
ابعت على الرقم الدولي
أين رقم موريتانيا
اين رقم السودان او الرقم الدولى
لم يصلنى رد منكم
اين رقم السودان او الرقم الدولى
قم بإرسال على الرقم الدولي
الف مبروك عادة مسابقة الحلم لعام 2019 بجوائزة كتيرة واسال الله العظيم لي ولكم وللجميع المشاركين بالفوز
000قوال معي اللهم سخر لي والى جميع خلقك الحظ العظيم الجميل بالدنيا والاخرة وجعلني من الفايزيين بالمسابقة
امين امين امين يارب العالمي
نتمنى لك الفوز في مسابقة الحلم
هل. ارسل رساله على الرقم. الدولي او لازم. اتصل. على الرقم الدولي
ممكن ترسل رسالة
ماذا عن. شركة STC. في السعوديه. حيث انه لا يمكن إرسال رساله عن طريق. رقم زين. و. رقم. موبايلي
اين رقم موريتانيا
اكتب تعليقك هنا…0668708790 الحلم فقط
بن النوي عبد الفتاح الجزاىر 0697589619 الحلم ان شاء الله
اكتب تعليقك هنا…0668708790 الحلم انشاء الله
إن شاء الله تفوز
نتمنى لك الفوز
اكتب تعليقك هنا…أين رقم السودان أو رقم العالمي انشاءالله
السلام عليكم طيب وين رقم للبنان صرلي ٨سنين اشترك بس الحمدالله لسى في امل بالله
حلم اتمني الفوز علشان أحقق حلم امي وحلمي حلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا من باكستان بس مقيمة في ليبيا اكتر من مرا اشتركت في مسابقة الحلم بس مافي نصيب للفوز اريد رقم ليبيا لكي اشترك هذه السنة
إن شاء الله تفوزي في مسابقة الحلم 2019
يارب تفوز
ارزقنا بيها يا الله
استاذة هبة سالم ارجو منك الرد بكل صراحة كان رقم موجود في اول يوم للمابقة وبعدين اتشال ليش؟هو نحن بنقدر نشارك بالرقم006909900رودي عليا وشكرا
لو رقم دولتك مش موجود ابعت على الرقم الدولي
انا فتحي بوعالية من الجزائر انتمي رسالة منكم بأني فزت ولم تتمكنوو بالاتصال بي رجائا رقمكم كي اتصل بكم
عند امل انى افوز هو كل المشتركين عند الاحساس ده
إن شاء الله تفوزي
حلم 00966553288068
اين رقم تونس و الجزائر و المغرب و موريطانيا و ليبيا ? ام اننا لسنا عربا و مسلمين ?
وكمان ابن رقم السودان
يارب انت العالم بنا 01091524686 مصر
يارب حقق حلمنا
انا اشتركت فى المسابقه بدعوا ربنا ان يحالفنا الحظ ونفوز بالمسابقه قول يارب
حظا موفقا للجميع
اين رقم اشتراك السودان
بسم الله الرحمن الرحيم لماذا مصطفي الأغا لا يجعل السودان ضمن المشاركييين في مسابقة الحلم ٢٠١٩ رغم أنه عنده ثلاثه شبكات ولماذا بكره السودان ممكن توضح السبب يا اغا لو سمحت وجزاك الله خير أرجو الرد على التعليق
اتمنى ان أكون صاحبة الحظ هذه السنة،يتحقق الحلم حلمي..انا امال هدي من المغرب الشقيق رقم هاتفي هو 212770718811..لو عندي شك في مصداقية البرنامج ما كنت راسلتكم حظ طيب للجميع
اين بلدنا الجزاءر
لو تفوز اتبرع لبناء مستشفى أمراض الصرطان إنا من الجزائر
شيك شيك شيك سحاب
جمهورية مصر العربية ياالله نصرعبدالله محمد حسين ياالله سحاب حلم شيك ياالله سحاب
جمهورية مصر العربية ياالله نصرعبدالله محمد حسين ياالله سحاب حلم شيك ياالله
جمهورية مصر العربية ياالله نصرعبدالله محمد حسين ياالله سحاب حلم شيك
🎀🏀🏀حلم سحاب حلم ياالله حلم
حلم الحمد لله
ااحلم
منذ ثلاثي سنوات وانا مشرك في كل مسابقات قناتكم الموقره ولاكن لم افز بي ش رظم اني شاركت كثرا واجبتو علي كل الأسئل ومازلت انتظر ولاكن هاذ ه سنه لم ترسل لنا رقم نشارك بيه معكم نحن هونا في مورتانيا 46950401
حلم حلم
اين رقم الاشتراك للجزائريين ؟؟؟؟؟
عشر سنوات وانا ببعت رسائل كثيرة جدا وبجمع نقاط كثيرة جدا زلم افوز نهائيا وانا صابر لان الفرج جاى ان شاء الله
الله المستعان دى السنة العاشرة ولم يحالفنى الحظ نهائيا مع انى لم اتوانى نهائيا عن ارسال الرسائل حلمى انى افوز واحس انى مش بينضحك علية الاف الرسائل بعتها بدون فايدة
🌷🌷🌷ياالله 🌷🌷🌷🎋🎋🎋حلم🎋🎋🎋🍃🍃🍃سحاب 🍃🍃🍃
الحلم ☕♥️🚵♂️♥️🚴♀️🎲 هو ثقافه عامه
🎁🎁🎁سحاب 🎁🎁🎁
كيف اعرف عدد نقاطي
0600103338
ندعوا الله ان يكون لنا نصيب هذا العام فهذا هو العام السادس علي التوالى بالاشتراك في المسابقة
ندعوا الله ان يكون لنا نصيب هذا العام فهذا هو الاشتراك السادس على التوالى
لماذا لا توجد ارقام المشاركه من فليسطين
اين الرقم الدولي
اكتب تعليقك هنا…اناعبدالهادي فائزة في المسابقة الحلم من السودان ورقم هاتف 00249906932214
هو الرقم الدولي 0088216101026 ليه مش نازل في الاعلان عن المسابقة بالقناة
رقم الجزائر وينو
اذا كانت لكم المصداقية التامة وعدم الإنحيازلأي دولة ليش ماتحطوا رقم الجزائر ليش هذه العنصريةوبعدها تقولون أحنة عرب أخوة والله اليهود أصدق منكم وهم كذب اذا كان الفائز يستحق الربح لماذا تقطعون عنه الربح وتمدونها لي لايستحق والذليل الفائزة ألي كانت من الإمارات أليس الأحق إعطائها للمستحق بذل الكافي
اكتب تعليقك هنا…اين رقم الجزائر
اكتب تعليقك هنا…اين رقم الجزائر لماذا هذه العنصرية والتفرقة بين البلدان من هنا يبذو لي المسابقة مشكوك فيها وليس لها اي مصداقية
مو مفعل هذا الرقم
لماذا لا توجد أرقام للمشاركة من الجزائر حتى نتمكن نحن الجزائريون من المشاركة كباقي الأشقاء في العالم العربي لماذا لا يمكننا المشاركة برسالة قصيرة في مسابقة حلم 2019 ارجو اخذ تعليقي بعين الاعتبار وشكرا مسبقا
لماذا لا توجد أرقام للمشاركة من الجزائر حتى نتمكن نحن الجزائريون من المشاركة كباقي الأشقاء في العالم العربي
اين الرقم الدولى؟لماذا لايوجد رقم للاشتراك من السودان؟
أهلا بحضرتك يا أستاذه أماني ده الرقم الدولي للاشتراك في مسابقة الحلم هو (0088216101026) مع أطيب الأماني بالفوز
اين الرقم الدولى ؟ لماذا لايوجد رفطقم للاشتراك من السودان؟
شكرا جزيلا على الرد
العفو نتمني لك التوفيق
اكتب تعليقك هنا…اين الرقم الدولي
أهلا بحضرتك يا فندم ده الرقم الدولي للاشتراك في مسابقة الحلم 2019 (0088216101026) بالتوفيق يارب
أهلا بحضرتك يا فندم ده الرقم الدولي للاشتراك في مسابقة الحلم 2019 (0088216101026)
اكتب تعليقك هنا… اين رقم الجزائر لماذا هذه العنصرية من هنا تبان المسابقة مشكوكة فيها وليس لها اي مصداقية
اكتب تعليقك هنا… أين رقم الجزائر ارجو الرد علي لو سمحتم والتوضيح هل الجزائر بلد مسلم اوماذا وهل نحن من العرب اوماذا لماذا هذه العنصرية وتشتيت شمل الأمة العربية
اين ارقام تونس و الجزائر و ليبيا و المغرب و موريطانيا ام اننا لسنا من امة لا الاه الا الله ?