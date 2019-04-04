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“السحب الليلة” مسابقة الحلم 2019 والجائزة 3 مليون دولار- ننشر موعد المسابقة وأرقام الاشتراك “مصر والسعودية وجميع الدول”

كتب هبه سالم آخر تحديث

موعد مسابقة الحلم 2019 وأرقام الاشتراك بمسابقة الحلم 2019 أو رقم مسابقة الحلم مصر والسعودية والكويت وجميع الدول من أهم الكلمات البحثية التي يستخدمها الراغبين في فوز مسابقة الحلم MBC 2019، للموسم الثالث عشر على التوالي، بعد أن أكدت مجموعة قنوات ام بي سي أن مسابقة الحلم 2019 ستكون من أكبر الجوائز التي تم عرضها على مدار المواسم السابقة للمسابقة الحلم، والتي تقدر بقيمتها بثلاثة مليون دولار، ليزيد معها أحلام الراغبين في الفوز، حيث أن الفوز في مسابقة الحلم MBC، تعتمد على الحظ فقط من خلال إرسال رسالة على أرقام مسابقة الحلم 2019، ويكون الاختيار يوم السحب مسابقة الحلم 2019 عشوائي على الهواء مباشرة، ويتم عرضه على قناة MBC.

مسابقة الحلم 2019

تعد مسابقة الحلم 2019 من أكبر المسابقات التي تقدمها مجموعة ام بي سي في الوطن العربي وجميع دول الشرق الأوسط، لتصبح مسابقة الحلم أهم مسابقة بالوطن العربي لما تتضمن العديد من المزايا التي تجعلها من المسابقات الفريدة من نوعها ومنها:

  • يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم لأي مواطن في أي دولة.
  • كما تتميز مسابقة الحلم بسهولة الاشتراك فقط من خلال رسالة قصير.
  • تستمر مسابقة الحلم 2019 لمده عام كامل، وبهذا تزيد فرص الفوز للمشتركين.
  • كما تتيح مسابقة الحلم الفرصة للمشتركين في المواسم السابقة فرصة أكبر في الفوز.
  • تزيد MBC قيمة الفوز في كل موسم عن الموسم الماضي.
  • تضاعف مسابقة الحلم الفوز في شهر رمضان، حيث يبلغ يوم السحب مسابقة الحلم في رمضان بقيمة 500 ألف دولار.
  • أما قيمة الفوز في مسابقة الحلم طوال العام بقيمة 100 ألف دولار للفائز الواحد.
  • يكون السحب الأكبر لمسابقة الحلم بقيمة مليون دولار، يتم سحبها مره واحدة على مدار العام.
  • يكون موعد السحب مسابقة الحلم 2019 في برنامج صدي الملاعب الذي يتم عرضه عبر قناة ام بي سي.
  • تساهم مسابقة الحلم 2019 في تغير حياة العديد من المواطنين الفائزين.
  • حيث تحمل قصص الفائزين مسابقة الحلم العديد من المواقف الإنسانية المؤثرة.
  • فاز عوض الله صالح محمد أحمد من الخرطوم بحري من السودان بجائزة المليون دولار في مسابقة الحلم .
  • يوم الخميس القادم سيتم السحب الخامس على الهواء مباشرة في برنامج صدي الملاعب.

موعد مسابقة الحلم 2019

حيث يشغل بال جميع الباحثين عن الفوز معرفة موعد مسابقة الحلم 2019، التي يمكنك الاشتراك فيها حتي يوم 30 أغسطس 2019، ولهذا فأن الإقبال في الوقت الحالي متزايد من جميع راغبي الاشتراك، من أجل التمكن من الفوز بمسابقة الحلم الموسم الجديد، الذي من المقرر أن ينطلق بعد انتهاء فترة الاشتراك بالمسابقة.

تحديث: أعلنت مسابقة الحلم أنه احتفالا بشهر مارس بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم فقد تم تخصيص جائزة مميزة وهي كيلو ذهب صافي احتفالا من أسرة الحلم 2019 بشهر المرأة.

موعد مسابقة الحلم 2019
كيفية الاشتراك مسابقة الحلم 2019

أرقام اشتراك مسابقة الحلم 2019

الدولةالشركةالرقم
رقم الاشتراك مسابقة الحلم السعوديةزين755505
أرقام مسابقة الحلم بالسعوديةموبايلي650444
رقم اشتراك مسابقة الحلم مصراتصالات95450
أرقام مسابقة الحلم مصرفودافون95450
أرقام الاشتراك مسابقة الحلم مصرأورنج95450
أرقام مسابقة الحلم الكويتزين96922
رقم اشتراك مسابقة الحلم الكويتفيفا50640
أرقام مسابقة الحلم الإماراتاتصالات6070
أرقام الاشتراك مسابقة الحلم الإماراتDU3636

كيفية الاشتراك بمسابقة الحلم 2019

يمكن لأي مواطن الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة بها كلمة “حلم” او ““Dream “أو “reve”، على الأرقام التي ترادف البلد التابع لها، كما نشير إلى أنه توجد عده أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 للبلد الواحدة على حسب نوع الشبكة.

وبمجدر إرسال الرسالة النصية تكون أصبحت مشترك في مسابقة الحلم 2019، ويمكنك إرسال العديد من الرسائل النصية لضمان الفوز في سحب مسابقة الحلم، ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الراغبين في الالتحاق والاشتراك في مسابقة الحلم الموسم الثالث عشر.

مسابقة الحلم مصطفي الأغا

يعد مصطفي الأغا من أفضل الإعلامين على مجموعة قنوات ام بي سي، كما أنه يقوم بتقديم مسابقة الحلم وإعلان اسم الفائز، ويمكنك إذا كنت ترغب في الاشتراك في مسابقة الحلم 2019 أو معرفة أخر أخبار مسابقة الحلم، متابعة الصفح الرسمية لمسابقة الحلم على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحلم 2019

مسابقة الحلم مصر

حيث يشترك العديد من المواطنين الراغبين في الفور بمسابقة الحلم 2019 في جمهورية مصر العربية، خاصة بعد أن تمكن العديد من المصريين من الفوز في المواسم السابقة، وتغيرت حياتهم إلى الأفضل.

أعلن الإعلامي مصطفي الأغا فوز أحد المواطنين السعودين بأول جائزة في مسابقة الحلم 2019.

أعلنت قناة أم بي سي أنه سيتم اليوم الخميس الموافق الرابع من أبريل السحب التاسع لمسابقة الحلم 2019.

وبهذا نكون عرضنا في هذا التقرير موعد مسابقة الحلم 2019 وكيفيه الاشتراك بمسابقة الحلم 2019 ورقم مسابقة الحلم مصر والسعودية وجميع الوطن العربي.

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عن الكاتب

هبه سالم

درست في كلية الإعلام جامعة القاهرة وتخرجت منذ عام 2011 ، وأحب قراءة الكتب وكتابة الأخبار والتقارير الصحفية، كما أحب التكنولوجيا وممارسة الرياضة

التعليقات

  9. السلام عليكم
    الحلم ومادريك مالحلم حلم
    آن اسمي محمد لمين من نورتانيا
    قد شاركة في عددة مسابقات لي قناتكم الموقره وقدسبق وقلتم لي اني حصلتو على جائزة ولاكن لم استلم شي وفي هاذ العام بذات لم تصلوني اي اعلان عن المسابقه رغم انها اكبر مسابقه في تاريخ القانات وهاذ هو رقي 002224695401. حلم

    رد

  14. اناسيدمحمد إبراهيم نانئيا من موريتانيا حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حلم حد حلم رقمي 0022249121750نفسي أفوز معكم بلحلم إنشالله والله انا عندي كتير مشاكل وكتير أحلام وأنشالله أكون من ال

    رد

  19. 01119853477 من جمهورية مصر العربية الاسماعيلية
    حلمي الخاص أن أخذ والدتي البيت الله
    حلمي الثاني بناء مدرسة لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة الدمج مع الاسوياء لمنح هؤلاء الملائكة فرصة مميزة لخلق التواصل الاجتماعي

    رد

  20. اسمي عادل بهاء أحمد
    جات رسالة اني تم اختياري رقم 15
    حلمي الخاص أن أذهب للحج انا ووالدتي وحلمي العام أن افتح مدرسة لتعليم ذوي الإحتياجات الخاص وأطفال الدمج بصورة مميزة للجميع علي حد سواء حتي نحقق حلم هؤلاء الملائكه للتعليم بصورة علمية
    هذا هو حلمي واتمني أن احققة

    رد

  22. انا محمد غالب قايد أحمد
    من اليمن تعز انا فايز معكم
    هذا رقمي
    00967736577199
    المائل استلم اجايزه وانا فايز معكم في يوم الخميس
    أقدم شكوى الي من يهمه الإم
    الاامرت من اليمن محافظة تعز

    رد

  23. انا اسمي تسلم احمدو الخراشي من موريتانيا في مقاطعة انا من الفائزين نريد تفسير عن الفوز أنا قالولي فاءز في مسابقتين من قبيل اشيخ احمد ابن رأس فاءز ي كيلوذهب

    رد

  32. انا اتصلت من الجزاءر في 21 مارس 2019 .بعثوني فى البرنامج الحلم وفيه صورة مقدم البرنامج وقالوا فيها اربحت مبروك مليون دولار اتصل بنا على هذا الرقم+32468810000 .واتصلت بهم وقالت لي انك على المباشر ومبروك عليك مليون بعد ما شاركت في ثلاثة اسءلة و اعطيتهم رقم الهاتف والبلد المدينة .وقالت لي مبروك الف دولار غدا ياتون اليك لكي يتاكدو من الهوية والله ابكيت من الفرحة وقلت انته الفقر على عاءلتنا شكرا للحلم .الانمكان والوا راح الحلم

    رد

  39. حلم من صعيد مصر حلمى اكسب واحقق هذا الحلم من سوهاج نفسى اكسب انا محتاجة ضرورى اكسب عشان اجيب منزل لاهالى
    الاسم/شيماء فاروق عشرى عبد المجيد
    ت/009301271179005

    رد

  42. انا من مشتركي شركة stc وهي غير موجوده من ضمن الشركات المشاركه في المسابقه. ما هي طريقة الاشتراك لنا في المسابقه. واكون شاكره.

    رد

  45. حلم من صعيد مصر حلمى اكسب واحقق هذا الحلم نفس اربح واحقق الحلم من سوهاج انا محتاجة ضرورى اكسب عشان اجيب منزل لاهالى
    الاسم/شيماء فاروق عشرى
    ت/009301271179005

    رد

  47. سالم مسعود علي فكرون، (سليم فكرون)بنغازي_ليبيا (0917480850)_(0922911174)شاركت كثير في مسابقة الحلم وتصلني رسايل اني ربحت في المسابقة ونظر لضعف التواصل وانقطاع الكهرباء لم استطيع الاتصال بكم هل الرسايل حقيقبة ام وقعنا في مواقع النصب والاحتيال وشكرا استاذ مصطفي ولقناة ام بي سي ولكل العاملين

    رد

  50. سيدمحمد إبراهيم نانئيا من موريتاني ورسل إليكم تحياتي وانا مشارك معكم فلحلم وانت قلتو عني فعز معكم فل حلم رقمي 0022249121750

    رد

  56. حلم حلم انى انا اعانى نزف فى الشبكيه متواصل نفسى اعمل عمليه فى عينى والله المستعان يارب٠١٠٢٦٩٢١٣٧٦ من مصر الوادى الجديد \الخارجه

    الاسم نادية عبد القادر محروس

    رد

  57. اني حيدر محمد عكوش إجتني رساله منكم هسه بأن اني الفائز بل جائزه دا أدك عليكم مدا أحصل اني من العراق بغداد وهذا رقمي 07711408934

    رد

  59. أسم سيدمحمدإبراهيم نانئيا من موريتانيا وانا كنت بتراسل معكم من مسانجير وقدقلتم عني فاعز معكم بشك بس ماكنت بتوصل معكم لهيك انا بعد لهلا معكم وبحب أتواصل معكم ولله وشكر لكمج

    رد

  61. انا سيدمحمدإبراهيم نانئيامن موريتانياكنت أرسل عليكم سلامي كلكم اناكنت أتراسل معكم من مسانجير وقد قلتم عني فاعزمعكم بجاعزت الحلم حلم حلم حلم حلم حلم اناحلمي عن أشتري بيت لأمي وأخواتي

    رد

    1. اناسيدمحمدإبراهيم نانئيا من موريتانيا وكنت كمان مشارك بلحلم معالأغا بلحلم إنشالله بيتحقق حلمي بلحلم بيتحقق كل حلامي بس نشوف لأمي سعيد وهاذ هوحلمي حلم إنشالله بتحقق كل حلامي وتحياتي يا أغا

  62. انا سيدمحمدإبراهيم نانئيامن موريتاني أرسل تحياتي لكم كنت أتراسل معكم من مسانجير وقدقلتم عني فاعز معكم بلحلم اناحلم حلم حلم حلم حلم

    رد

  63. انا سيدمحمد إبراهيم نانيئ من موريتانيا كنت برسل معكم رسأل من مسانجير وانتو قلتو رابح معاكم بلحلم بس لهلئ ماتوصلناوانا حلمي عني أشتري بيت لأمي وخواتي واللهي بحب فوز بلحلم كنت متعبع الخلاتكم مع الفعزين بلحلم وتمنيت وألته يلت لوكنت مكانهم والله

    رد

  70. حلم من صعيد مصر حلمى اكسب واحقق هذا الحلم من سوهاج حلمى اكسب واحقق هذا الحلم من سوهاج نفسى اكسب واحقق الحلم
    ت/009301271179005

    رد

  72. انا جتلي رسالة اني كسبت 100الف دوالار امريكي عاوز اعرف ده صح ولا غلط مع العلم اني بشترك في المسابقه ديه بقالي اربع سنين

    رد

  78. حلم من صعيد مصر حلمى اكسب واحقق هذا الحلم من سوهاج نفسى فى هذا الحلم لان محتاجة اوى لان محتاجه اجيب منزل لاهالى ت/009301271179005

    رد

  81. حلمي والله انا وعيال في مبلغ اشتري بيت واشيري سيار وسدد ديون على من سنه نصف واجيار في سنه رتبي شهر الايكفي مصاريف مدارس البنات ورتب وعندي اطفال فرجها على ديون تكفه تتوسل ثم تتوسل ثم تتوسل ثم تتوسل ثم تتوسل ثم تتوسل ثم تتوسل ابو اخوك محمد سعد محسن الدوسري من الدمام رقم جول ٩٦٦٠٥٣٧٨٦٣٩٢١اوجول

    رد

  83. على ابراهيم مهران من جمهورية مصر العربية اشترك فى الحلم على شان اربح مبلغ لكى اكوم بتصليح جمع بجورنا و عندى اثنين من اولادى عايذ اجوزهم يارب اكسب فى الحلم

    رد

  86. اسلام عليكم اخي مصطفى انا مشارك من عام الفين وتسعه ايلا حدك والان ولم اصل وانا ماهمني الجايزه بس اشتي العالم يدري بمصداقية القناه فقط لاغير اخي الغالي مصطفى

    رد

  87. السلام عليكم // لقد فزت في مسابقة حلم يوم 24 /2/ من الشهر الماضي ب500 الف دولار اعلن عنها ( مصطفى الاغا ) على شاشة m_bc ولم اتمكن من الدخول الى الموقع الالكتروني وارسلت كل المعلومات عن طريق المحادثة واحد الآن لم اتوصل باي شئ ماهو السبب؟؟؟؟؟؟!!!! دك

    رد

  95. لماذا لم تذكر الجزائر في مسابقة الحلم و كيف يستطيع مقيم في الجزائر المشاركة في المسابقة الحلم يا اخي مصطفى الاغا

    رد

  100. انا هيثم الكردي فزت بجائزة الشيك ١٠ آلاف دولار حلم دريم وانا رقمي ٠٩٣٠٩٩٤١٩٣٧٦٥ ولم احصل على شئ لانو المربع الاحمر لايستجيب لإدخال رقم الهاتف حتى ترسلوا رقم الشيك ارجوا المساعدة في ذللك ولكم الشكر

    ا

    رد

  101. نفسي افوز انا رغدة اسماعيل من مصر نفسي اسدد الديون واساعد زوجي وامي واخي واعيش ولادي حياة كريمه لان الحياه صغبه جدااااا

    رد

  103. حلم جميل لازلت لم استفق منه لانك يااغاوعدتني انك وضعت الشيك في حسابي بالبنك لكني لم اتوصل باي شيئ منذ15/02/2019

    رد

  104. حلم انا نفس افوز عشان اولادي سمير وايه حتي لو بشك بسط جدا لتغر حياة اولادي يا رب نفوز نقون سعيد بحلم

    رد

  106. الله اسهل كل الصعاب يارب ارجوكي هبة سالم محتجة اتعالج لي احضن طفل سعدوني ادخلوني ضمن المسابقة الله افرج عليك والله انا بكتوب هذا التعليق ودموعي نازلة .. انا من المغرب 0674292084

    رد

  111. لو سمحتم انا اشتركت في حلم وانا مقيم فى الامارات العربية المتحدة وأرسلت الرسالة علة الرقم 3636 هل هذا هوة الرقم الصحيح وشكرا واللة يوافق الجميع

    رد

  113. انا خوكم منصور / باب من موريتانيا : اب لاربعة ابناء اشارك معكم منذ خمس سنوات من مسابقات الحلم والشيك وفي بعض الاحيان استلف لعل وعسى ان يكون هناك نصيب وفي المقابل يقول لي الطرف الاخر لا تتعب نفسك لان الامر محسوم مسبقا ، ولا ابالي لان ايماني بالقضية وثقتي بالاخ الفاضل السيد مصطفى الاغى كبيرة ، لكن في هذه السنة فوجئت بتغيير كبير على مستوى نظام المسابقات وهو : 1- اسم موريتانيا ليس ضمن قائمة الدول المذكورة ، 2-الرقم الدولي المذكور حينما اتصل به لايرد فماهو ردكم على هذا المشكل مع العلم انني لست الوحيد الذي لديه المشكل للتذكير ولعلمكم انني قد وصلت الى 1000000 فرصة في مسابقة الحلم الماضية وحدها رقم هاتفي هو 0022246425767،ارجوا ان لا تخيبوا ظني بكم.

    رد

  115. من اليمن عبدالرحمن جازم نعمان عامر
    أسأل من الله أن يوفقني الجائزه النهائيه لمسابقة الحلم،لهذا العام وإن شاءالله يكن عام أغاث فيه….

    رد

  123. انا نورة من المغرب الشقيق اتمنى من الله ان يوفقني في هذه المسابقة لاحقق احلامي يارب. “استغفر الله”
    والله يوفقكم لفعل الخير

    رد

  137. احنا في الجزائر نحبك كثير مصطفى اﻻغا……..وينو رقم بلدي ….نريد ان نشارك مثل الجميع وبرسائل نصية مش اتصال لانو غالي كثيرا…

    رد

  147. ان وداد من المغرب حلمي بهده الجائزة كبير جدا إنشاء الله يتحقق حلمي للتحقيق احلام المسؤولين مني لأن حلمي مرتبط بتحقيق أحلامهم إنشاء الله

    رد

  148. أنا وداد من المغرب حلمي بهده الجائزة كبير جدا إنشاء الله يتحقق حلمي للتحقيق احلام المسؤولين مني لأن حلمي مرتبط بتحقيق حلمهم انشاء الله

    رد

    1. السلام عليكم أنا وداد من المغرب حلمي بهده الجائزة كبير انشاء الله يتحقق حلمي لتحقيق حلم الناس المسؤولة مني لأن حلمي مرتبط بتحقيق أحلامهم إنشاء الله يا رب

  153. ا27/01/2019 -02:50 الساعة
    انا امراةمتزوجة جزاءرية مغتربة انا امنيتي ان افرح عاءلتي،اطفالي وخاصة زوجي،تعبنا كتير انا وزوجي ودي لو اربح ولو القليل من المال لسد الدين،لأفرح زوجي الذي لطالما صبر عمله صعب وأخاف عليه وصحته تعبانة ،ودي كذلك ان اتصدق لاخواني و اخواتي المحتاجين الفقراء ديننا اوصانا،شكرا لقناة mbc على هذه الفرصة نحن كعرب ومسلمين نحتاج مثل هذه المسابقات وهذا السرور في قلوبنا التي تعبت من المآسي والحروب شكرا mbc

    رد

  154. عذرا انا من السودان مشاركه مع الاغا احلامه وشيكاته منذ اعوام طويلة ولكن ضاعت احلامى وطارت الشيكات بعيييييدة عنى ربنا كريم 0997825003

    رد

  155. انا من السودان مشتركه مع الاغا فى الاول من احلامه باسم ابنى وكان برقم زين وبعد سته من السنين برقم اريبا كما تسم فى السودان ومازلت مستمره وكان حلمى منزل اشتركت لاحد ما الاشتراك رفضنى ولكن مستمرة وشائله الامل وبكرة الاغا بحقق حلمى ولكن ما ادرى فى 2019 تنزلنى من سفينتك بخيبة املى والعالمى اخذ كل فلوسى لكن حنى العالمى حذف سمينك ابو العالم لان كل دول العالم عندك ودائما بتقول لا للتعصب نعم للاحلام

    رد

  161. الف مبروك عادة مسابقة الحلم لعام 2019 بجوائزة كتيرة واسال الله العظيم لي ولكم وللجميع المشاركين بالفوز
    000قوال معي اللهم سخر لي والى جميع خلقك الحظ العظيم الجميل بالدنيا والاخرة وجعلني من الفايزيين بالمسابقة

    امين امين امين يارب العالمي

    رد

  169. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا من باكستان بس مقيمة في ليبيا اكتر من مرا اشتركت في مسابقة الحلم بس مافي نصيب للفوز اريد رقم ليبيا لكي اشترك هذه السنة

    رد

  171. استاذة هبة سالم ارجو منك الرد بكل صراحة كان رقم موجود في اول يوم للمابقة وبعدين اتشال ليش؟هو نحن بنقدر نشارك بالرقم006909900رودي عليا وشكرا

    رد

  181. بسم الله الرحمن الرحيم لماذا مصطفي الأغا لا يجعل السودان ضمن المشاركييين في مسابقة الحلم ٢٠١٩ رغم أنه عنده ثلاثه شبكات ولماذا بكره السودان ممكن توضح السبب يا اغا لو سمحت وجزاك الله خير أرجو الرد على التعليق

    رد

  182. اتمنى ان أكون صاحبة الحظ هذه السنة،يتحقق الحلم حلمي..انا امال هدي من المغرب الشقيق رقم هاتفي هو 212770718811..لو عندي شك في مصداقية البرنامج ما كنت راسلتكم حظ طيب للجميع

    رد

  191. منذ ثلاثي سنوات وانا مشرك في كل مسابقات قناتكم الموقره ولاكن لم افز بي ش رظم اني شاركت كثرا واجبتو علي كل الأسئل ومازلت انتظر ولاكن هاذ ه سنه لم ترسل لنا رقم نشارك بيه معكم نحن هونا في مورتانيا 46950401
    حلم حلم

    رد

  193. عشر سنوات وانا ببعت رسائل كثيرة جدا وبجمع نقاط كثيرة جدا زلم افوز نهائيا وانا صابر لان الفرج جاى ان شاء الله

    رد

  194. الله المستعان دى السنة العاشرة ولم يحالفنى الحظ نهائيا مع انى لم اتوانى نهائيا عن ارسال الرسائل حلمى انى افوز واحس انى مش بينضحك علية الاف الرسائل بعتها بدون فايدة

    رد

  206. اذا كانت لكم المصداقية التامة وعدم الإنحيازلأي دولة ليش ماتحطوا رقم الجزائر ليش هذه العنصريةوبعدها تقولون أحنة عرب أخوة والله اليهود أصدق منكم وهم كذب اذا كان الفائز يستحق الربح لماذا تقطعون عنه الربح وتمدونها لي لايستحق والذليل الفائزة ألي كانت من الإمارات أليس الأحق إعطائها للمستحق بذل الكافي

    رد

  208. اكتب تعليقك هنا…اين رقم الجزائر لماذا هذه العنصرية والتفرقة بين البلدان من هنا يبذو لي المسابقة مشكوك فيها وليس لها اي مصداقية

    رد

  210. لماذا لا توجد أرقام للمشاركة من الجزائر حتى نتمكن نحن الجزائريون من المشاركة كباقي الأشقاء في العالم العربي لماذا لا يمكننا المشاركة برسالة قصيرة في مسابقة حلم 2019 ارجو اخذ تعليقي بعين الاعتبار وشكرا مسبقا

    رد

    4. اكتب تعليقك هنا… أين رقم الجزائر ارجو الرد علي لو سمحتم والتوضيح هل الجزائر بلد مسلم اوماذا وهل نحن من العرب اوماذا لماذا هذه العنصرية وتشتيت شمل الأمة العربية

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