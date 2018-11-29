متى سوف يتجه “معتز هوساوي” لاعب أهلي جدة للسفر للعلاج

يعتبر المدافع السعودي “معتز هوساوي”، لاعب نادي الأهلي السعودي، و لاعب المنتخب السعودي لكرة لقدم، فقد تعددت بطولات “هوساوي”، فقد حصل علي كأس ولي العهد السعودي عام (2014)، و دوري المحترفين السعودي (2015)، و كأس خادم الحرمين الشريفين (2016)، و أخيراً كأس السوبر السعودي، و منذ عام 2014 حتي 2017 كان له العديد من الظهور، فقد وصل لـ 118 مرة ما بين كأس الدوري، و كأس الملك، و كأس ولي العهد، وبعض المباريات الأخرى، في أسيا وغيرها، محققاً ما يعادل 12 هدف، و في يونيو 2018 تم ضمه إلى ” التشكيلة النهائية للمنتخب السعودي”، و قد شارك أيضاً، في مونديال كأس العالم بروسيا، رقم “هوساي” هو 25.

و قد تعرض اللاعب ” السعودي هوساوي”، بكتمه في صدره، أدت إلي تغيب اللاعب بفريقه، عن مباراته ضد فريق الحزم، مما جعل ” تركي آل شيخ”، يوصي بعلاجه خارج المملكة العربية السعودية.

و منذ فترة، تعرض اللاعب السعودي، إلي انسداد في الشريان الرئوي، أدي إلى تغيبه عن فريقه لمدة 3 شهور، و لكن بعد أستقرار حالته الصحية، سمح الجهاز الطبي، لهوساوي بالسفر، خارج المملكة العربية السعودية، إلى أوروبا ، لاستكمال علاجه على أيدي الأطباء المختصين، و من المتوقع أنه سوف يغادر خلال الأيام القادمة، وقد قام النادي الأهلي بإنهاء إجراءات السفر، حتي يتسنى لللاعب السفر، والاطمئنان على حالته الصحية، و لم يُعلن النادي، عن موعد رجوعه بعد، متمنين من الله عز وجل له الشفاء العاجل، بإذن الله.