ما هى مطالب «الأمن العام» من المواطنين فى السعودية

طالبت إدارتي الأمن العام والمرور التابعة لوزارة الداخلية فى (المملكة العربية السعودية) من ضيوف الحرمين والمواطنين استخدام مسارات بديلة أيام 23 و24 و25 رمضان، وذلك خلال انعقاد القمتين (الخليجية والعربية الطارئة).

كما ناشد اللواء محمد بن عبدالله البسامي (مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور)،تعاون الجميع لإنجاح القمتين وتجنب الطرق المخصصة للضيوف واختيار طرق بديلة.

واضاف اللواء محمد بن عبدالله البسامي خلال تصريحات لقناة «العربية»: نهيب بالجميع التعاون الجاد مع رجال الأمن في محافظتي جدة ومكة المكرمة، وأيضًا المنطقة المركزية حول الحرم المكي الشريف، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من الطرق خُصصت لتحركات الضيوف على مدى الأيام الثلاثة المقبلة، 23، و24، و25.

كما طلب البسامي الابتعاد عن طرق (الملك، والأندلس، وجسر الخير) في جدة،أيضًا طرق (الدائري الثالث، والعزيزية، وأنفاق السد من الجهة الشرقية) في جدة،وستخدام المسارات البديلة،وقال انهم سيعملوا على تقليل مرور السيارات الصغيرة اعتبارًا من يوم الثالث والعشرين من شهر رمضان،وعلى المواطنين والزوار الذهاب إلى محطات النقل العام، لاستقلال المركبات من هناك.

﻿واختتم تعليقه،بالقول: لنا تجربة مع كافة أطياف المجتمع والزوار والمعتمرين، بالتعاون الجاد، والمساهمة في الترتيبات، والتي ستكون على مستوى تطلعات جميع الجهات المشاركة إن شاء الله.

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