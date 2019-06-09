مؤشر الأسهم السعودية يحقق مكاسب تفوق 11% بختام تعاملاته

سوق الاسهم السعودية، ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية “تاسى”، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.15% رابحا عدد 182.74 نقطة ليغلق عند مستوى 8699.22 نقطة، وقد سجل المستثمرون الأجانب أضخم مشتريات صافية في تاريخهم على الإطلاق في سوق الأسهم السعودية بنحو 17.6 مليارات ريال خلال مايو الماضي، وذلك بعد مشتريات إجمالية بقيمة 51.2 مليار ريال مقابل مبيعات بنحو 33.6 مليار ريال، وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 99.7 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 171 شركة، فيما تراجعت 12 شركة، وتعد ترقية الأسهم السعودية لمؤشرات مورجان ستانلي هي الأهم على الإطلاق بين مؤشرات الأسواق الناشئة الأخرى، مثل فوتسي وستاندرد آند بورز.

وقال رئيس تطوير الأعمال الإقليمية و التسويق والاتصالات في سدكو كابيتال، عبد الوهاب عابد، في مقابلة مع “العربية” إن التدفقات النقدية من الصناديق المستثمرة في الأسواق الناشئة هي التي دعمت مكاسب مؤشر سوق الأسهم السعودية بقوة خلال العام الحالي، وأشار إلى تدفقات بقيمة 8 مليارات دولار جراء ترقية الأسهم السعودية على مؤشرات الأسواق الناشئة، ثم تراجعت الأسهم لأسباب متعددة.

وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.32%، يليه قطاع النقل بنسبة 4.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.48%، أعقبه قطاعى التأمين والسلع الرأسمالية بنسبة 2.23،%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.90%، كانت جلسة 28 أيار (مايو) الماضي قد شهدت قيمة تداولات تاريخية بلغت 28.7 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى منذ 13 أيلول (سبتمبر) 2006، حيث بلغت حينها 29.8 مليار ريال، منها 7.5 مليار ريال خلال جلسة التداول العادية بدون فترة المزاد، فيما بلغت قيمة تداولات فترة المزاد نحو 21.3 مليار ريال.

وجاء سهم “الجماعى” على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تليه أليانز إس إف بنسبة 9.75%، ثم مسك بنسبة 6.20%، فيما تصدر سهم “ساكو” القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.44% ثم الغاز بنسبة 0.86%، ثم معادن بنسبة 0.42%، وحقق مؤشر الأسهم السعودية مكاسب تفوق 11% منذ بداية العام الحالي.

وقال عابد إن مؤشر السوق حقق ارتفاعاً بنسبة 20% حتى 30 أبريل الماضي، ثم عاد وانخفض لعوامل عديدة واستأنف رحلة الصعود في الوقت الحالي، وذكر أن من بين أسباب التراجعات التي مني بها سوق السعودية هو عمليات جني الأرباح التي أعقبت الصعود القوي المرافق للدخول على مؤشرات الأسواق الناشئة، يأتي ذلك، بعد أن كانت شركة السوق المالية السعودية “تداول” قد أعلنت مد فترة المزاد إلى 20 دقيقة يوم 28 أيار (مايو)، وذلك مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وتنفيذ صفقات الشراء والبيع بنسبة 50 في المائة من قيمة السوق السعودية في مؤشر MSCI.

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