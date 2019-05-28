كيف اعرف متى تنزل “المقطوعة” موعد نزول الدفعات الجديدة واعانة شهر شوال 1440

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإيداع كافة المبالغ المستحقة لكل الأسر التي تنطبق عليها كافة الشروط في حسابتهم البنكية بطريقة مباشرة جدا، بلغ حجم هذه المبالغ ألي 200 مليون ريال سعودي، كما وضح الدكتور إبراهيم الشافي وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كل هذه المساعدات والمبالغ من اجل تحسين الظروف المعيشية لكل الأفراد داخل المملكة، وهذه نظرة جيدة من اجل رؤية المملكة 2030 القادمة ومن اجل تخفيف الأعباء علي جميع الأسر الأشد فقرا واحتياجا ولكل المطلقات والأرامل ولمن لا يملك دخل أو لمن هم دخلهم الشهري اقل من الحد الموضح في المقطوعة بالنسبة لعدد أفراد الأسرة ومستوي الدخل الخاص بها.

كيف اعرف متى تنزل المقطوعة

جميع الأسر التي قدمت علي المقطوعة خلال الموقع الإلكتروني يمكنهم معرفة متي تنزل المقطوعة من خلال الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والضغط علي رابط الاستعلام عن المقطوعة وعمل استعلام عن المقطوعة برقم الهوية وإدخال رقم المرور وإدخال الرمز المرئي ثم الضغط علي الدخول، يمكنكم معرفة كافة المعلومات وميعاد صرف المقطوعة، وهناك طريقة أخري من افضل الطرق للاستعلام عن المقطوعة هي الاتصال علي رقم الخط الساخن 19911.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

تم تخصيص هذا الرقم من اجل الرد علي جميع الاستفسارات والشكاوى ومن اجل البث في الطلبات المؤجلة وإبلاغ المواطنين بميعاد صرف المقطوعة، ويتم عمل الاستعلام عن المقطوعة من خلال رابط الاستعلام عن المقطوعة بشكل سهل، كما يجب تعديل وتحديث البيانات بشكل مستمر وعند ميلاد احد الأبناء أو تغيير محل السكن والإقامة وأيضا عن عند تغيير الدخل الشهري.

مقطوعة شهر شوال

مقطوعة شهر شوال، أعلنت وزارة العمل عن إيداع مبلغ 2.13 مليار ريال سعودي لمعاشات الضمان وبدل غلاء معيشة عن شهر شوال القادم. معاشات الضمان هذه المبالغ والمساعدات المقطوعة النقدية لأجل الغذاء ومن اجل تسديد جزء من فواتير الكهرباء، وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية. وهذا ما ورد عن الضمان الاجتماعي. كما قال وكيل وزارة الضمان الاجتماعي “المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك” بخصوص هذه المبالغ إن تقديم موعد صرف المعاشات جاء مراعاة لاحتياجات المستفيدين والتزاماتهم المادية بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومن اجل أدخال البهجة عليهم.

اسرع طريقة لعمل استعلام عن المساعدة المقطوعة شهر شوال 1440

يجب الدخول علي موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. كتابة رقم السجل المدني ورمز التحقق. علي كلمة عرض المعلومات عن المقطوعة شهر رمضان الجاري. تظهر جميع البيانات الخاصة بالاستحقاق الجاري. الاتصال علي الخط العاجل 19911 للرد علي جميع الاستفسارات.

← إقرأ أيضاً: