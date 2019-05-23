كيف احسب نقاطي في جدارة 1441 وطريقة حساب نقاط المفاضلة jadara 

اعرف كيف احسب نقاطي في جدارة 1440-1441 لمن تقدم الى مفاضلة القبول، واليكم شرح طريقة حساب نقاط مفاضلة جدارة الخدمة المدنية، لتوضيح طريقة القبول في الوظائف وحساب المعدل وبالتالي الترشيح لشغل الوظائف، وخاصةً راغبي التقديم على الوظائف التعليمية أو الوظائف الإدارية المتاحة في القطاعات الحكومية، التي تعلن عن شغلها وظائفها من خلال تسجيل الدخول على منصة جدارة، وهنا تكون نقاط الجدارة أحد الأساليب المتبعة في المفاضلة بين المتقدمين أو المتقدمات للفوز بتلك الوظيفة لتحديد من هو الأفضل من بين المترشحين والمترشحات.

عناصر المفاضلة أحد العوامل التي تدخل في حساب معدل القبول لشغل الوظيفة الحكومية من بين المتقدمين أو المتقدمات، بجانب المؤهلات العلمية والتخصصات والخبرات إن نص الإعلان الوظيفي على ذلك، وفق ما يعلن عنه من ضوابط وشروط شغل الوظيفة الحكومية، بما ينعكس على تحقيق العدالة في الإختيار للكفاءات المتميزة، ولكن يكثر الاستفسار من المتقدمين أو المتقدمات على الوظائف التعليمية أو الإدارية او الصحية، حول كيف احسب نقاطي في جدارة الخدمة المدنية، والعوامل المؤثرة في حساب نقاط المفاضلة.

شرح كيف احسب نقاطي في جدارة

وضعت وزارة الخدمة المدنية العناصر والمعايير التي تبنى عليها آلية أو طريقة حساب نقاط المفاضلة في نظام جدارة، وهو ما يتم مراجعته من آن لأخر بهدف تحقيق التوازن والعدالة في الترشيح، وحول شرح كيف احسب نقاطي في جدارة وحساب نقاط المعدل أو درجات المتقدم او المتقدمة على حسب نوع المفاضلة وعناصرها والشرائح المستهدفة، وسنوضح لكم طريقة حساب نقاط المفاضلة بشكل عام والتي يمكن التعرف عليها كذلك من خلال حساب المستخدم في جدارة الخدمة المدنية عقب ظهور نتائج الترشيح.

المجموع الكلي لحساب نقاط المفاضلة هو 100 جردة، وهناك شريحتين في طريقة الحساب وفق طبيعة الدرجة الوظيفية والمؤهل، وبصفة عامة يكون حساب نقاط المفاضلة مبني على ثلاثة عناصر أساسية هي:

النسبة المئوية 40% من الدرجة.

اختبار قياس 40% من الدرجة.

أقدمية التخرج 20%.

وكمثال حول طريقة حساب نقاط المفاضلة جدارة.

وكما أشرنا أنه يتم وضع تلك المعادلات الحسابية مع شرح وافي في حساب المستخدم لمعرفة كيفية احتساب نقاط الترشيح.

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