كيف أعرف متى تنزل المساعدة المقطوعة 1440 برقم الطلب

ننشر إليكم اليوم عبر نجوم مصرية شرح كيف أعرف متى تنزل المقطوعة، حيث يستفيد عدد كبير من المواطنين السعوديين من المساعدة المقطوعة والتي تكون تحت رعاية الضمان الاجتماعي، وتُصرف هذه المقطوعة للمواطنين محدودي الدخل في إطار المساعدة في الحياة المعيشية وتحسين ظروفهم.

كيف أعرف متى تنزل المساعدة المقطوعة؟

حيث أتاح الضمان الاجتماعي رابط الموقع الإلكتروني للاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، دون الذهاب إلى مقر الضمان أو مغادرة المنزل، ويمكن معرفة قيمة المقطوعة عن طريق الولوج إلى الموقع، ثم إدخال رقم الهوية الخاصة، وإدخال كلمة المرور، والتحقق من الرمز المائي الظاهر أمامك، وبالتالي يمكنك الآن معرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة وقيمتها لكل الأشهر.

التقديم على المساعدة المقطوعة 1440

ويذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد خصص رابط للاستعلام عن التقديم على المساعدة المقطوعة 1440، من أجل توفير الوقت والجهد على المواطنين السعوديين وعدم الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات الضمان الاجتماعي، ومن خلال هذا الرابط يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة وطلب التقديم على المقطوعة والاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة

أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

لا يتجاوز الراتب الشهري الحد الذي يمنع الحصول على المساعدة المقطوعة.

أن يكون المتقدم من نفس منطقة المكتب المُقدم فيه.

إحضار سجل العائلة للمتقدم.

إرفاق مشهد بالراتب الخاص بك.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب

أولا عليك الاتصال بأحد الأرقام التالية لأخذ رقم الطلب الخاص بك:

من الخط الأرضي على 8001222777.

ومن الهاتف المحمول على 0112915500.

ثانيا بعد الاتصال يجب إدخال رقم السجل المدني، ثم الضغط على رقم 2، للاستعلام عن البرامج المساندة، وللاستعلام على المساعدة المقطوعة اضغط على رقم 1، وبعد ذلك سوف يتم سماع رقم الطلب الخاص بك، ولابد من تدوينه للاستعلام عن المقطوعة به.

ثالثا يجب الدخول إلى رابط الاستعلام المباشر عن المساعدة المقطوعة، وإدخال السجل المدني ثم رقم الطلب الذي تم الحصول عليه، والحصول على كافة البيانات الخاصة بطلب المقطوعة الخاصة بك.

صرف المساعدة المقطوعة شهر ربيع الأول 1440

ومن المنتظر أن يتم صرف المساعدة المقطوعة للمواطنين الموجودين بقوائم الانتظار، وهم من يشكلون دفعة شهر ربيع الأول 1440، ومن المنتظر أن يتم صرف الدفعات بداية الأيام الأولى من شهر ربيع الأول من خلال حسابات المستفيدين البنكية

موعد صرف المساعدة المقطوعة 1440 ربيع ثان

من المنتظر أن يتم صرف مبالغ المساعدة من قِبل الضمان الاجتماعي للمسجلين على قوائم الانتظار بناءً على أليات محددة،على أن يتم صرف المساعدة للمتقدمين من تاريخ 17 شوال 1438 حتى المتقدمين إلى 10 ذو القعدة 1438، وذلك بداية من شهر ربيع ثان 1440.

مستحقي الحصول على المساعدة المقطوعة

وقد حددت الدولة بعض الفئات المستحقين للحصول على الدعم المقطوع وهم كالتالي: