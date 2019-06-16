كيفية الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة بالسعودية

يمكن الاستعلام عن طريقة نقل كفالة عامل وافد من خلال استخدام رقم الإقامة عن طريق مكتب العمل، أو الموقع الرسمي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، حيث يبحث الكثير من الوافدين من مختلف الجنسيات عن ماهية الخطوات الصحيحة لنقل الكفالة لعامل وافد بشكل إلكتروني عبر الانترنت، ومعرفة عدد مرات نقل الكفالة عبر وزارة العمل لمعرفة واستعلام اسم الكفيل.

خدمة الاستعلام عن نقل كفالة وافد

عن طريق رقم الإقامة لعامل وافد يكون متاحاً لفئات المغتربين بالمملكة معرفة اسم الكفيل، أو التعرف على الشروط والخطوات اللازمة لنقل الكفالة الكترونيا بعد أن قامت وزارة العمل السعودية بإنشاء منظومة الكترونية تكون محكمة الإعداد تختص بأمور الوافدين والمقيمين على أراضيها، لهذا أطلقت البوابة الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية حتى يتاح الحصول على كافة المعلومات التي تساعد على نقل الكفالة.

من خلال الدخول مباشرةً لموقع أبشر الإلكتروني المخصص من الداخلية السعودية، يستطيع المواطن أو المقيم الحصول على كل البيانات التي يحتاج إليها عن الكفيل، وذلك برقم الإقامة أو رقم الجواز في حال كان المستعلم لديه حساب على بوابة أبشر.

وزارة العمل بوابة الخدمات الالكترونية

تعد بوابة الخدمات الالكترونية أكثر الأنظمة أهمية في خدمات الاستعلامات الالكتروني، حيث يوفر على العامل الوافد العديد من الإجراءات الروتينية الحكومية لتخليص الأوراق والمعاملات، فيقوم بإنجازها الكترونيا بدون الحاجة لزيارة الفروع والجهات الحكومية للحصول على المعلومات، أو إنجاز التعاملات.

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