تقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، خدمة التأمينات الاجتماعية للمواطنين السعوديين المتقاعدين بالمعاش، ومن خلال هذه الخدمة يتم تقديم العديد من المزايا لأصحاب المعاشات، وذلك بعد تطابق شروط مؤسسة التأمينات الاجتماعية على المشترك، وسوف نستعرض لكم كيفية الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن التأمنيات الاجتماعية

يستطيع المواطن السعودى المشترك فى برنامج التأمينات الاجتماعية، الاستعلام برقم الهاوية الخاصة به عن كافة مستحقاته من برنامج التأمينات، مثل القيمة المالية للراتب الذى يستحقه ومدة الاشتراك الخاص بصاحب المعاش، وذلك عبر الموقع الالكترونى الرسمى الخاص بمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

شروط التسجيل

وضعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية الشروط الواجب توافرها فى المواطن السعودى الراغب فى تسجيل مدة خدمته فى برنامج التأمينات، وذلك من أجل أن يحصل المواطن على معاش التأمنيات، وهذه الشروط تسهل على مؤسسة التأمنيات مراجعة وقبول طلبات المتقدمين وهذه الشروط هي:

أن يكون سن المتقدم بطلب الاشتراك لا يتجاوز 59 عاماً.

التأكد من عدم حصول المشترك على معاش أو مكافأة تخص هذه المدة.

الـتأكد من عدم حصول المواطن الراغب فى الاشتراك على معاش عن مدة العجز، وبأن تكون مدته فى معاش التأمنيات لا تقل عن 12 شهر.

خطوات الاستعلام عن راتب التأمينات الاجتماعية

بعد الدخول على الرابط الرسمى للتأمينات، قم بتسجيل الدخول وتسجيل الرقم السرى واسم المستفيد من الخدمة.

ثم قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن الراتب.

وبعد ذلك تقوم بتسجيل الوظيفة، وبعدها تقوم بالضغط على أيقونة “عرض”، وبعد ذلك سوف تظهر أمامك كافة المعلومات الخاصة بالراتب.

كيفية الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية