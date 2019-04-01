رابط نظام نور لتسجيل طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي .. نظام نور 1440

كشف درجات نظام نور برقم الهوية مخصص للاستعلام عن نتائج الطلاب للثلاث مراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية فيمكن جميع طلاب المملكة العربية السعودية من الاستعلام عن نتائجهم بخطوات بسيطة عبر موقع Noor المركزي وقد وفرت وزارة التعليم نظام نور لنتائج الطلاب لتوفير سبل الراحة والدعم المستمر لإبنائها، وجعلت نظام نور بالهوية الوطنية فقط لكى تجمع بين السرية والآمان والسهولة للحصول على النتائج من خلال موقع نور كما أن نظام نور يهدف إلى النهوض بالمنظومة التعليمية وفق أسس حديثة مناسبة للعصر التكولوجي، فمن خلال رابط نور بالهوية يحصل الطلاب على نتائج الفصل الدراسي الأول دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الوزارة أو المدارس، ونقدم في هذا الموضوع رابط نور للنتائج بالسجل المدني خلال السطورالقادمة.

كشف درجات نظام نور برقم الهوية

صمم نظام نور بالهوية الواطنية فقط للتيسير على الطلاب كما ذكرنا، كما يوفر العديد من الخدمات التكنولوجية الحديثة كالاتي:

نظام نور يمكن ولى الأمر من متابعة دورية للطالب عن طريق عرض تقاير مستمرة عن المستوى الدراسي والأنشطة التى يمارسها الطالب.

موقع نور يوفر النتائج الشهرية ونتائج نهاية الفصل العام الدراسي الطلاب للثلاث مراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية عبر رابط موقع Noor المركزي

يوفر نظام نور التعليمي خدمة تسجيل بيانات الطلاب الجدد في المرحلة الابتدائية.

يساعد موقع نور المعلمين والمعلمات الراغبين الحصول على وظائف خالية بمجال التعليم.

يعرض نظام نور كافة التعليمات التى تصدرها الوزارة .

رابط نور للنتائج بالسجل المدني

يستطيع الطلاب من مختلف إرجاء المملكة الحصول على نتائج الثلاث مراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية من خلال رابط نور بالهوية

حيث تكون النتائج متاحة عن نظام نور بدون سري بمجرد إدخال رقم الهوية فقط ورمز التحقق كخطوة أمنية تفتح نافذة جديدة بها النتيجة.

وجاري البحث حاليًا على رابط نظام نور بالهوية الوطنية فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب للثلاث مراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية عبر موقع Noor المركزي كما يمكن للجميع تسجيل الدخول على موقع نور للاستفادة من الخدمات السابق ذكرها.

اعتمدت منذ قليل نتيجة ودرجات المرحلة المتوسطة علي نظام نور 1440 وأصبح الآن بإمكانكم الاستعلام عنها من خلال الرابط الرسمي لموقع نظام نور .

بعد الدخول إلي الموقع الرسمي لنظام نور عليكم اتباع الخطوات التالية: