كشف أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1441 بوابة جدارة تسجيل الدخول

وزارة التعليم السعودية تطلق كشف أسماء المرشحين للوظائف التعليمية لعام 1441 عبر نظام جدارة، حيث قامت الوزارة بدعوة 10326 مرشحة ومرشحًا لمطابقة الوظائف التعليمية، لمطابقة بيناتهم مع وزارة الخدمة المدنية، اعتباراً من يوم الأحد المقبل 13 شوال 1440 حتى يوم الاربعاء 16 شوال 1440، لذا نرفق كشوف مرشحي جداره للتوظيف، وكيفية الاستعلام عن قبول شاغلي الوظائف التعليمية خلال بوابة الخدمات الإلكترونية جداره.

كشف أسماء المرشحين للوظائف التعليمية

وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم بالسعودية طالبت المرشحين والمرشحات من منسوبي التعليم، إحضار مجموعة من الأوراق والمستندات الثبوتية المشروطة لإتمام عملية القبول على الوظائف التعليمية المعلن عنها، وهي:

إحضار البطاقة الوطنية (الأصل).

تقديم شهادة التخرج وأن يكون موضح بها النسبة المئوية للتقدير بالتفصيل، وأيضًا موضحًا بها التاريخ الخاص بالتخرج وكشف الدرجات.

احضار وثيقة من لجنة المعادلات بالوزارة التعليمية السعودية مع إرفاق مفاتيح المعدل، للمرشحين والمرشحات الحاصلين على الشهادات من خارج أراضي البلاد السعودية.

أما بالنسبة للمرشحين والمرشحات الحاصلين على مؤهلات الدبلومات التربوية عليهم تقديم الوثيقة الخاصة بالدبلوم العام للتربية “ذلك فقط فى حالة كان المرشح أو المرشحة حاملًا لشهادة غير المؤهل التربوى”.

بالإضافة إلى ضرورة إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة لجميع المتقدمين والمتقدمات الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة.

كما أعلنت الوزارة بتشديدها على إحضار المستندات المطلوبة، وأن تكون مستوفية لجميع المكونات النظامية (الأصل منها)، أما فى حالة عدم المطابقة سوف يتم تجاهل النظر فى الطلب الخاص بالمرشحة أو المترشح.

بوابة جدارة للتوظيف تسجيل الدخول

أوضحت وزارة الخدمة المدنية ممثلةً في جدارة الوظائف التعليمية أيضًا أن دعوة المطابقة للمرشحين والمرشحات، لا تعني أبدًا الترشيح النهائي للوظائف التعليميه 1441، مؤكدةً أن عدم حضور المراجعة فى الفترة الخاصة بها سيتم اعتبار ذلك عدولًا من المرشحات والمرشحين عن رغبتهم بالوظائف التعليمية التي تم الإعلان والتقدم إليها.

يذكر أنه مسبقاً أعلنت وزارة التعليم السعودية عن وظائف تعليمية شاغرة بلغ عددها (10456) وظيفة تعليمية للرجال والنساء، ويمكن للجميع الإطلاع على كشف أسماء المرشحين للوظائف التعليمية برقم الهوية عبر بوابة نظام جدارة.

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