قياس النتائج برقم الهوية… اعلن المركز الوطني للقياس عن ظهور نتيجة القدرات 1440

قياس النتائج برقم الهوية، أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم داخل المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 28 مايو، عن ظهور نتائج اختبار التحصيل الدراسي لطلاب الثانوية العامة. يمكنكم الآن الدخول علي موقع قياس للنتائج والاستعلام عن النتائج برقم الهوية. ومن المعروف أن برنامج واختبار قياس يقوم بقياس وتحصيل الطالب في المرحلة الثانوية في مواد محددة، وتشمل هذه الاختبارات أسئلة التحصيل الدراسي والمقررات في الصفوف الثلاثة من مرحلة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية (العلمي). يتم أضافه الدرجة الأعلى في الاختبارات ويمكنكم معرفة النتائج أيضا عن طريق الاستعلام عن النتائج عن طريق الجوال.

قياس النتائج برقم الهوية

بالنسبة للعلمي يتم الاختبار وقياس الفهم والتحليل في المواد العلمية مثل الأحياء والكيمياء والفيزياء وأيضا الرياضيات. أما بالنسبة للشعبة الأدبية القسم النظري يتم الاختبار والقياس في مواد الحديث والثقافة الإسلامية، التوحيد، الفقه، النحو والصرف، البلاغة والنقد، الأدب، التاريخ، الجغرافيا، التحفيظ. وأضافه الدرجة ألأعلي في الاختبار إلي مجموع الثانوية العامة يأتي هذا في أطار برنامج شامل وكامل من اجل تطوير التعليم والمنظومة التعليمية داخل المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي وفي المستقبل القريب. لعمل استعلام عن نتائج التحصيلي ونتائج قياس يمكنكم الدخول إلى موقع قياس والمركز الوطني للتعليم العالي وتسجيل الدخول برقم الهوية أو تسجيل الدخول برقم السجل المدني والضغط علي عرض النتائج سوف تظهر النتائج بسرعة وصحيحة. كما هنئت وزارة التربية والتعليم الطلاب المتفوقين والحاصلين علي اعلي الدرجات متمنية لهم دوام التوفيق في المستقبل القريب أن شاء الله.

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