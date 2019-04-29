“قطار الحرمين السريع” يسير رحلات يوميه بين “مكه”و”المدينه”

تسهيلا من الحكومه السعوديه ‘ لتسهيل عمليه نقل المعتمرين ‘سوف يسير قطار الحرمينالسريع رحلات اضافيه بين مكه والمدينه ‘ علي ان يكون ذلك طيله ايام الاسبوع خلال شهر رمضان ‘ وبدايه من 6 مايو المقبل .

-حيث اوضحت اداره القطار ان هذه الخطه تأتي ضمن خطط قطار الحرمين الاستراتيجيه ‘ والتي تستهدف إعاده جدوله رحلات القطار بحسب المواسم ‘ تلبيه للطلب المتزايد خلال اوقات معينه .

جدول رحلات القطار خلال الشهر المبارك :

سعر تذكره القطار خلال الشهر المبارك :

خط السير الأعمال الاقتصاديه مكه المكرمه – المدينه المنوره 50 40 جده – المدينه المنوره 210 125 مطار الملك عبدالعزيز – المدينه المنوره 200 120 مدينه الملك عبدالله -المدينه المنوره 150 100

ايهما افضل قطار الحرمين أم السياره:

– يجب التنويه في البدايه ان لكل شخص افضليه , فهناك من يفضل السياره وهناك من يفضل القطار.

– ويجب العلم ان تغيير خطه قطار الحرمين خلال شهر رمضان المبارك ‘ هو “تغيير استثنائي” لشهر رمضان فقط قامت به اداره قطار الحرمين لتيسير الأمور علي المعتمرين في عمليات النقل داخل السعوديه .

– والاسعار الموضحه اعلاه قد تختلف إختلاف طفيف حسب الظروف ولكن الارجح انها اسعار ثابته.

– وفيما يخص الافضليه بين القطار والسياره ‘ وايهم افضل لك ‘ اذا اردت الذهاب إلي المدينه فهذا امر تستنتجه انت من خلال المقارنه بين عامل الوقت وعامل المال ‘ فمن خلال اطلاعنا علي تعليقات إهل السعوديه داخل موقع اداره قطار الحرمين قد استنتجنا الآتي :

– اذا كنت ممن يهتمون بعامل الوقت اي السرعه ولا يفرق معك المال فحين إذا تكون السياره افضل لك من القطار.

– اما اذا كنت تهتم بعامل المال ولاتهتم بعامل الوقت فحين اذا يكون القطار افضل لك من السياره لان تكلفته الماليه اقل .

(مقدم لكم من من موقع نجوم مصريه)

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