قرار وزارة العمل السعودية الجديد بشأن توطين 12 نشاطاً في منافذ البيع وموعد التطبيق

ننشر لحضراتكم قرار وزارة العمل السعودية الجديد فيما يتعلق بالتوطين، حيث أصدر الدكتور علي بن ناصر الغفيض وزير العمل والتنمية الاجتماعية قراراً يتعلق بتوطين العمل وقصره علي المواطنين السعوديين والمواطنات السعوديات في منافذ البيع بعدد من الأنشطة التجارية، وقد تم تحديد الأنشطة المراد توطينها، كما حدد الغفيض أيضاً موعد تطبيق قرار الوزارة، ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق المرحلة الثانية اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 9 نوفمبر 2018، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار الجديد الصادر عن وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، وفي نهاية الموضوع ننشر أخر المستجدات حول توطين منافذ تأجير السيارات والأنشطة الأخرى.

قرار وزارة العمل السعودية الجديد

أعلنت وزارة العمل السعودية عن قصر العمل في عدد 12 نشاطاً علي مواطني المملكة من الرجال والنساء، ويتعلق هذا القرار بمنافذ البيع، وحددت الوزارة بداية العام الهجري الجديد 1440 موعداً لبدء تطبيق بعض الأنشطة، ليتوالى تطبيق التوطين علي 12 نشاطاً بشكل تدريجي وعلي ثلاث مراحل، والهدف من ذلك هو تمكين المواطنين والمواطنات من إيجاد فرص جيدة للعمل في القطاع الخاص ورفع معدل المشاركة بهذا القطاع.

وعن الأنشطة التي تم الإعلان عن توطينها بدءاً من العام الهجري المقبل، فقد كشف قرار وزارة العمل السعودية عن بدء توطين العمل في محلات السيارات والدراجات النارية، محلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، محلات الأواني المنزلية، في تاريخ 1 محرم 1440هـ.

والبدء في توطين العمل بمحلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، محلات الساعات، محلات النظارات، في تاريخ 1ربيع الأول 1440هـ، وأخيراً البدء في توطين العمل في محلات الأجهزة والمعدات الطبية، محلات مواد الإعمار والبناء، محلات قطع غيار السيارات، محلات السجاد بجميع أنواعه، محلات الحلويات بالمملكة العربية السعودية في تاريخ 1 جمادي الأولي 1440هـ ضمن قرار وزارة العمل السعودية اليوم.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

تعمل وزارة العمل السعودية علي توفير العمل المناسب والحياة الكريمة لموطني المملكة، من خلال عدد من البرامج التي تطلقها الوزارة مثل برنامج المساعدة المقطوعة الذي يقدم للمواطنين المستحقين والمستوفين لأهلية الاستحقاق، مبالغ من المال من أجل حماية الفئات الضعيفة من غلاء الأسعار، وتقديم برنامج المعاش الضماني أيضاً، بالإضافة إلي برنامج حساب المواطن الذي تم إنشاؤه بغرض تجنب الآثار الاقتصادية المحتملة والناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية، واليوم تعلن الوزارة علي قصر العمل في 12 نشاطاً بالمواطنين والمواطنات فقط.

وصرحت الوزارة علي ضرورة الالتزام بقرارات التأنيث فيما يتعلق بالأنشطة والمحلات التي صدر قراراً بتأنيثها، كما يتم تطبيق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة علي المواطنين والمواطنات علي كل من يخالف هذه القرارات، وسوف يتم تطبيق قرار وزارة العمل السعودية الخاص بتوطين إثني عشر نشاطاً بمنافذ البيع في المواعيد المحددة سلفاً، ويمكنكم التعرف عليها من خلال الصورة التالية.

تحديث: صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأن قرار التوطين يتضمن تقديم التدريب اللازم لتوطين الأنشطة المستهدفة، إلي جانب الدعم الفني والتمويلي للمواطنين السعوديين والمواطنات ممن يرغبن في العمل الحر، وسيتم العمل علي تحقيق الموائمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل من خلال إقامة ملتقيات وظيفية، ويأتي قرار وزارة العمل السعودية الجديد ضمن سلسلة قرارات تتضمن توطين بعض الأنشطة علي المواطنين والمواطنات، لتوفير فرص عمل مناسبة لهم.

تحديث: تم التأكيد من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية علي بدء توطين وقصر العمل بمنافذ تأجير السيارات بالمملكة العربية السعودية علي المواطنين السعوديين اعتباراً من تاريخ 1 رجب 1439هـ، وسيتم فرض غرامات نقدية تتعدد بتعدد العاملين غير السعوديين ممن يشتغلون الوظائف المقصورة علي المواطنين فقط، وسيتم مضاعفة الغرامات المالية في حال التكرار، لذلك تهيب الوزارة بالجميع بأن يتم تنفيذ قرار وزارة العمل السعودية فيما يتعلق بالتوطين لكافة الأنشطة المعلن عنها.

توطين منافذ تأجير السيارات

أعلنت وزارة العمل عن البدء في تطبيق قرار توطين منافذ تأجير السيارات وقصر العمل بها علي المواطنين السعوديين فقط غداً الأحد الموافق 18 مارس 2018، وسوف يتم رصد المنشآت المخالفة للقرارات المتعلقة بالتوطين من خلال فرق التفتيش المشتركة، وسيتم فرض غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال العاملين في الوظائف المقصورة علي السعوديين، وفي حال تكرار هذه المخالفة، فسوف تتضاعف الغرامة المالية.

في #بدجت_السعوديه نؤمن بأن توطين و سعودة الوظائف هي خيارنا الأفضل .. دعما لوطننا وأبنائنا وإقتصادنا.#منافذ_تأجير_السيارات@MLSD_SA pic.twitter.com/R3bSm4PVbL — بدجت السعودية (@BudgetSaudi) March 17, 2018

وقد أتاح صندوق التنمية البشرية هدف من خلال برنامج دروب للتدريب الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للبرنامج عدد 7 دورات تأهيلية تدريبية بشكل إلكتروني للمواطنين الراغبين في العمل بمنافذ تأجير السيارات، وعن المهن المشمولة في قرار وزارة العمل السعودية المتعلق بتوطين منافذ السيارات، فيشتمل علي المحاسبة، الإشراف، المبيعات، الاستلام، التسليم.

تحديث 5 سبتمبر 2018: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن دخول عدد من قرارات التوطين الخاص ببعض المهن بالمملكة، حيث سيتم دخول المهن التالية حيز التنفيذ خلال أيام قليلة، ومن خلال النقاط التالية يمكنكم التعرف على المهن المشمولة بالتوطين:

منافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية. محلات الملابس الجاهزة والمستلزمات الرجالية وملابس الأطفال. المحلات الخاصة بالأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز. محلات الأواني المنزلية.

ويتم العمل على توطين بعض المهن من قبل الوزارة من أجل توفير فرص عمل حقيقية للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية، وبحساب المدة المتبقية على توطين المهن المُعلن عنها والمذكورة من خلال النقاط السابقة اعتباراً من اليوم الجمعة الموافق لتاريخ 27 ذي الحجة 1439هـ وحتى تاريخ التنفيذ، فإن المدة المتبقية هي 4 أيام فقط، حيث سيتم تنفيذ قرار وزارة العمل السعودية الجديد بتاريخ 1 محرم 1440هـ الموافق لتاريخ 11 سبتمبر 2018م.

توطين المهن السعودية المرحلة الأولى

وفقاً للموعد المحدد من قبل وزارة العمل السعودية بشأن توطين المهن الأربعة المذكورة عالية، فمن المقرر أن يتم تطبيق توطين هذه المهن اليوم الثلاثاء 1 محرم 1440هـ الموافق لتاريخ 11 سبتمبر 2018م، وقد أصدرت الوزارة دليلاً إرشادياً لتوطين منفذ البيع، يمكنكم التعرف عليه من خلال رابط الدليل الإرشادي، ويجب الالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحلات التي صدرت قرارات بتأنيثها تنفيذاً لـ قرار وزارة العمل السعودية 2018.

تحديث 13 سبتمبر 2018: أعلنت إمارة منطقة عن مزامنتها مع بدء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين المهن الأربعة في منافذ البيع، وتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المُجمعات والأسواق والمحال التجارية بمنطقة حائل، وتم رصد عدد من المخالفات تنفيذاً لـ قرار وزارة العمل السعودية بالمملكة.

قرار وزارة العمل بالتوطين “المرحلة الثانية”

صدر القرار الخاص بتوطين بعض المهن بالمملكة العربية السعودية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وقد تم صدور القرار بتوطين 12 نشاطاً اقتصادياً، ويتم التطبيق على ثلاث مراحل، وسيتم البدء يوم غدٍ في تطبيق المرحلة الثانية، حيث يتم تطبيق التوطين بثلاث أنشطة بتاريخ 1 ربيع الأول 1440هـ الموافق لتاريخ 9 نوفمبر 2018م، وتتمثل الأنشطة المشمولة بتطبيق التوطين عليها في التالي:

محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. محلات بيع الساعات. محلات بيع النظارات، وذلك تنفيذاً لنص قرار وزارة العمل السعودية 1440هـ.

تحديث 28 نوفمبر 2018: يتم تنفيذ جولات تفتيشية شاملة مشتركة من قبل كافة فروع الوزارة بجميع مناطق المملكة العربية السعودية على المنشآت في سوق العمل، من أجل متابعة نظام الإقامة والعمل وضبط مخالفاتها، وكذلك متابعة وضبط المخالفات التي تتعلق بقرارات التوطين الصادرة عن وزارة العمل بالمملكة، ويأتي ذلك بعد أن تم إطلاق المرحلتين الأولى والثانية من برنامج توطين منافذ البيع في 12 نشاطاً تنفيذاً لـ قرار وزارة العمل السعودية الجديد 2018.