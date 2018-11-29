فتح حساب الراجحي للمقيمين من الأمور التى تهم كل مغترب على أرض المملكة العربية السعودية، حيث يعد بنك الراجحي من أهم البنوك الرائدة والأكثر شهرة في مجال المصارف، ويرجع ذلك لضخامة رأس ماله ودقته في التعامل، بالإضافة للخدمات المصرفية التي يقدمها هذا البنك من خلال جميع فروعه على مستوى العالم، واليوم من خلال هذا المقال سنوفر لكم كافة المعلومات حول كيفية فتح حساب الراجحي للمقيمين بالتفصيل، وخاصة ظهر في الفترة الأخيرة توفر بعض الخدمات المهمة في مصرف الراجحي وأهمها خاصية فتح حساب الراجحي للمقيمين الكترونياً، وذلك سهل على العميل الكثير من الأمور نظرا لتعامله عبر الانترنت وعدم الحاجة إلي الذهاب للفرع وتضييع الوقت والجهد.

فتح حساب الراجحي للمقيمين

بعد توفر هذه الخاصية أصبح من السهل على العميل الأجنبي أن يطلب قرض من بنك الراجحي، وكذلك توفير دفتر شيكات له، بالإضافة لذلك فإنه يستطيع الاطلاع على حسابه طوال 24 ساعة وعلى مدار أيام الأسبوع دون الحاجة في الذهاب للمصرف.

يمكن من خلال هذه الخاصية فتح حساب في مصرف الراجحي سواء أكان الشخص داخل المملكة أو خارجها، ثم إدارة ماله بعد ذلك، ويتم فتح الحساب في دقائق قليلة، ويختار أي فرع يريده بكل سهولة.

طريقة فتح حساب في الراجحي عن طريق النت

اليكم بالتفصيل طريقة فتح حساب الراجحي للمقيمين عن طريق النت :

أولا لابد من الدخول الى الموقع الالكتروني الخاص بمصرف الراجحي عبر الضغط على اسم المصرف، ثم الذهاب لإنشاء حساب جديد للأجانب.

ثانيا لابد من التأني في قراءة الأحكام والبنود والشروط لفتح الحساب والموافقة عليها من خلال الضغط على المربع الصغير الموجود بجانب كلمة أوافق على الشروط والأحكام.

ثالثا يتم قراءة البيانات المطلوبة بتأني وإدخال المعلومات الصحيحة فيها حتى يتم التواصل بين العميل الأجنبي والبنك.

رابعاً ادخال معلومات عن وظيفتك ودخلك وتكون صحيحة وواضحة.

خامساً اختيار الفرع الذي تريد فتح الحساب فيه، والانسب للعميل.

سادسا يتم كتابة جميع بيانات الأسرة المطلوبة وأرقام الجوالات بطريقة صحيحة، وكذلك كتابة العناوين.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي للمقيمين

لابد أن يكون عمر الفرد عند فتح الحساب لا يقل عن 18 عام.

يشترط أن يكون الشخص الذي يريد فتح الحساب مقيم داخل المملكة العربية السعودية، وغير موجود خارجها.

التأكد من أن جميع البيانات صحيحة تماماً وخالية من الأخطاء.

الراتب لا يقل عن 6 آلاف ريال سعودي، وأن تكون جهة العمل من الجهات المعتمدة لدى البنك.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب في بنك الراجحي للأجانب

خطاب تعريف بالراتب من المؤسسة او الشركة التي يعمل بها.

العنوان الذي يقيم فيه داخل المملكة العربية السعودية.

احضار الاقامة الأصل وكذلك صورة منها.

صورة من جواز السفر.

شرط أن يكون الراتب لايقل عن 6000 ريال.

فتح حساب في بنك الراجحي للأجانب

لابد من ذهاب العميل الأجنبي المرسل لطلب فتح الحساب خلال شهر، حيث يتوجه للفرع الذي أدخله في البيانات المراد فتح الحساب فيه؛ وذلك من أجل استكمال جميع الإجراءات الأخرى التي يطلبها البنك، وكذلك استلام الفيزا ليستخدمها في عملية سحب الأموال من خلال ماكينة الصراف الآلي.

شروط قرض المقيمين من مصرف الراجحي

حدد مصرف الراجحي مجموعة من الشروط الواجب توافرها في حال أراد المقيم أو الأجنبي الحصول على قرض، واليكم شروط قرض المقيمين من مصرف الراجحي بالتفصيل:

أن يكون الراتب بحد أدنى 2000 ريال سعودي او 6000 ريال سعودي وذلك بناء على جهة العمل المعتمدة لدى البنك. ألا يزيد عمر الشخص الذي سوف يحصل على القرض عن 60 عاما عند وجوب سداد آخر دفعة من القرض. لابد من موافقة البنك على العميل.

إن كان لديكم اي اسفسارات حول فتح حساب الراجحي للمقيمين يمكنكم أن تتركوها لنا في التعليقات وسنجيب عليكم بإذن الله.