فاتورة المياه الوطنية… دفع الفواتير والحصول علي رقم الشركة الوطنية للمياه NWC

فاتورة المياه الوطنية الكثير من المواطنين السعوديين يريدون معرفة قيمة فاتورة المياه وكيفية دفع الفاتورة أون لاين وفي هذا المقال من خلال موقع نجوم مصرية سوف نقوم بشرح كيفية الاستعلام عن فاتورة النت ومعرفة الفواتير. تقوم شركة المياه الوطنية بالرياض وبجدة الآن بتكريس جميع جهودها من اجل تأمين مياه الشرب بجودة عالية لجميع العملاء. ومن اجل توصيل وربط جميع المنازل داخل جدة بشبكات المياه الصحية. ومن اجل الاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة. وتقديم كافة الخدمات الراقية لجميع العملاء ومن اجل تطوير كافة الكفاءات السعودية وتدريبها للوصول إلي افضل معايير الصحة العالمية داخل المملكة العربية السعودية.

شركة المياه الوطنية

من اجل معرفة فاتورة المياه الوطنية يجب الدخول إلي موقع شركة المياه الوطنية بالرياض وبجدة. وتسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور وفي حالة تسجيل جديد يجب عمل الأتي. كتابة رقم الهوية الوطنية / الإقامة. تاريخ الميلاد هجري. رقم الجوال الشخصي. اسم المستخدم اختياري. كلمة المرور. تأكيد كلمة المرور. البريد الإلكتروني والضغط علي إرسال. الدخول علي الموقع وتسجيل الدخول مرة ثانية وعمل استعلام عن الفواتير مع إمكانية دفع الفواتير أون لاين.

رقم شركة المياه الوطنية

رقم شركة المياه الوطنية الجديد .(920001744) والرقم الموحد 80024722220. يمكنكم تقديم طلب الحصول علي صهريج أو معرفة مواعيد ضخ المياه للرياض وحائل وجازان ومكة والطائف وجدة وجازان والتقديم علي طلبات توصيل المياه. في حالة وجود شكوي يجب التواصل مع موقع وزارة البيئة والمياه والزارعة. يمكنكم أيضا الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أو الدخول إلي الشركة السعودية للكهرباء. والاستعلام برقم العداد او رقم الهوية والحساب ودفع فواتير الكهرباء.

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