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عروض زين للإنترنت في السعودية| باقات إنترنت zain مُسبقة الدفع

كتب أحمد آخر تحديث

نوفر عروض زين للإنترنت اليوم في المملكة العربية السعودية من أجل التعرف على باقة زين للإنترنت المناسبة لك، حيث تعطي شركة زين للاتصالات نوعين من الباقات الصوتية للإنترنت  من أفضل باقات الإنترنت لجهازك الذكي وهما (باقات الإنترنت مُسبقة الدفع، الباقات المفوترة)، وقد أتاحت شركة zain إمكانية التعرف على خصائص كل باقة من باقات إنترنت زين 2019، حيث يمكنكم التعرف على الباقة وسعر الشحن ومدة صلاحية الباقة المشترك عليها، بالإضافة إلى رمز تفعيل أو أكواد تفعيل باقة الإنترنت المرغوب بها، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر تفاصيل باقات زين للإنترنت المميزة حتى تتمكن من اختيار الباقة المناسبة لك.

عروض زين للإنترنت (الباقات مُسبقة الدفع)

تتيح زين للاتصالات أمكانية الحصول على إنترنت عالي السرعة من خلال باقات إنترنت الجيل الرابع المتنوعة، حيث يمكنك انتهاز الفرصة للحصول على باقات إنترنت مميزة بأسعار تنافسية، حيث تم تصميم هذه الباقات من أجل تلبية احتياجات العملاء المختلفة والمتعددة، ويمكنكم اختيار باقة الإنترنت من خلال عروض زين للإنترنت المرفقة بالجدول التالي:

مالباقةسعر الشحن (ريال)الصلاحيةكود التفعيلرمز إلغاء التجديد التلقائي
150 ميغابايت1.5يوم واحدأرسل (D50) إلى 959أرسل (CA50M ) إلى 959
2500 ميغابايت12أسبوعأرسل (D500) إلى 959أرسل (CA500) إلى 959
31 جيجابايت30شهر واحدأرسل (D1000) إلى 959أرسل (CA1GB) إلى 959
42 جيجابايت50شهر واحدأرسل (D2000) إلى 959أرسل (CA2GB) إلى 959
55 جيجابايت75شهر واحدأرسل (D5000) إلى 959أرسل (CA5GB) إلى 959
610 جيجابايت95شهر واحدأرسل (10GBM) إلى 959أرسل (CA10M) إلى 959
710 جيجابايت1653 أشهرأرسل (10GB) إلى 959أرسل (CA10G) إلى 959
820 جيجابايت2203 أشهرأرسل (20GB) إلى 959أرسل (CA20G) إلى 959
950 جيجابايت2653 أشهرأرسل (50GB) إلى 959أرسل (CA50G) إلى 959
10100 جيجابايت3203 أشهرأرسل (100GB) إلى 959أرسل (CA100) إلى 959
11150 جيجابايت3603 أشهرأرسل (150GB) إلى 959أرسل (CA150) إلى 959
12300 جيجابايت4303 أشهرأرسل (300GB) إلى 959أرسل (CA300) إلى 959

ويجب العلم بأن عروض زين للإنترنت أو أسعار باقات الإنترنت زين المرفقة بالجدول السابق لا تشتمل على ضريبة القيمة المُضافة التي تبلغ (5%)، وقد أوضحت الشركة بأنه يتم خصم الضريبة عند قيام العميل بإعادة شحن الرصيد، ويتم التعرف على المزيد من باقات الإنترنت من خلال اتباع رابط (sa.zain.com) لدخول موقع زين الإلكتروني.

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عن الكاتب

أحمد

حاصل على ماجستير في العلوم الإدارية، أهوى الكتابة وتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية بشكل يسير لكافة المستفيدين من البرامج الخدمية التي ترعاها الجهات الرسمية بالدولة لتسهيل الوصول للخدمة والتعرف على تفاصيلها لمتابعي موقع نجوم مصرية.

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