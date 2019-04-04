عروض زين للإنترنت في السعودية| باقات إنترنت zain مُسبقة الدفع

نوفر عروض زين للإنترنت اليوم في المملكة العربية السعودية من أجل التعرف على باقة زين للإنترنت المناسبة لك، حيث تعطي شركة زين للاتصالات نوعين من الباقات الصوتية للإنترنت من أفضل باقات الإنترنت لجهازك الذكي وهما (باقات الإنترنت مُسبقة الدفع، الباقات المفوترة)، وقد أتاحت شركة zain إمكانية التعرف على خصائص كل باقة من باقات إنترنت زين 2019، حيث يمكنكم التعرف على الباقة وسعر الشحن ومدة صلاحية الباقة المشترك عليها، بالإضافة إلى رمز تفعيل أو أكواد تفعيل باقة الإنترنت المرغوب بها، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر تفاصيل باقات زين للإنترنت المميزة حتى تتمكن من اختيار الباقة المناسبة لك.

عروض زين للإنترنت (الباقات مُسبقة الدفع)

تتيح زين للاتصالات أمكانية الحصول على إنترنت عالي السرعة من خلال باقات إنترنت الجيل الرابع المتنوعة، حيث يمكنك انتهاز الفرصة للحصول على باقات إنترنت مميزة بأسعار تنافسية، حيث تم تصميم هذه الباقات من أجل تلبية احتياجات العملاء المختلفة والمتعددة، ويمكنكم اختيار باقة الإنترنت من خلال عروض زين للإنترنت المرفقة بالجدول التالي:

م الباقة سعر الشحن (ريال) الصلاحية كود التفعيل رمز إلغاء التجديد التلقائي 1 50 ميغابايت 1.5 يوم واحد أرسل (D50) إلى 959 أرسل (CA50M ) إلى 959 2 500 ميغابايت 12 أسبوع أرسل (D500) إلى 959 أرسل (CA500) إلى 959 3 1 جيجابايت 30 شهر واحد أرسل (D1000) إلى 959 أرسل (CA1GB) إلى 959 4 2 جيجابايت 50 شهر واحد أرسل (D2000) إلى 959 أرسل (CA2GB) إلى 959 5 5 جيجابايت 75 شهر واحد أرسل (D5000) إلى 959 أرسل (CA5GB) إلى 959 6 10 جيجابايت 95 شهر واحد أرسل (10GBM) إلى 959 أرسل (CA10M) إلى 959 7 10 جيجابايت 165 3 أشهر أرسل (10GB) إلى 959 أرسل (CA10G) إلى 959 8 20 جيجابايت 220 3 أشهر أرسل (20GB) إلى 959 أرسل (CA20G) إلى 959 9 50 جيجابايت 265 3 أشهر أرسل (50GB) إلى 959 أرسل (CA50G) إلى 959 10 100 جيجابايت 320 3 أشهر أرسل (100GB) إلى 959 أرسل (CA100) إلى 959 11 150 جيجابايت 360 3 أشهر أرسل (150GB) إلى 959 أرسل (CA150) إلى 959 12 300 جيجابايت 430 3 أشهر أرسل (300GB) إلى 959 أرسل (CA300) إلى 959

ويجب العلم بأن عروض زين للإنترنت أو أسعار باقات الإنترنت زين المرفقة بالجدول السابق لا تشتمل على ضريبة القيمة المُضافة التي تبلغ (5%)، وقد أوضحت الشركة بأنه يتم خصم الضريبة عند قيام العميل بإعادة شحن الرصيد، ويتم التعرف على المزيد من باقات الإنترنت من خلال اتباع رابط (sa.zain.com) لدخول موقع زين الإلكتروني.

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