عبر أبشر طريقة حجز موعد في الاحوال المدنية بالخطوات ورابط الحجز

حجز موعد في الاحوال المدنية تعتبر واحدة من العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها موقع بوابة أبشر، للمواطنين السعوديين والمقيمين على حد سواء، وذلك ضمن إطار تقديم وزارة الداخلية السعودية كافة التسهيلات في إجراءات الخدمات بما يوفر على المواطنين والمقيمين الوقت والجهد، وفي هذه المقالة نستعرض أبرز الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر وأهمها خدمة حجز المواعيد بالخطوات.

حجز موعد في الاحوال المدنية

خدمات أبشر الألكترونية

تعتبر منصة أبشر من أكثر المنصات الإلكترونية حيوية التي أطلقتها وزارة الداخلية منذ نحو 10 أعوام وفيما يلي أبرز الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة أبشر

إصـدار جـواز السـفر السـعودي

تجديـد جـواز السـفر السـعودي

تصاريـح السـفر للتابعيـن

إصــدار اإلقامــة

تجديـد اإلقامـة

إصـدار تأشـيرة الخـروج والعـودة أو الخـروج النهائـي

إلغـاء تأشـيرة الخـروج والعـودة أو الخـروج النهائـي

تمديـد تأشـيرة الزيـارة

تفويـض اسـتقبال القادمـات للعمـل

اإلبـاغ عـن تغيـب العمالـة المنزليـة

نقـل خدمـات العمالـة المنزليـة

تحديـث معلومـات جـواز سـفر المقيميـن

حجــز موعــد

تصريح الدخول إلى مكة أثناء موسم الحج للعمالة المنزلية

طلــب تقريــر مقيــم

رابط وخطوات حجز موعد فى الأحوال المدنية عبر بوابة أبشر

تتيح بوابة أبشر للمواطنين والمقيمين خدمة حجز المواعيد، وهذا يتطلب أن يكون للمستفيد حساب في أبشر ويتم حجز موعد خدمة أحوال مدنية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى حساب المستفيد من المواطنين أو المقيمين عبر الرابط التالي : بوابة أبشر| مواعيد الاحوال

بعد الدخول من خلال الرابط السابق، يجب التحقق من المستخدم وذلك بملئ البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة وهي إدخال رقم الهوية الوطنية للمواطن، أو الإقامة للمقيم، وتاريخ الميلاد، والرمز المرئي ( الظاهر في الصفحة) ، وثم الضغط على التحقق من بياناتي .

بعد التحقق يتم الدخول على خدمة حجز موعد في الأحوال المدنية .

توضيح نوع الخدمة مثل (الإبلاغ عــن الوثائــق المفقــودة، طلــب وثيقــة بــدل فاقــد، حجــز موعــد، تحســين ، تقديـر ، بياناتـي ، شـهداء الواجـب ، التعريـف بتابـع ، الاســتعلام عــن صالحيــة الهويــة).

اختيار أحد المواعيد المناسبة ، من المواعيد المتاحة.

الحجز .

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