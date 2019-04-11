طلب المساعدة المقطوعة 1440 استعلام عن حالة الطلب برقم الهوية الكترونيا

خدمة الاستعلام عن طلب المساعدة المقطوعة برقم الطلب أو رقم الهوية، يبحث عنها المواطنون بالمملكة العربية السعودية لما تقدمه بوابة الخدمات الالكترونية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية من برامج إعانات لأبناء المملكة، حيث يسعى جميع المستفيدين من الضمان وبرامجه المساندة معرفة موعد صرف المساعدات المقطوعة، ونقدم الطريقة الصحيحة للاستعلام عن مقطوعة الضمان وآلية استعلام عن حالة الطلب الكترونيا، والرصيد بالسجل عبر الانترنت بطريقة ميسرة دون عناء زيارة فروع وكالة الضمان الاجتماعي، كما نطرح رابط التحقق المباشر من رصيد المقطوعه.

طريقة التقديم على الطلب للحصول على المساعدات المقطوعة، يكون إما من خلال الجوال أو عبر تسجيل الدخول على موقع وزارة العمل السعودية الرسمي لجميع الراغبين من أبناء المملكة، حيث يتيح البرنامج إمكانية الاستفادة من المعونات المقدمة من الوزارة ضمن الشروط المطلوبة الموضوعة رسمياً من وكالة الضمان، حيث يأتي تفعيل مقطوعة الضمان بغرض مساعدة الأسر الفقيرة والأشد احتياجاً للمساعدات.

متابعة طلب المساعدة المقطوعة

الاستعلام عن حالة الطلب برقم الهوية أو السجل تتم بعد التأكد من استحقاق المتقدمين والمتقدمات للمساعدة فعلياً، لتتم عملية الفرز ومراجعة طلبات مقطوعة الضمان الاجتماعي من الجهات المعنية ثم إعطاء الموافقة على الطلبات استعداداً لمرحلة الصرف علماً بأن المقطوعة ليس لها تاريخ محدد للصرف، وإنما يتم صرفها وفقاً لما تراه وكالة الضمان.

بوابة وزارة العمل استعلام عن حالة الطلب

يسجل المواطن أو المواطنة الدخول على البوابة الالكترونية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ثم يقوم بكتابة البيانات المطلوب تعبئتها من رقم السجل المدني أو رقم الطلب، ويهم بتسجيل الرمز المرئي المكون من أرقام يكتبها كما هي ظاهرة أمامه على الصفحة مع التأكد من كتابة كل ما سبق بشكل صحيح لتلافي الأخطاء عند المراجعة.

نوهت الوزارة عن اقتراب موعد صرف طلب المساعدة المقطوعة الكترونيا برقم الهوية والطلب لهذا الشهر 1440، وطالبت مستفيدي الضمان الاجتماعي مراجعة موقع الوزارة لمعرفة أخر مستجدات الأمور.

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