طريقة فتح حساب في بنك الراجحي من أكثر ما يهم المواطنون السعوديون وكذلك المقيمون، حيث يعد مصرف الراجحي أحد أكبر المصارف المشهورة والمعروفة وتعد من المصارف الإسلامية على مستوى العالم العربي وكذلك الغربي، وأقدمها، حيث بدأ نشاطه بالعمل في خمسينات القرن الماضي، وقد بلغت سنوات خبرته في مجال البنوك والاستثمار والقروض الإسلامية أكثر من ستين عاماً، بالإضافة إلى الأعمال المصرفية والأنشطة التجارية القائمة على الأسس الإسلامية، افتَتح أول فرع له وكان مخصصاً للرجال فقط وكان ذلك في مدينة الرياض عام 1957م، بينما افتتح أول فرع للسيدات عام 1979 م.

يتمتع مصرف الراجحي، والذي يوجد في مدينة الرياض الموجودة بالمملكة العربية السعودية، بمركز مالي قوي؛ إذ انه يدير اصولاً بمليارات الدولارات، وكذلك يتمتع بانتشار فروعه في الكثير من البلدان وصل عدد فروعه إلى ما يقدر بأكثر من 500 فرع حول العالم.

طريقة فتح حساب في بنك الراجحي

قام مصرف الراجحي بتوفير خدمة فتح الحساب عبر الإنترنت لجميع العملاء من باب التيسير على المواطنين، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني للبنك، دون الحاجة للذهاب إلى البنك، كما يمكن للعملاء الحاليين تحديد الفرع الذي يرغبون بالتعامل معه، حيث أن بنك الراجحي يتمتع بشبكة كبيرة من الفروع في جميع أنحاء المملكة، يمكن للعملاء الجدد فتح حساب جاري ويمكنهم ايضاً إدخال البيانات إلكترونيا، وذلك بخطوات سهلة سنذكرها لكم بالتفصيل:

بعد فتح الموقع الالكتروني لبنك الراجحي عبر الضغط على اسم البنك، يجب قراءة الشروط والأحكام ثم وضع علامة صح في خانة الموافقة (موافق على الشروط والأحكام).

قم بكتابة الرموز الموجودة في الخانة المخصصة ثم ضغط على زر التالي.

سوف تفتح صفحة جديدة يجب إكمال البيانات المطلوبة فيها والتي تظهر بالترتيب كما يلي، والتي تضم:

البيانات الشخصية: الجنسية -اسم الاب والجد والعائلة -المؤهلات العلمية – عنوان المراسلة – الحالة الاجتماعية.

ثم بعد ذلك نكمل بيانات الهوية: نوع الهوية – رقم الهوية -تاريخ الميلاد – مكان الميلاد – مكان الاصدار -تاريخ الاصدار – تاريخ الانتهاء ثم نضغط على زر التالي.